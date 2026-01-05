Všichni zákazníci Skylinku mohou dočasně sledovat Canal+ Sport s přenosy WTA

Zákazníci satelitních platforem Skylink a FreeSat mohou od 5. ledna do 3. února 2026 sledovat vybrané prémiové stanice bez ohledu na předplacený tarif. Volně dostupné jsou kanály Canal+ Action, Canal+ Sport 2, Canal+ Sport 3 a AMC.
Nabídka se vztahuje na příjem ze satelitu Astra na pozici 23,5°E.
Stanice Canal+ Action uvede 22. ledna premiéru nového německého seriálu Hagen: V údolí Nibelungů. Šestidílná fantasy série vychází z germánské a skandinávské hrdinské ságy. Soustředí se na témata moci, zrady a zakázané lásky v prostředí, kde se střetává svět lidí a mytických bytostí.
Sportovní kanály Canal+ Sport 2 a Canal+ Sport 3 nabízejí přímé přenosy z úvodních turnajů nové sezony ženského tenisového okruhu WTA v Brisbane a Adelaide. Součástí vysílání mají být i zápasy českých a slovenských tenistek ve dvouhře i čtyřhře s českým a slovenským komentářem.
Filmový kanál AMC v lednu vysílá první čtyři díly filmové série Hunger Games s Jennifer Lawrence. Program doplní také snímky Herkules: Zrození legendy, Cliffhanger se Sylvesterem Stallonem a hororové sci-fi Komodo.
Technické parametry pro naladění programů
|Program:
|Canal+ Action
|Canal+ Sport 2
|AMC
|Pozice ve FastScanu:
|5
|7
|46
|Satelit:
|Astra 23,5°E
|Astra 23,5°E
|Astra 23,5°E
|Kmitočet:
|11 973 MHz
|12 344 MHz
|11 934 MHz
|Polarizace:
|vertikální
|horizontální
|vertikální
|FEC:
|¾
|¾
|¾
|Symbolová rychlost:
|29 900 kS/s
|29 900 kS/s
|29 900 kS/s
|Norma:
|DVB-S2/8PSK
|DVB-S2/8PSK
|DVB-S2/8PSK
|Pilot:
|ON
|ON
|ON