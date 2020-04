 »  ČT3 bude vysílat nejdéle půl roku

Filip Rožánek

Česká televize nepočítá s tím, že by její stanice ČT3 pro seniory vysílala déle než šest měsíců. Vyplývá to z jejího oznámení Radě pro rozhlasové a televizní vysílání. Úřad vzal informaci na vědomí při svém jednání minulý týden.

Stanice ČT3 je od začátku popisována jako dočasná. Má být společníkem pro seniory nad 60 let v době nouzového stavu. Sněmovna prozatím schválila trvání nouzového stavu do 30. dubna 2020, někteří ministři už ale naznačují, že by měl trvat ještě déle.

ČT3 vysílá od 23. března 2020, při maximálně šesti měsících vysílání by tedy měla skončit v září.