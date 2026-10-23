Zatímco se řešily chyby v PHP, útočníci propašovali malware do oblíbené open-source knihovny

Během dění kolem kritické zranitelnosti v PHP se útočníci pokusili zneužít další rozšířený nástroj, upozorňuje kyberbezpečnostní startup Aisle, který založili Ondřej Vlček, Stanislav Fort a Jaya Ballo. Podle firmy se podařilo dostat škodlivý kód do nové verze knihovny LiteLLM pro Python, kterou vývojáři používají při práci s modely umělé inteligence a která má přes 20 milionů stažení týdně. Malware měl krást přístupové údaje a umožnit útočníkům vzdáleně spouštět vlastní příkazy. Napadení potvrdili i tvůrci Lite LLM, kteří zveřejnili také další podrobnosti.
Vlček i Fort na útok upozornili s tím, že se Aisle podařilo zachytit škodlivý balíček tři minuty a 14 sekund po zveřejnění. Podle firmy obsahovalo malware všech sedm distribuovaných instalačních balíčků verze LiteLLM 1.107.0. Provozovatelé repozitáře PyPI následně vydání umístili do karantény. Technické podrobnosti útoku firma zveřejnila na svém blogu.
LiteLLM je open-source a vývojářům usnadňuje propojení aplikací s různými modely umělé inteligence. Škodlivá verze se pokoušela získat uložená hesla, cloudové přístupové údaje, klíče k AI službám i další citlivá data. Obsahovala také mechanismus, který měl útočníkům později umožnit spouštět na napadených zařízeních další kód.
„Nejlepší čas na útok je ve chvíli, kdy mají lidé plné ruce práce s krizí,“ popisuje Vlček. „Když je odhalena závažná zranitelnost nebo dojde k rozsáhlému kyberútoku, bezpečnostní týmy přepnou do nouzového režimu. Všichni se snaží hrozbu zastavit, opravit systémy a vyhodnotit škody. A právě v tu chvíli můžou proklouznout další útoky,“ uvádí s dodatkem, že dění kolem PHP bylo dokonalou ukázkou.
Podle provozovatelů LiteLLM byl napaden proces vydávání nové verze, nikoli běžný zdrojový kód projektu. Kompromitovaná verze byla následně stažena z distribučních platforem. Organizace, které ji nainstalovaly nebo spustily, by podle jejich vyjádření měly své systémy považovat za potenciálně napadené a prověřit, zda nedošlo ke krádeži přístupových údajů.