 »  Workday v Praze rozjíždí vývoj, staví ho na koupeném českém startupu Stories

Americká softwarová společnost Workday rozjíždí vývojové centrum v Praze. Staví ho na základech českého startupu Stories, který firma koupila letos v červenci.

„Teď máme 13 lidí, do konce roku jich chceme mít 20 a příští rok kolem 35,“ uvádí pro Lupu spoluzakladatel Stories Filip Doušek, který pražský vývoj Workday vede. Aktuálně je otevřeno sedm pozic.

Workday chce v Praze postavit vývoj pro umělou inteligenci a analytiku a navazuje tedy na to, co Stories dělali. Jejich „šelmostroj“ analyzuje firemní data a předkládá návrhy, co je třeba zlepšit a podobně.

Stories se aktuálně integrují do Workday Prism, což je analytický datový nástroj, který Workday postavil na akvizici firmy Platfora. Spuštěn byl v loňském roce. „Jsou zdroje dostat naši vizi na trh,“ navazuje Doušek.

Workday obecně pracuje pro velké zákazníky, jako jsou Amazon, Airbus, Adobe a řada dalších. Podílet se na tom má i pražský vývoj.

