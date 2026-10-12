Volby zvedly zájem o zpravodajské stanice, sobotu ovládla StarDance

ČT24 dosáhla během volební soboty nejvyššího celodenního podílu od loňských sněmovních voleb. CNN Prima News svůj výsledek oproti komunálním volbám v roce 2022 více než zdvojnásobila. Nejsledovanějším sobotním pořadem byla StarDance, nedělnímu večeru vévodil film Gerta Schnirch. Vyplývá to z údajů zveřejněných oběma televizemi.
Sobotní volební servis ČT24 oslovil více než 1,9 milionu diváků starších 15 let. Celodenní podíl stanice na sledovanosti v této skupině dosáhl 11,5 %. „ČT24 byla v sobotu s patnáctihodinovým volebním vysíláním druhým nejsledovanějším programem v zemi,“ upozornil šéfredaktor zpravodajství Michal Kubal. Sobotní Události vidělo přes milion diváků.
CNN Prima News zaznamenala ve stejné věkové skupině celodenní podíl 5,15 %. Veřejnoprávní ČT24 tak měla více než dvojnásobný celodenní podíl oproti soukromé zpravodajské stanici.
V nejsledovanějších chvílích před 18. hodinou sledovalo Volební centrum CNN Prima News 193 tisíc diváků starších 15 let. Nejvyšší minutový podíl na sledovanosti dosáhl 13,15 %. Středeční superdebata CNN Prima News v televizi zasáhla 460 tisíc diváků. Podle údajů komerční stanice to byla nejsledovanější televizní debata před letošními volbami.
První večer čtrnácté řady StarDance sledovalo v sobotu průměrně 1,698 milionu diváků starších čtyř let. Podíl na sledovanosti činil 45,28 % a celkový zásah vystoupal na 2,21 milionu diváků. Na webech a v mobilních a televizních aplikacích České televize pořad do zveřejnění výsledků zaznamenal 162 tisíc spuštění.
První díl televizního filmu Gerta Schnirch byl podle České televize nejsledovanějším pořadem nedělního večera. V televizi a online ho sledovalo průměrně 669 tisíc diváků starších čtyř let při podílu 19,39 %. Celkově zasáhl 995 tisíc diváků. Na webech a v mobilních a televizních aplikacích zatím zaznamenal 23 tisíc spuštění.
Televizní údaje vycházejí z oficiálního měření Asociace televizních organizací (ATO). Pokud je uveden zásah, znamená to diváky, kteří pořad sledovali nepřetržitě nejméně tři minuty. Průměrná sledovanost vyjadřuje průměrný počet diváků během celého měřeného úseku nebo stopáže pořadu.