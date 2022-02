Americká centrální banka překvapivě nechce zakazovat stablecoiny, dokonce jim fandí

Americká centrální banka (Fed) vydala nový pracovní „white paper“, ve kterém se zabývá přínosy, riziky a obecně dopady stablecoinů na finanční systém, zprostředkování úvěrů a rozvahu centrální banky. Verdikt je překvapivě pozitivní.

Jedinou vadou na kráse celého dokumentu, který nese název Stablecoins: Growth Potential and Impact on Banking [PDF], je fakt, že nejde o doporučení pro vládní agentury nebo banky, ale spíše o vědecké pracovní postřehy, které mají rozpoutat širší diskuzi. Co jsme se z dokumentu od výzkumníků Gordona Liaa a Johna Caramichaela dozvěděli?

V uplynulém roce stouplo množství stablecoinů navázaných na americký dolar o více než 500 %. Po veřejných blockchainech se jich tak pohybuje již za 130 miliard dolarů. To už nejsou jen důvody k lehce pozdviženému obočí, ale serióznímu zájmu.

Stablecoinům se na Lupě věnujeme pravidelně už několik let, pokud ale náhodou přeci jenom slyšíte tento pojem poprvé, ve zkratce se jedná o druh kryptoaktiv, která mají hodnotu pevně navázanou na nějakou externí referenční hodnotu. Nejčastěji některou z fiat měn (zpravidla dolar) nebo koš dalších aktiv (více měn, komodit jako třeba zlata, dluhopisů či kryptoměn). Jejich hodnota je tedy mnohem méně volatilní než v případě tradičních kryptoměn.

V praxi to funguje tak, že vydavatel stablecoinu si od uživatelů vezme dolary nebo další fiat měnu a za to jim připíše kredit v podobě jednotek stablecoinu. Teoreticky má každý držitel stablecoinu právo v libovolný okamžik vybrat od jeho vydavatele zpět protihodnotu v podobě stejného množství tradiční měny. Ten by tak měl mít v úschově dolar, euro, nebo jejich ekvivalent za každý vydaný token.

V minulosti se bohužel už ukázalo, že realita vždycky tak perfektní není, samotný report zmiňuje jako příklad Tether (USDT), jehož vydavatel loni dostal pokutu 41 milionů dolarů od americké komise CFTC za nepravdivé nebo zavádějící tvrzení ohledně krytí svého stablecoinu. To již ale trochu odbočujeme.

Specifický případ pak představují algoritmické stablecoiny. Ty nejsou jednoduše 1:1 kryté rezervami, ale namísto toho obsahují složitější mechanismus automatické správy emitovaných tokenů, který již nápadně připomíná chování centrálních bank.

Nejjednodušším příkladem jsou projekty jako Dai, TerraUSD nebo Fei, kde je stabilita zajištěna větším množstvím kolaterálu v kryptoměnách, což by mělo bránit dopadům volatility podkladu. O stabilní hodnotu se zde stará plně automatizovaný nákup a prodej stablecoinu. Existují ale také algoritmizované stablecoiny, kde je kolaterál jen částečný nebo naopak chybí úplně.

Stablecoiny se tradičně používají k uchování hodnoty v okamžicích, kdy klesá hodnota tradičních kryptoaktiv, nebo třeba k rychlejší a vnější migraci peněž přes hranice. Jaké výhody ale ve stablecoinech spatřuje Fed?

Všímá si, že podobně jako tradiční kryptoaktiva nepotřebují stablecoiny ke svým přesunům a clearingu prostředníka, existence na blockchainu by totiž měla efektivně bránit hrozící dvojité útratě. Oproti hotovosti uložené u bank také nabízejí přístup k transakcím 24 hodin denně po 365 dní v roce. Jejich programovatelná povaha navíc umožňuje (stejně jako u klasických kryptoměn) používat stablecoiny jako soběstačné stavební bloky pro budování dalších finančních služeb. Hlavními funkcemi podle Fed ale zatím zůstává jejich úloha úložiště hodnoty a média směny na blockchainech, jinými slovy zastávají zde funkci peněz.

Většinu stablecoinů dnes nalezneme jen na několika blockchainech – Ethereum, Binance Smart Chain a Polygon. Jedná se přitom o tradiční stablecoiny, které mají svého jasně identifikovatelného vydavatele a jež by měly být kryté 1:1 hotovostními bankovními deposity a komerčními nebo vládními dluhopisy. Jak je vidět, plně algoritmizované stablecoiny se navzdory loňskému raketovému boomu celého odvětví zatím stále ještě příliš velké důvěře netěší.

