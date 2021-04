TV Nova restartuje Voyo. Letos pro něj chystá 20 formátů včetně seznamky Love Island

Televize Nova chce ze své internetové videotéky Voyo udělat přinejmenším stejně úspěšný produkt, jako je ve Skandinávii služba ViaPlay. „Součástí mé strategie je, abychom byli mnohem lépe připraveni na digitální média. Nelineární média rychle rostou a my u toho chceme být, v českém kontextu pro český trh,“ řekl na dnešním setkání s novináři generální ředitel CME Didier Stoessel.

Ten už v dřívějších rozhovorech uvedl, že by chtěl do pěti let dosáhnout jednoho milionu uživatelů Voyo.

„Naším cílem je, aby se z Voyo stala SVOD služba první volby na trhu, s nabídkou lokálního prémiového obsahu. Nová generace Voyo změní trh i způsob produkce obsahu,“ tvrdí Stoessel. Pro Novu to znamenalo změnit způsob práce s interními a externími kapacitami, jinak uvažovat o plánování, scénářích či výrobě. „V horizontu jednoho roku uvedeme na Voyo 15 až 20 původních formátů,“ dodal Stoessel. „Voyo bude mít původní tvorbu, exkluzivní pořady vyrobené jen pro tuto platformu, tak jako je to u Netflixu nebo HBO. Samozřejmě bez globální ambice, ale pro český a slovenský trh,“ podotknul.

„Hlavní důraz na bude na obsah podle scénáře, scripted content. Chceme produkovat příběhy, které přitáhnou pozornost lidí, ze žánrů true crime (dramatické zpracování skutečných kriminálních případů – pozn. red.), silných skutečných životních příběhů, dále detektivky, thrillery a komedie. Na komediální žánr jsme najali nejlepší tvůrce na českém trhu,“ řekla programová ředitelka Silvia Majeská.

Kromě seriálů a žánrů inspirovaných skutečnými událostmi nebudou chybět rovněž reality show. Na Voyo se objeví česká verze mezinárodního hitu Love Island, seznamovací reality show natáčené v luxusní vile na Kanárských ostrovech. Z okolních států ji uvedly Německo nebo Polsko, v Německu zaznamenala na streamovací službě TV Now 30 milionů zhlédnutí. „Není to žádná odpadová reality show, je to o lásce a vztazích,“ podotkla Majeská. Nové díly budou každý den po dobu několika týdnů, obsah z reality show se objeví také na stanici Nova 2.

Voyo dále vsadí na velký katalog českých filmů, zahraničních trháků a obsahu nakoupeného od největších světových producentů televizních pořadů. Nova už uzavřela smlouvy s BBC, ITV, Endeavor, ViaPlay, ZDF nebo StudioCanal. Samozřejmostí bude značné množství obsahu pro děti, například Ovečka Shaun, Včelka Mája nebo Máša a medvěd.

Televize Nova se chystá také osvěžit svůj lineární program. Do podzimního vysílání zatím plánuje nasadit pět novinek.