Vysílací rada se zajímá o TV Tipsport

Internetovou sportovní platformou TV Tipsport se začala zabývat Rada pro rozhlasové a televizní vysílání. Regulátor zjišťuje, zda její nabídka naplňuje znaky televizního vysílání a zároveň audiovizuální mediální služby na vyžádání.
Rada si od společnosti Tipsport a.s. vyžádala vysvětlení, zda je provozovatelem televizního programu TV Tipsport šířeného prostřednictvím internetu. Současně se ptá, zda je poskytovatelem stejnojmenné audiovizuální mediální služby na vyžádání. V obou případech má firma také objasnit, zda jde o činnost především hospodářské povahy.
Regulátor podle své tiskové zprávy posuzoval podobu služby od 3. do 7. srpna 2026. Tipsport dostal na odpověď 30 dnů od doručení příslušných výzev.
TV Tipsport funguje jako volně dostupná internetová platforma se sportovním obsahem. Nabízí živé přenosy, záznamy utkání a sestřihy. V létě odvysílala například zápasy Hradce Králové a Jablonce v kvalifikaci evropských fotbalových soutěží. Podle Tipsportu lze obsah sledovat prostřednictvím webového prohlížeče na počítači, mobilním zařízení nebo chytrém televizoru.
Dvě žádosti o vysvětlení odpovídají různým částem nabídky platformy. Živé přenosy mohou naplnit znaky televizního vysílání, pokud jsou pořady uspořádány v programu a určeny veřejnosti k simultánnímu sledování. U záznamů a sestřihů Rada posuzuje, zda tvoří katalog, z něhož si uživatel vybírá pořad a dobu jeho spuštění. V obou případech musí služba splnit také další zákonné podmínky.
Rada zatím s Tipsportem nezahájila přestupkové řízení ani nekonstatovala porušení zákona. Nejprve si chce ujasnit provozovatele služby a její právní režim. Na webu TV Tipsport je v patičce uvedena společnost Tipsport.net a.s., zatímco výzvy regulátora směřují společnosti Tipsport a.s.