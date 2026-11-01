Za rekordním útokem na Binance stojí Severní Korea, tvrdí FBI. Hackeři stále drží kryptoměny za 2,4 miliardy dolarů

Podle vyjádření FBI za rekordním hackerským útokem na kryptoměnovou burzu Binance stojí severokorejská hackerská skupina TraderTraitor. FBI zároveň vyzvala provozovatele kryptoměnových služeb, aby pomohli blokovat transakce spojené s odcizenými prostředky. Podle analýzy společnosti TRM útočníci 29. října převedli z peněženek Binance kryptoměny v hodnotě přibližně 6,36 miliardy dolarů (140 miliard Kč). Většinu z nich dokázali přesunout během zhruba dvaceti minut.
I TRM útok připisuje zmíněné severokorejské skupině, svou zprávu o tomto předpokladu zveřejnila už v pátek 30. října. TraderTraitor je spojována také s hackerskou strukturou Lazarus.
Podle zjištění analytiků získali útočníci přes napadený notebook zaměstnance přístup k infrastruktuře Binance, která podepisuje transakce z takzvaných hot wallets, online peněženek používaných burzou pro výběry zákazníků. Díky tomu dokázali zadávat převody na deseti různých blockchainech, uvádí firma.
Největší část útoku se měla odehrát na síti Ethereum. Útočníci využili mechanismus, který umožňuje peněžence předat kontrolu nad svým chováním chytrému kontraktu. Předem si připravili 50 autorizací podepsaných napadenou peněženkou Binance a následně jednu z nich použili k převodu jejího obsahu na vlastní adresu. Podle TRM se tímto způsobem dostali k prostředkům v hodnotě miliard dolarů.
Část pohybu odcizených kryptoměn se podařilo zastavit. Vydavatelé několika stablecoinů společně s bezpečnostní radou sítě Arbitrum zmrazili aktiva v hodnotě přibližně 2,7 miliardy dolarů. Útočníci se ale mezitím snažili část prostředků převést do kryptoměn, které jejich vydavatelé nemohou zablokovat. Podle TRM má celková hodnota těch, které mají pod kontrolou, dosahovat zhruba 2,4 miliardy dolarů.
Binance mezitím obnovila výběry. Během dneška z burzy podle jejího vyjádření odešly kryptoměny v hodnotě 4,65 miliardy dolarů, zatímco vklady dosáhly 1,01 miliardy. Burza tvrdí, že po počátečním náporu zájem o výběry opadl a situace na trhu zůstává klidná.