Blockchainový model „hraj a vydělávej“ mění herní průmysl, chce na něj vsadit i Ubisoft

O co přesně jde? Velmi stručně řečeno, play-to-earn, někdy též GameFi je – pokud funguje – první herní model s nenulovým součtem. Vydělávat na něm totiž může provozovatel a díky sekundárnímu trhu i hráč. P2E hry umožňují hráčům sbírat kryptoměnové tokeny a NFT herní předměty. Mechanismus zpravidla funguje na principu odměňování hráče za čas strávený ve hře, pravidelné hraní a přínos do herního světa herními tokeny, které lze dále volně směňovat na sekundárním trhu.

V jedné z nejúspěšnějších P2E her současnosti, blockchainovém titulu Axie Infinity, který je jakýsi kříženec CryptoKitties a pokémonů, hráči například za svou aktivitu získávají tokeny SLP (Smooth Love Potions), jejichž aktuální hodnota je něco přes tři centy amerického dolaru za token. Ve hře jsou potřebné k dalšímu křížení herních axolotlů „Axies“, ale lze je i prodávat ostatním hráčům na otevřeném sekundárním trhu. Mimochodem, kdybyste na začátku letošního roku investovali čtvrt milionu korun do nativního tokenu hry (AXS), byli by z vás dnes dolaroví milionáři.

Je to právě miliardová Axie Infinity, která stála na počátku změny vnímání P2E hraní, jež dlouho působilo hlavně jako další past na peníze důvěřivců. Část hráčů titulu převážně ze zemí jihovýchodní Asie a Jižní Ameriky také úplně rezignovalo na svá civilní zaměstnání a jejich aktuální příjem pochází právě z hraní této hry. Na interním herním tržišti se do dneška protočila kryptoaktiva za 3,6 miliardy dolarů a počet aktivních hráčů se pomalu blíží ke třem milionům.

Možný výdělek, ale i rizika

Rozhodně se však nedá říct, že by šlo o peníze zadarmo. Opakování série stereotypních úkonů a také riziko v podobě ne zrovna zanedbatelné počáteční investice do herních předmětů bez jakékoli záruky úspěchu, nebo alespoň jejich dalšího úspěšného prodeje, představují tu temnější stránku P2E světa.

Prodej sám je pak zcela na bedrech hráče. Ten si musí najít sekundární trh (lze zpravidla použít tržiště vestavěné do herního titulu, ale nebývá to vždy nejvýhodnější), nabídnout zde své tokeny nebo NFT, které smění za kryptoměnu nebo stablecoin, a teprve poté může přistoupit ke konverzi do klasické fiat měny na některé centralizované burze nebo směnárně.

V případě výše zmiňovaného titulu tak bude muset nejprve vytáhnut z kapsy něco mezi 300 a 1000 dolary, tedy necelými 7 až 22 tisíci korunami. K zahájení hry totiž potřebujete vlastnit minimálně tři virtuální axolotly „Axie“, a ti nejsou zrovna levní. Pokud to s hraním myslíte vážně, jinými slovy, chcete být alespoň trochu konkurenceschopní, počítejte spíš s tou horní hranicí, respektive částkou lehce nad ní.

Pak již můžete začít vydělávat, a to jednak prodejem zmiňovaných Smooth Love Potion tokenů, kterými vás hra odměňuje, nebo třeba odchovem nových Axies (skutečně hodnotní jsou jen ti vzácní), případně stackováním nativního tokenu AXS.

Platforma samotná nabízí ještě několik dalších titulů a hráč tak může vydělávat krypto hraním dalších her. Pokud si investici naopak dovolit nemůžete, máte smůlu. Respektive ne tak docela, protože hra umožňuje začínajícím hráčům si Axies od těch zkušenějších jenom pronajmout. Ale bude vás to něco stát, nejčastěji většinový podíl ze zisku z vybojovaných odměn. Jako v opravdovém byznysu se tak musíte rozhodovat, zda dáte přednost vysokým pořizovacím, nebo provozním nákladům.

Jedním z důvodů, proč jsou jednotliví Axies tak drazí, je prostý fakt, že každý z nich má vlastní non-fungible token, vyražený na Ethereum blockchainu, kde jsou daní za popularitu extrémně vysoké transakční poplatky.

Valve proti, Ubisoft pro

Jak velký tento fenomén ve skutečnosti je? Možná vás to trochu překvapí, ale aktivita téměř 50 % kryptoměnových peněženek napojených na decentralizované aplikace v minulém měsíci souvisela podle serveru DappRadar právě s hraním blockchainových her. Ty jsou denně zodpovědné za 80 až 100 milionů transakcí.

Axies představují svým úspěchem trochu anomálii, není to ale jediný našlápnutý projekt. Hry jako Splinterlands, Alien Worlds nebo CryptoMines se mohou pyšnit stovkami tisíc denních uživatelů. A long tail je samozřejmě ještě mnohem větší, dnes je na trhu okolo 1200 blockchainových her a každý měsíc přibývají desítky dalších.

Přestože je zatím stále ještě o řád více prostředků uzamčených v DeFi projektech, blockchain gaming skluz v posledních měsících rychle dohání a časem by dokonce mohl převzít štafetu. Je totiž mnohem stravitelnější pro běžného spotřebitele. Zatímco abstraktní finanční služby DeFi světa budí respekt, roztomilé kreslené příšerky, fantasy sportovní hry nebo sci-fi planety sice fungují na stejných principech a nesou tudíž podobná investiční rizika, ale jsou pro většinu lidí tak nějak stravitelnější, a tak představují přímější cestu do králičí nory.

Konceptu si již začínají všímat i tradiční herní hegemoni. Francouzský Ubisoft s obratem 2,5 miliardy dolarů je první z velkých herních studií, které s herními tituly postavenými na takzvaném play-to-earn modelu počítá ve své pětileté vizi blockchainových projektů.

Společnost mimochodem na začátku prosince spustila betaverzi vlastní platformy na prodej NFT – Ubisoft Quartz. Ta uživatelům umožňuje získat NFT herní předměty, jako jsou zbraně, oblečení nebo vozidla do herních titulů značky. Jednotlivé tokeny jsou vytvořené na blockchainu Tezos. Společnost si pro vlastní NFT dokonce vymyslela speciální název „digits“. První digits je možné otestovat v rámci počítačové verze hry Tom Clancy’s Ghost Recon Breakpoint, dostupné na platformě Ubisoft Connect. Nový projekt Ubisoftu se zatím u hráčů sice setkává trochu s nedůvěrou a vlažným zájmem, ale na hodnocení je ještě brzy. Nebylo by to ostatně poprvé, kdy firma protlačila do mainstreamového hraní trend, který později změnil tvář celého průmyslu.

Ne všichni ale sdílejí ze světa NFT gamingu a play-to-earn podobné nadšení. Například společnost Valve, která stojí za nejrozšířenější herní distribuční platformou Steam, prodej kryptoměn a NFT na své platformě letos na podzim raději úplně zakázala.