Jako hlavní use case pro stablecoiny stále zůstává nákup a prodej kryptoměn, kdy obchodníci dávají stablecoinům přednost před tradiční fiat měnou z důvodu přístupu k transakcím 24 hodin denně a možnosti uchovávat stablecoiny přímo ve svých peněženkách namísto depozitáře třetí strany, čemuž se v případě fiat měn vyhnou jen stěží. Jako druhý nejčastější způsob využití zůstává podle Fed tradiční směna, kdy opět přichází ke slovu rychlost plateb, možnost dělat transakce 24 hodin denně a bez ohledu na svátky a také nižší transakční poplatky, což se projeví zejména u přeshraničních plateb.

Stablecoiny si ale neoblíbili pouze koncoví uživatelé, podle americké centrální banky je využívají čím dál častěji také firmy k instatním přesunům hotovosti mezi pobočkami, velkoobchodním platbám a intradenním repo operacím.

Fed si všímá i vzrůstající obliby stablecoinů ve světě decentralizovaných financí (DeFi), který si již bez nich sotva dovedeme představit. Prostřednictvím stablecoinů se dnes v DeFi řeší prakticky vše, od tvorby trhu či zajištění půjček až po po deriváty a správu aktiv. Report zmiňuje, že k září 2021 byly v DeFi protokolech uzamčeny stablecoiny za šedesát miliard dolarů.

Do budoucna vidí Fed potenciál stablecoinů také v obecném zvýšení finanční inkluze, tokenizaci finančních trhů, kde stablecoiny urychlí a usnadní vypořádání a usnadnění mikrotransakcí v rámci aplikací.

Není nebe bez mráčku, podle Fed jsou ale rizika uhlídatelná

Problematické jsou zejména okamžiky, kdy dochází k prudkému nárůstu peněžní zásoby ve stablecoinech vlivem turbulencí na kryptoměnových trzích. Obzvláště pokud nelze prokázat, že jsou všechny velké stablecoiny adekvátně kryté.

Představme si, že v určitém kritickém okamžiku může nastat situace, kdy se většina věřitelů Tetheru, kterého je dnes na trhu za 78–80 miliard, rozhodne uplatnit své právo a směnit Tether zpět na dolar. Společnost bude muset začít rychle likvidovat svoje aktiva a protože zdaleka ne všechna tvoří likvidní hotovost, ale část z nich tvoří například komerční dluhopisy, bude tak muset činit za cenu ztráty, aby stíhala pokrývat závazky. To celý problém, který by za normálních okolností zůstal ve světě kryptoměn, kaskádově přelije do světa tradičních financí, kde se mohou začít hroutit úvěrové trhy.

Podle autorů ale taková rizika nepředstavují fatální problém a lze je poměrně dobře uhlídat za pomoci povinných auditů a požadavků na likviditu. „Domníváme se, že tento typ nestability je řešitelný řádnými institucionálními nebo regulačními mantinely, jako jsou transparentní finanční audity a adekvátní požadavky na likviditu a kvalitu stablecoinových rezerv,“ uvádějí výzkumníci v dokumentu.

Další bod, kterému věnoval Fed poměrně velkou část dokumentu, se zabývá zprostředkováním úvěrů a tím, jak by masová adopce stablecoinů ovlivnila tradiční finanční instituce a banky. Porovnává stablecoinové bankovnictví, ve kterém je fyzická hotovost tokenizována a kryta plnými rezervami v centrální bance a dvoustupňový model, ve kterém jsou stablecoiny kryty vklady drženými emitenty u komerčních bank. Nijak překvapivě zde výzkumníci docházejí k tomu, že první model zachovává současný status quo a nijak neohrožuje současný princip úvěrové tvorby, zatímco model s kolaterálem přímo u centrální banky přináší výkyvy v hodnotě stablecoinů, ale za cenu hrozby rozpadu úvěrového trhu.

Existuje zde totiž vážné riziko, že budou lidé v časech nejistoty přesouvat své peníze z vkladů komerčních bank do bezpečnějších stablecoinů, což by ještě více destabilizovalo celý systém. Podobný model chování byl již vícekrát popsán a zkoumán také u obdobného schématu digitálních měn centrálních bank (CBDC), ostatně i touto problematikou se již Fed v minulosti zabýval. Čtenáři Lupy si možná také pamatují náš loňský letní článek k problematice digitálního eura, kde byl tento problém také zmíněn.

Výzkumníci každopádně doporučují zachování dvoustupňového modelu. Stejný model jako je stablecoinové bankovnictví, ve kterém je fyzická hotovost tokenizována a kryta plnými rezervami v centrální bance, ale také není úplně nemožný. Ostatně i s ním se můžeme již v praxi setkat na jednom příkladu ze světa CBDC, využívá jej totiž čínský digitální jüan.