Vysílací rada napomenula Hitrádio kvůli zmínce o tvrdých drogách

Společnost Media Bohemia dostala od vysílací rady upozornění na porušení zákona v ranním vysílání Hitrádia. Moderátoři žertovali o tabákových výrobcích a padla také narážka na tvrdé drogy.





Na část Snídaně šampionů vysílané 8. listopadu 2022 si regulátorovi stěžoval jeden z posluchačů. Jde o sotva minutový segment před sedmou hodinou ráno, v němž se moderátoři špičkovali, jestli muži vypadají lépe s klasickou cigaretou, nebo s elektronickou.





Záznam vysílání je na webu rádia. Téma začalo zmínkou o průzkumu, podle něhož údajně Češi ztrácejí zájem o klasické cigarety a většina už jich přešla na zahřívací varianty.

„Ono je to zdravější – údajně, teda, ty průzkumy vycházejí všelijak,“ reagoval moderátor Dominik Vršanský. „Já chci jenom říct, že nekouřím, ale u mužů, když už kouřili, mi přišla normální klasická cigareta víc sexy. Pardon, ale ty elektronický působí strašně dámičkovsky,“ opáčila Kateřina Pechová.

Moderátor pak před svou kolegyní zřejmě pózoval s klasickou cigaretou. „Jo, to je vončo! To by ses mi i líbil. Dobrý, dobrý,“ chválila ho moderátorka a vzápětí se rozesmála, když Dominik Vršanský sáhnul po elektronické cigaretě. „To je strašný! Opravdu jo. Máš tam ještě něco jinýho?“ zeptala se ho.

„Hele, už jenom nějaký tvrdý drogy. Podívejte se na náš Instagram, jak vypadá chlap s normální cigaretou, a jak se zahřívací,“ vyzval posluchače moderátor za všeobecného veselí.

Podle vysílací rady byl tento skeč už přes čáru. „Rozhovor … obsahoval pozitivní prezentaci kouření a prezentaci aktu držení tvrdých drog, čímž porušil povinnost nezařazovat v době od 06.00 hodin do 22.00 hodin do vysílání pořady, které by mohly narušit fyzický, psychický nebo mravní vývoj nezletilých osob,“ rozhodl úřad.

Upozorněním na porušení zákona nyní věc končí, formálně je stanovena sedmidenní lhůta k nápravě. V praxi by měla stanice například přijmout taková opatření, aby podobná témata už moderátoři ráno nerozebírali. Pokud by se typově podobný problém opakoval, může regulátor sáhnout k přísnějšímu postihu.