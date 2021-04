Voyo umožnilo sledování obsahu na dvou zařízeních současně

Videoportál Voyo umožnil používat jeden uživatelský účet na dvou zařízeních současně. „Chceme našim divákům umožnit co největší komfort sledování. Uvědomujeme si, že každý člen domácnosti má své vlastní obsahové preference,“ řekl Daniel Grunt, který má v mediální skupině CME na starosti řízení digitálních platforem.

Kromě přístupu přes web nabízí Voyo aplikace pro chytré televizory a pro mobily a tablety. Předplatitelé si mohou do svého účtu přidat až pět zařízení. Měsíční paušál je 159 Kč, službu používá zhruba sto tisíc uživatelů. Do pěti let chce mít na českém a slovenském trhu milion platících zákazníků.