Lupa.cz  »  Vláda USA zakázala úřadům používat AI od Anthropicu, firmu zařadila na seznam rizikových dodavatelů

Vláda USA zakázala úřadům používat AI od Anthropicu, firmu zařadila na seznam rizikových dodavatelů

David Slížek
Dnes
1 nový názor

Sdílet

Vlajka USA Autor: David Dibert, Pexels.com

Vyjednávání o podmínkách, za kterých může armáda USA používat AI modely firmy Anthropic, zkrachovala. Společnost odmítla ustoupit tlaku ministerstva obrany, aby ve své smlouvě s vládou změnila podmínky, které zakazují používání jejích modelů pro hromadné sledování občanů USA a pro provoz zcela autonomních zbraní.

Americký prezident Donald Trump následně na sociálních sítích oznámil, že zakazuje všem federálním úřadům používat jakoukoli technologii od Anthropicu. Mají teď šest měsíců na to, aby pokyn splnily.

Ministr obrany Pete Hegseth poté také na sociální síti doplnil, že nařídil zařazení Anthropicu na seznam firem, jejichž produkty mohou znamenat riziko pro národní bezpečnost. „Žádný dodavatel nebo partner, který obchoduje s armádou USA, nesmí s okamžitou platností vstupovat do žádné komerční aktivity s Anthropicem,“ napsal. „Ministerstvo bude technologie Anthropicu využívat ještě po dobu maximálně šesti měsíců, aby byl zajištěn plynulý přechod na lepší a vlastenečtější služby,“ dodal.

Český stát vyvíjí software schopný odposlouchávat psaní na klávesnici skrze mikrofon a senzory telefonů Přečtěte si také:

Český stát vyvíjí software schopný odposlouchávat psaní na klávesnici skrze mikrofon a senzory telefonů

Šéf Anthropicu Dario Amodei na firemním blogu napsal, že zatím od amerických úřadů nedostal žádné oficiální stanovisko a že se novinky dozvěděl ze sociálních sítí. 

„Označit Anthropic za rizikovou společnost by bylo bezprecedentním krokem. USA takto v historii postupovaly jen proti svým protivníkům a nikdy dříve podobně veřejně neoznačily americkou firmu,“ dodal s tím, že takový krok by podle něj byl právně neopodstatněný a vytvářel by nebezpečný precedens pro všechny firmy, které jednají s americkou vládou.

Hegset podle něj nemá zákonnou pravomoc, aby firmám, které spolupracují s armádou, zakázal obchodovat s Anthropicem. 

Jen několik hodin po Hegsethově a Trumpově prohlášení oznámila konkurenční firma OpenAI, že se s ministerstvem obrany dohodla na nasazení jejích AI technologií. Podle šéda OpenAI Sama Altmana úřad souhlasil s tím, že součástí smlouvy budou pojistky proti použití AI pro sledování lidí v USA a jejím využití ve zcela autonomních zbraních. OpenAI také má mít podle Altmana možnost zabudovat do svých modelů technologické pojistky proti jejich případnému zneužití.

Čupr nabízí AI agenty ze svého nového projektu, mají dotáhnout práci za lidi do konce Přečtěte si také:

Čupr nabízí AI agenty ze svého nového projektu, mají dotáhnout práci za lidi do konce

Vstoupit do diskuse (1 názor)
Našli jste v článku chybu?

Autor aktuality

David Slížek

David Slížek

Šéfredaktor Lupa.cz a externí spolupracovník Českého rozhlasu Plus. Dříve editor IHNED.cz, předtím Aktuálně.cz a Českého rozhlasu. Zaměřuje se na telekomunikace, umělou inteligenci i na média. Najdete ho na Twitteru nebo na LinkedIn

Témata:

Anketa

Co si myslíte o funkci AI Overviews (česky Přehledy od AI) od Googlu?

Zobraz výsledek

Čtěte dále

Dále u nás najdete

Stát se za data retention omluvil, ale údaje sbírá dál

Kdy a jak podat přiznání, aby vám přeplatek vrátili co nejdřív?

Ke kuplířství nedocházelo, říká obžalovaný z kauzy Sex.cz

Chystá se EDU Rádio, které rodičům ušetří za doučování

Malware, ransomware a další online hrozby: Jak se liší?

Hackeři útočí přes e-mail, prahnou po přihlašovacích údajích

30 % nákladů díky AI dolů, ale nuda v práci jde nahoru

Plánované změny v penzích: Zjistili jsme další podrobnosti

Digitalizační masakr: stát chce data o zaměstnancích

Z evropského koláče chytrých telefonů ukusují Apple a Honor

Lidl Outlet opustil Olomouc a zamířil na sever Moravy

Zahrávají si ČEZ či E.ON s čínským ohněm?

EET není český výmysl. Zjistěte, kde za účtenku můžete vyhrát auto

Proč mají vysavače mikrofony? Omylem ovládl tisíce vysavačů DJI

Stát dá svobodu důchodcům, které držel ve III. pilíři

Kdo se bude moct vyhnout EET a co bude muset splnit?

Deset kroků pro maximální zabezpečení Google účtu

Analýza rozebrala moderování Jílkové v Máte slovo

Co chceme od AI asistentů? Návrhy odpovědí a třídění pošty

Nervózní Microsoft začal v ČR žehlit Trumpův chaos

Chcete mít Lupu bez bannerů? Staňte se naším podporovatelem
TO CHCI
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).