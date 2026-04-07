Lupa.cz

ZUN Rádio začalo vysílat v DAB+ síti Broadcast Services

Filip Rožánek
Dnes
přidejte názor

Sdílet

Autor: Filip Rožánek, Internet Info s použitím Google Gemini

Digitální rozhlasová síť společnosti Broadcast Services rozšířila svůj programový lineup o stanici zaměřenou na elektronické žánry. ZUN Rádio je od úterý 7. dubna 2026 k dispozici na všech vysílačích tohoto operátora v pěti českých regionech. Šíření signálu začalo v 16:30.

Stanice je určená příznivcům elektronické hudby. Programová skladba je zaměřena na žánry soul, acid jazz, disco, nu-disco, soulful house, funky house, jackin’ house a garage. V nočních hodinách mají v programu prostor také deep house a tech house.

Sítě Broadcast Services pokrývají Prahu, Středočeský, Pardubický a Jihomoravský kraj, Vysočinu a Moravskoslezský kraj. Nejsilnější výkon mají vysílače Jihlava-Jeníkov a Ostrava-Lanová.

Pokrytí DAB+ sítě Broadcast Services

Parametry vysílacích stanovišť ZUN Rádia (sítě R2, R9, R17, R22, R26)

Region

Stanoviště

Kanál

Polarizace

ERP [W]

Praha

Praha Ládví

8C

V

1585

Středočeský

Benešov Kozmice

8C

V

1585

Pardubický

Pardubice Slatiňany

9A

V

1585

Pardubický

Svitavy Hřebečov

9A

V

631

Vysočina

Jihlava Jeníkov

6C

V

3163

Jihomoravský

Brno Hády 2

10A

V

1585

Moravskoslezský

Ostrava Lanová

9C

V

3163

Moravskoslezský

Frenštát pod Radhoštěm

9C

V

1585

Zdroj: Broadcast Services

Vstoupit do diskuse
Našli jste v článku chybu?

Autor aktuality

Filip Rožánek

Filip Rožánek

Novinář se zaměřením na média. Dlouholetý účastník i pozorovatel českého mediálního cirkusu. Pracoval v Marketing & Media, Hospodářských novinách a Českém rozhlase.

Témata:

Anketa

Dali byste si do počítače čínský SSD disk, případně čínské RAM?

Zobraz výsledek


Chcete mít Lupu bez bannerů? Staňte se naším podporovatelem
TO CHCI
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).