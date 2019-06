 »  Vodafone uvádí tarif s neomezenými daty, s pevným připojením a ne pro jednotlivce

David Slížek

Více SIM, pevné připojení a „neomezená data“. Tak vypadá nový tarif Vodafone Neomezeně, který Vodafone od 20. června uvede do své nabídky. Ona „neomezená data“ ovšem nabízí s několika háčky.

Zákazník si je může pořídit jen v balíčku s pevným připojením (v současné době s xDSL či fixní LTE od Vodafonu, v budoucnosti, po plánovaném spojení Vodafonu s UPC, také s kabelovým internetem). „Neomezená data“ také nemůže pořídit jen jeden zákazník, tarif je dostupný jen při pořízení nejméně dvou SIM karet.

Jde o multiSIM model, který je obvyklý například na americkém trhu. Cena za jednu SIM se mění v závislosti na tom, kolik členů (například v jedné domácnosti) si tarif pořídí – pro méně je základní cena vyšší, pro více nižší. V součtu ale balíčky stojí plus minus stejně (cena toho nejlevnějšího a nejdražšího se liší o 400 Kč).

Pro dva lidi tak balíček Vodafonu vyjde celkem na 2 396 Kč (998 Kč měsíčně za SIM), pro tři na 2 595 Kč (732 Kč měsíčně za SIM) a pro čtyřčlennou domácnost na 2 795 Kč (599 Kč měsíčně za SIM). Na konkrétní strukturu tarifů se můžete podívat tady:

Generální ředitel Vodafonu Petr Dvořák potvrdil, že operátor nebude neomezené mobilní připojení nijak limitovat v množství přenesených dat. Připustil ale, že v podmínkách služby má operátor možnost snížit rychlost na tzv. HD experience – tedy 5 Mbit/s.

Vodafone tak chce mít možnost reagovat na případné lokální zahlcení sítě streamovaným videem a na to, že videoslužby obvykle upravují kvalitu videa na základě maximální kapacity připojení. Podle vyjádření na tiskové konferenci by limity neměl zapínat hned po uvedení tarifů, nejdřív chce testovat, zda to vůbec bude potřeba.

Svou multiSIM nabídku (ovšem bez lákadla neomezených dat) má delší dobu také konkurenční O2, v rámci rodiny tarifů Spolu. Neomezená data tento týden svým zákazníkům nabídl také konkurenční T-Mobile. V jeho případě jde o časově omezenou akci, která platí od 20. června do 31. srpna.