Lupa.cz  »  Všichni zákazníci Skylinku mohou dočasně sledovat Canal+ Sport s přenosy WTA

Všichni zákazníci Skylinku mohou dočasně sledovat Canal+ Sport s přenosy WTA

Filip Rožánek
Dnes
Tenistka - ilustrační foto Autor: Filip Rožánek, Internet Info s použitím ChatGPT

Zákazníci satelitních platforem Skylink a FreeSat mohou od 5. ledna do 3. února 2026 sledovat vybrané prémiové stanice bez ohledu na předplacený tarif. Volně dostupné jsou kanály Canal+ Action, Canal+ Sport 2, Canal+ Sport 3 a AMC.

Nabídka se vztahuje na příjem ze satelitu Astra na pozici 23,5°E.

Stanice Canal+ Action uvede 22. ledna premiéru nového německého seriálu Hagen: V údolí Nibelungů. Šestidílná fantasy série vychází z germánské a skandinávské hrdinské ságy. Soustředí se na témata moci, zrady a zakázané lásky v prostředí, kde se střetává svět lidí a mytických bytostí.

Sportovní kanály Canal+ Sport 2 a Canal+ Sport 3 nabízejí přímé přenosy z úvodních turnajů nové sezony ženského tenisového okruhu WTA v Brisbane a Adelaide. Součástí vysílání mají být i zápasy českých a slovenských tenistek ve dvouhře i čtyřhře s českým a slovenským komentářem.

Filmový kanál AMC v lednu vysílá první čtyři díly filmové série Hunger Games s Jennifer Lawrence. Program doplní také snímky Herkules: Zrození legendy, Cliffhanger se Sylvesterem Stallonem a hororové sci-fi Komodo.

Technické parametry pro naladění programů

Program: Canal+ Action Canal+ Sport 2 AMC
Pozice ve FastScanu: 5 7 46
Satelit: Astra 23,5°E Astra 23,5°E Astra 23,5°E
Kmitočet: 11 973 MHz 12 344 MHz 11 934 MHz
Polarizace: vertikální horizontální vertikální
FEC: ¾ ¾ ¾
Symbolová rychlost: 29 900 kS/s 29 900 kS/s 29 900 kS/s
Norma: DVB-S2/8PSK DVB-S2/8PSK DVB-S2/8PSK
Pilot: ON ON ON
