 »  Zásilkovna: výdejny zboží zatím zůstávají v provozu beze změny

Karel Wolf

České e-shopy po víkendu praskají ve švech, náběh k tomu ale byl již minimálně týden a mnohé zásilky zůstávají na cestě mnohem déle, než bylo v ČR doteď obvyklé. Na straně provozovatelů e-shopů i na straně zákazníků se proto množí obavy, jak bude fungovat logistika nadále a jestli se současná vládní opatření nebudou znamenat konec populárních služeb jako je Zásilkovna. Pro objasnění současného stavu jsme v pondělí oslovili spolumajitelku Zásilkovny a CEO holdingu Packeta, Simonu Kijonkovou.

Víkendovým usnesením Vlády České republiky došlo k zákazu maloobchodního prodej, jaký bude dopad na výdejny Zásilkovny?

„Provozovny, kde je možné si vyzvednout zboží, zůstávají i nadále v provozu. Výdejních míst Zásilkovny, ve kterých byl zakázán maloobchodní prodej, se zákaz netýká a mohou být stále v provozu. V současné době děláme maximum proto, abychom všechny naše partnery informovali o aktuálním stavu a našich krocích,“ říká Kijonková a dodává: „Může docházet k tomu, že se někteří provozovatelé rozhodnou svůj obchod a tím i výdejní místo uzavřít a může také docházet ke změnám v otevírací době. Takovému postupu rozumíme. Tyto změny v naší síti výdejních míst analyzujeme a všechny zapracujeme do systému tak, aby přeprava zboží probíhala stejně kvalitně jako dosud. Jsme přesvědčeni, že se většina našich partnerů z řad obchodů rozhodne zůstat výdejním místem i nadále. Vydávání a přijímání zásilek bude v této chvíli jejich jediným zdrojem příjmů a může podnikatelům pomoci tuto složitou situaci překonat. Aktuální informace dáváme také na blog.“

Zavádí Zásilkovna na úrovni svých zaměstnanců a partnerů nějaká bezpečnostní opatření coby součást virové prevence?

„Na našich výdejních místech jsme se rozhodli pro zákaz manipulace s hotovostí a dobírky tak budou hrazeny pouze platební kartou. Doporučujeme také, aby zákazníci vstupovali do prodejny jednotlivě, udržovali diskrétní vzdálenosti a snížili kontakt na minimum. Tam, kde to půjde, doporučujeme zřídit výdejní okénko tak, aby zákazníci byli mimo provozovnu, a to v exteriéru. V současné době tedy finalizujeme naše IT procesy tak, aby bylo možné bezhotovostně platit na všech výdejních místech,“ komentuje a dodává:

„Všichni řidiči jsou proškoleni, jak se chránit při doručování zásilek, a zároveň, že mají respektovat preventivní opatření zákazníků. Máme také objednáno 20 000 roušek a snažíme se co nejvíce urychlit jejich dovoz do České republiky. Všechny skladníky a řidiče vybavíme jak rouškami, tak i pracovními rukavicemi s ogumováním. Každý náš zaměstnanec, který pobýval v posledních dnech v zahraničí, má povinnou karanténu 14 dní. V prostorách Zásilkovny jsou k dispozici dezinfekční prostředky, externí návštěvy ve firmě jsme zcela eliminovali.“