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Zaměstnanci ČT a ČRo vyhlásili na pondělí 22. června stávku, bude znát na všech kanálech kromě dětských

Filip Rožánek
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Česká televize, ČT, ilustrační foto Autor: Česká televize
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Iniciativa Veřejnoprávně podpořená odbory svolala na pondělí 22. června čtyřiadvacetihodinovou výstražnou stávku v České televizi a Českém rozhlase. Protest se dotkne většiny stanic a programů obou médií, podle organizátorů ale neohrozí zpravodajství a publicistiku.

Organizátoři ujišťují, že stávka neohrozí klíčové funkce médií veřejné služby. Zpravodajství a publicistika mají v obou institucích zůstat v plném rozsahu a protest podle iniciativy neporuší zákon, kodexy ani závazky veřejné služby.

V Českém rozhlase se ke stávce v prvních hodinách přihlásily stovky pracovníků a další se přidávají. V České televizi registrace pokračuje, konečný počet stávkujících bude znám až po skončení protestu a dosavadní údaje jsou průběžné.

Podle Jana Hergeta ze stávkového výboru iniciativy v Českém rozhlase se protest projeví na všech stanicích s výjimkou dětské stanice Rádio Junior. Celoplošné, regionální i digitální stanice se během dne několikrát propojí k jednotnému vysílání a stávku symbolicky podpoří také Symfonický orchestr Českého rozhlasu.

V České televizi diváci stávku zaznamenají na všech programech kromě Déčka, dále na sociálních sítích, v iVysílání, na dalších webech a dokonce v teletextu. „Součástí stávky bude protestní shromáždění v pondělí mezi 12. a 13. hodinou před budovou zpravodajství ČT,“ sdělil Jan Moláček ze stávkového výboru iniciativy v České televizi.

Do stávky se mají zapojit i zaměstnanci, kteří se ve vysílání běžně neobjevují a nezajišťují kritický provoz obou institucí. Stávkové výbory se odvolávají na právo na stávku zaručené Listinou základních práv a svobod. Další konkrétní projevy protestu chce iniciativa představit až v pondělí.

Iniciativa spojuje stávku s pondělním rozhodnutím vlády, kterým podle ní potvrdila snahu o slabá a ovladatelná veřejnoprávní média. Zrušení poplatků, převod financování pod státní rozpočet a souběžný výpadek příjmů podle iniciativy ohrožují stabilitu a nezávislost České televize a Českého rozhlasu. Zaměstnanci chtějí stávkou podle organizátorů bránit nezávislost a kvalitu vysílání, svobodné rozhodování o jeho obsahu i možnost pracovat bez politického nebo jiného nátlaku. Ředitelé obou institucí upozornili, že navrhované změny mohou vést k propouštění stovek zaměstnanců, rušení pořadů i celých stanic.

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Autor aktuality

Filip Rožánek

Filip Rožánek

Novinář se zaměřením na média. Dlouholetý účastník i pozorovatel českého mediálního cirkusu. Pracoval v Marketing & Media, Hospodářských novinách a Českém rozhlase.

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