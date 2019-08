 »  Zákon o právu na digitální službu čeká v upravené podobě druhé čtení ve Sněmovně

Karel Wolf

Zákon, který by měl občanům garantovat právo do pěti let od jeho schválení požadovat od státu veškerou komunikaci elektronicky, prošel úpravami a po shodě zástupců sněmovních stran a odborného týmu zaíří na druhé čtení do sněmovny.

Zákonodárci se v úterý dohodli na finálním zněním pozměňovacího návrhu, jenž upravuje potřebné aspekty pro implementaci zákona – úpravy sdílení dat mezi resorty, využívání cloudových služeb a další.

Návrh, který Sněmovna již v prvním čtení schválila, připravila skupina pod výborem pro veřejnou správu vedená předsedou Pirátů Ivanem Bartošem. Podíleli se na něm poslanci ze všech parlamentních stran, vládní zmocněnec pro digitalizaci Vladimír Dzurilla a zástupci komerční sféry, zejména ICT Unie reprezentované Zdeňkem Zajíčkem. S komplexním návrhem se jako první seznámí poslanci Podvýboru pro eGovernment, který vede poslanec Pirátů Ondřej Profant.

„V úterý jsme společně na Ministerstvu vnitra odsouhlasili komplexní pozměňovací návrh, který nyní navíc obsahuje důležité změny souvisejících zákonů a definuje pravidla například pro sdílení již jednou získaných dat mezi resorty. Věřím, že zákon o právu občana na digitální služby bude schválen oběma komorami parlamentu do konce roku,“ prohlašuje k upravenému návrhu Bartoš.