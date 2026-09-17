Vysílací rada posoudí licence Barrandova zvlášť. Požádal o to insolvenční správce

Čtyři vysílací licence zadlužené společnosti Barrandov Televizní Studio se už nebudou řešit ve společném správním řízení. Regulátor případ na žádost insolvenčního správce rozdělil do čtyř samostatných řízení, aby bylo u každé licence možné samostatně posoudit její význam pro konkurz.
Záležitost se týká programů Barrandov Kino a Barrandov Krimi. Každý z nich má jednu licenci pro pozemní a jednu pro satelitní vysílání. Hlavní stanice TV Barrandov se tento postup netýká, její licence drží společnost S-24 akvizice II. K odejmutí žádné licence zatím nedošlo, vyplývá z poslední tiskové zprávy RRTV.
Vedoucí Úřadu RRTV Petr Bartoš na dotaz Lupy vysvětlil, že Rada vyhověla insolvenčnímu správci. „Insolvenční správce ve svém vyjádření, které Rada obdržela v rámci původního řízení, uvedl, že každá ze čtyř licencí jednotlivě má specifický význam pro majetkovou podstatu a pro probíhající konkurz, neboť dané licence se liší programem a způsobem šíření a jsou tedy samostatnými prvky majetkové podstaty společnosti provozovatele,“ přiblížil Bartoš.
Samostatná řízení mají umožnit zohlednit okolnosti každé licence a současně zachovat procesní práva provozovatele vysílání.
Rada licence prověřuje kvůli tomu, že společnost Barrandov Televizní Studio se ocitla v konkurzu. Vysílací zákon v takové situaci umožňuje licenci odejmout, regulátor to však udělat nemusí. Oba tematické kanály mohou do rozhodnutí dál vysílat.
Vývoj ohledně licencí sledují také věřitelé TV Barrandov. Jak už jsme psali, společnost Broadcasting Services ze skupiny Českých Radiokomunikací požádala o vlastní licence pro všechny tři programy Barrandova. Je to svého druhu pojistka pro případ, že by původní licence zanikly. Televize přináší alespoň nějaké peníze jen tehdy, když je v provozu. Programy by tedy pokračovaly pod stejnými názvy, jen na základě nových licencí a dohody o používání značek a programového archivu.