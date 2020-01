 »  Zemřel televizní dramaturg Václav Čapek, legenda České televize i Novy

Filip Rožánek

Ve věku 85 let zemřel rozhlasový a televizní tvůrce Václav Čapek. Jméno olomouckého rodáka je spojeno s mnoha známými televizními formáty.

V Československé a později České televizi byl v minulosti zástupcem šéfredaktora zábavných pořadů, jeho jméno nesla také tvůrčí skupina Čapek-Borovan. Poté byl dramaturgem v tehdy čerstvě založené televizi Nova, odkud se v roce 2000 vrátil na Kavčí hory na pozici ředitele programu České televize. Tuto funkci zastával zhruba rok do nástupu generálního ředitele Jiřího Balvína. Poté pracoval jako osobní tajemník ministra kultury Pavla Dostála.



Autor: Česká televize Václav Čapek

Vystudovaný lingvista byl také překladatelem, redaktorem nebo konferenciérem – výraz „moderátor“ neměl rád, protože to pro něj byl pojem z jaderné fyziky. Na konci 60. let diváky provázel volbou nejkrásnější dívky Československé republiky. Později v producentské skupině Václava Čapka vznikal například pořad Videostop. Dramaturg byl rovněž součástí mezinárodního štábu Her bez hranic. Na Nově připravoval jeden z jejích nejúspěšnějších pořadů, soutěž Kolotoč.

Václav Čapek zemřel 3. ledna 2020.