Zrušení poplatků pro ČT ohrožuje českou filmovou tvorbu, varuje asociace producentů

Asociace producentů v audiovizi (APA) varuje před dopadem plánovaného zrušení televizních poplatků. Podle jejího odhadu hrozí výpadek investic do domácí tvorby ve výši 800 milionů až jedné miliardy korun.
Riziko se týká hlavně filmových debutů, kvalitní televizní tvorby, dokumentů, animace a pořadů pro děti. Odhad vychází z předpokladu, že ČT by mohla podle vládního návrhu přijít o jednu až dvě miliardy korun ročně.
Vláda schválila návrh zákona o financování veřejnoprávních médií 15. června 2026. Návrh nyní čeká na projednání v parlamentu. Poplatky by podle něj měly zaniknout od roku 2027. Nahradit by je měla nižší přímá platba ze státního rozpočtu.
Předseda APA Vratislav Šlajer označil situaci za alarmující. „Vládní novela zákona rušící koncesionářské poplatky pro ČT (a ČRo) vytváří velkou nejistotu, a to nejen ohrožením nezávislosti médií veřejné služby, která by byla podřízena státnímu rozpočtu, ale také hrozícím návratem k rozpočtu před rokem 2024 a snížením financování ČT o jednu až dvě miliardy ročně,“ prohlásil.
To by se projevilo v horizontu příštích tří až pěti let nejen výrazným poklesem obratu české audiovize, ale i oslabením její mezinárodní konkurenceschopnosti, nástupu nových talentů i nových žánrů. „Zároveň by došlo ke stagnaci již rozběhnuté filmové a animované tvorby, kterou by měla ČT podle schváleného memoranda aktivně podporovat,“ upozorňuje asociace.
Šlajer zároveň řekl, že obor vstupuje do dalších let v dobré pozici. Podle jeho slov k tomu přispívá reforma Státního fondu audiovize i nový závazek streamovacích platforem investovat do českého obsahu.
Český audiovizuální průmysl má za sebou silný rok. Obrat celé produkce loni podle APA vzrostl o 14,5 procenta na 11,3 miliardy korun. Nejvíc se na tom podílela zahraniční produkce. Její obrat stoupl o pětinu, z 5,5 na 6,6 miliardy korun. Výroba českých filmů a seriálů vzrostla mírněji, o necelých šest procent na téměř dvě miliardy korun. Reklamní produkce si přidala přes 200 milionů korun na 2,7 miliardy korun.
Objem audiovizuální produkce 2015–2025
|mil. Kč
|2015
|2016
|2017
|2018
|2019
|2020
|2021
|2022
|2023
|2024
|2025
|České filmy a seriály
|852
|921
|1 040
|1 522
|1 241
|919
|1 268
|1 732
|2 145
|1 871
|1 981
|Zahraniční produkce
|3 704
|3 575
|3 158
|4 926
|6 337
|5 746
|8 737
|11 256
|9 226
|5 505
|6 620
|Reklama
|2 203
|2 027
|2 131
|1 753
|1 886
|1 055
|1 866
|2 451
|2 140
|2 498
|2 700
|Celkem
|6 759
|6 523
|6 329
|8 201
|9 464
|7 720
|11 871
|15 439
|13 511
|9 873
|11 301
Zdroj: APA, data poskytli členové asociace (177 subjektů, cca 90 % trhu)
Za růstem stálo hlavně navýšení filmových pobídek. Od ledna 2025 nabízí stát pobídky ve výši 25 až 35 procent vynaložených nákladů. Vyšší sazba platí pro animovanou a digitální tvorbu. Systém pobídek se ale od 27. března 2026 znovu zastavil. Stát tehdy vyčerpal peníze vyhrazené pro letošní rok. Zastavení podle APA ovlivní výsledky za rok 2026 a pravděpodobně i za rok 2027. Šlajer dodal, že pobídkový systém pro zahraniční produkce by se podle jeho informací měl znovu otevřít během léta.
Reformovaný Státní fond audiovize otevřel první výzvy v září 2025. Do října letošního roku rozdělí na podporu vývoje a výroby přibližně 550 milionů korun. Jde o téměř dvojnásobek částek z předchozích let. Podpora se nově vztahuje i na televizní tvorbu. Loňský rozpočet fondu dosáhl 2,4 miliardy korun. Z toho až 1,6 miliardy šlo na filmové pobídky. Šlo o historicky nejvyšší částku. Podle APA to ale nepokrylo dluh z minulých let ani poptávku ze zahraničí.
V Česku se loni natáčel film Resident Evil. Vznikaly i seriály The Age of Innocence pro Netflix a Ride or Die pro Amazon MGM Studios. Servisně je zajišťovala společnost Stillking. Německý Netflix natočil v Česku třetí řadu seriálu Empress v produkci Mia Film. Rozjely se i přípravy velkých projektů pro rok 2026. Patří mezi ně pokračování série Foundation, seriál Monarch: Legacy of Monsters pro Apple TV+ nebo filmová adaptace románu Dana Browna Tajemství všech tajemství. V Česku vznikaly i seriály Blade Runner 2099 pro Amazon MGM Studios a The Wheel of Time pro Amazon Prime Video. Dokončovací práce probíhaly na filmu Frankenstein pro Netflix.
Reklamní produkce loni rostla pomaleji než v roce 2024. Tehdy se po předchozím propadu zvýšila o 400 milionů korun. Podle APA jde spíše o růst cen než o reálné zisky. Ty naopak klesají kvůli vyšším režijním nákladům. Obor podle asociace ovlivňuje nástup umělé inteligence. Roste i podíl in-house produkce agentur, která přebírá část zakázek. Marketingové rozpočty se navíc přesouvají z televizní reklamy do digitálních médií a sociálních sítí.
Kraje loni podpořily audiovizi rekordní částkou přes 109 milionů korun. Nejvíc peněz šlo z programu filmových voucherů v Moravskoslezském a Ústeckém kraji. Program běžel v rámci Operačního programu Spravedlivá transformace. Ústecký program ale na začátku roku vyčerpal prostředky. Kraj podle APA v podpoře nebude pokračovat a nedofinancuje ani rozjeté projekty. Moravskoslezský kraj chce v programu pokračovat. Nový program filmových voucherů otevírá Karlovarský kraj, alokace činí zhruba 27 milionů korun. Do podpory se s 19 miliony korun vrátil Jihomoravský kraj společně s Brnem. Nové programy loni spustily i Olomoucký a Pardubický kraj. Kraj Vysočina zvýšil objem prostředků ve svých výzvách. Bez vlastního dotačního programu zůstávají jen Středočeský a Liberecký kraj.
Česká kinematografie si loni připsala i mezinárodní úspěchy. Dokument Pan Nikdo proti Putinovi získal Oscara za nejlepší celovečerní dokumentární film. Po premiéře na festivalu Sundance 2025 získal i cenu BAFTA. Jde o první dokument s českou účastí oceněný Oscarem. V soutěžní sekci Sundance byl uveden i film DJ Ahmet. Festival v Benátkách hostil snímek Je to ve hvězdách. Film Karavan se po více než třicet letech vrátil do sekce Un Certain Regard v Cannes. Koprodukční film Franz získal nominace na Evropské filmové ceny. Úspěchy slavila i česká animace, mimo jiné film Pohádky po babičce s nominacemi na Evropské filmové ceny. Uspěl i krátký film I Died in Irpin, který se dostal do užšího výběru pro Oscara.