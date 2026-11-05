Veterán ze SpaceX, Netflixu i BottleCapu přebírá globální AI firmu, která roste z Prahy

David Pavlík, který na začátku letoška nastoupil jako produktový ředitel do BottleCap AI Jaroslava Becka a Tomáše Mikolova, se stává šéfem (CEO) společnosti Phrase. Ta vyvíjí platformu pro překlady a správu vícejazyčného obsahu, kterou využívají například Uber, Tripadvisor, Volkswagen nebo Zendesk. Pavlík má firmu se sídlem v Praze vést do další fáze rozvoje s důrazem na umělou inteligenci.
Phrase patří mezi významné hráče v oblasti jazykových technologií. Soustředí se na firmy, kterým její technologie umožňují rychle překládat digitální produkty do desítek světových jazyků. Když společnost například změní text ve své aplikaci nebo na webu, automaticky se má propsat do všech jazykových mutací. Platformu využívají tisíce organizací. Masivně investuje do inteligentní vrstvy, která má koordinovat kontext, kvalitu a význam překladů.
V Česku působí pod tímto jménem od roku 2021, kdy český startup Memsource koupil tuto německou technologickou firmu za vyšší stovky milionů korun. Ve společnosti měla už v té době majoritní podíl obří americká investiční skupina The Carlyle Group. Později Memsource také změnil jméno na Phrase.
Pavlík má za sebou zkušenosti z technologických firem, jako jsou SpaceX, Netflix, Amazon a Microsoft. V Česku působil jako CIO v Kiwi.com a technologický ředitel v Rohlik Group a ShipMonk. Do BottleCap AI nastoupil letos v únoru na pozici Chief Product Officer. Jeho úkolem bylo převádět výzkum umělé inteligence kolem vědce Tomáše Mikolova do produktů pro zákazníky.
Teď se má zaměřit především na technologický rozvoj a produktovou strategii. Firma chce více investovat do AI a nástrojů, které pomáhají globálním značkám překládat a přizpůsobovat obsah různým jazykům a trhům. V čele Phrase střídá Iana Woolleyho, který se posouvá do role prezidenta.