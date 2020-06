 »  Vysílání UčíTelky skončí 19. června 2020. Diváci chtějí pokračování ČT3

Vzdělávací program UčíTelka bude ve vysílání České televize pokračovat do 19. června 2020. Pásmo vzniklo na pomoc dětem, rodičům i učitelům po mimořádném uzavření škol. Na programu ČT2 oslovilo během více než dvou měsíců 600 tisíc dětí ve věku 4–12 let.

Podle šetření České školní inspekce se UčíTelka stala nejvyužívanější podporou pro vzdělávání na dálku také u učitelů, ačkoliv primárně mířila na děti a jejich rodiče.

S příznivými ohlasy se setkal dočasný nostalgický program ČT3, který v době koronavirové krize pomáhá seniorům přijít na jiné myšlenky. Vysílá od 23. března 2020. „Podle výsledků průzkumu agentury Kantar se obyvatelé Česka shodují na tom, že by vysílání ČT3 mělo pokračovat, přičemž pro pokračování se vyjádřilo téměř 8 z 10 dotázaných. Asi třetina se domnívá, že by měl program určitě pokračovat, 45 % si to spíše myslí,“ oznámil při jednání Rady České televize generální ředitel Petr Dvořák.

S vysíláním ČT3 se počítá maximálně po dobu půl roku.

V souvislosti s průzkumem se na Radě ČT poprvé ozvala nová členka Hana Lipovská. Zaujalo ji, že sběr dat v průzkumu probíhal přes internet, takže se pravděpodobně přímo netýká cílené skupiny, pro kterou byl určen. Ptala se také, zda senioři dokázali nový program naladit, protože ví o penzistech z venkova, kteří to neuměli.

„Průzkum nebyl dělaný specificky na program ČT3. Česká televize ho provádí v měsíčních periodách na obecná témata. Vždy máme pro ten daný měsíc šanci zařadit několik otázek, které jsou konkrétní k danému období. My jsme tam teď zařadili ČT3. Tím pádem využíváme tazatelskou bázi, kterou průběžně máme. Pro nás je to zatím jenom informace k dalšímu zvažování, jak s tím kanálem dál pracovat,“ odpověděl generální ředitel Petr Dvořák. Data o naladění ČT3 dodá na příštím zasedání rady.