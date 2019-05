 »  Čech strávil 48 hodin ve virtuální realitě. Vždy jsem měl rád Matrix, říká k pokusu

Minecraft se nicméně hrál v takzvané vanilla (základní) verzi, která také není propracovaná jako dnešní varianty. „Po čase jsem si sundal sluchátka, a to nejenom kvůli tomu, že mi padala. Zvuk jsme dali na reproduktory a mohl jsem si tak během pobytu ve VR světě povídat s návštěvami, které za mnou fyzicky přišly. Díky tomu se to dalo vydržet,“ popisuje Mašek.

„Jediné, co se mi vybavuje, je to, jak mě překvapilo vnímání hloubky světa. Když jsem po dvou dnech ve VR vylezl na chodník, hloubka mi přišla skutečná a připadalo mi, že ji reálně vidím. Zvykal jsem si na to řádově minuty,“ uvádí dále Mašek. „Byl to takový reboot time.“

Někteří vývojáři se snaží vytvořit metaverse VR světy, které by sloužily jako velké virtuální pískoviště, kde se setkává velké množství lidí a plně ve VR interaguje. Jsou mezi nimi třeba čeští Somnium Space, kteří nedávno na svůj metaverse získali milion dolarů a podařilo se jim prodat kolem tisíce virtuálních pozemků.

Podobné světy jsou ale stále na začátku a o zážitku typu „Ready Player One“ nemůže být řeč. Ostatně i proto se Somnium snaží s dalšími VR světy propojovat, aby bylo možné se „teleportovat“ z jedné aplikace do druhé. „Umím si ale představit, že kdyby se ve VR objevil nějaký World of Warcraft, žádné socializování zvenčí by nebylo potřeba,“ míní Mašek.

Alkohol na spaní

Ten se zároveň s nasazeným headsetem a zapnutým VR obsahem stravoval. Měl podmínku, že v herně musí být v dosahu židle, na kterou si při občerstvování vždy sedl. V Minecraftu budoval věž, ze které se později stalo vězení pro sněhuláky. Při stravování si Mašek vždy ve věži vylezl na balkón a odpočíval – a určité relaxační účinky se údajně dostavily.

Během dvou nocí rovněž spal. Uléhal na karimatku, přičemž vždy měl svůj headset HTC Vive první generace nasazený. „Spal jsem vždy asi osm hodin. Menším problémem bylo to, že pro spaní potřebuji absolutní ticho a tmu, jenže z headsetu na vás svítí displeje. Vyřešil jsem to tak, že jsem si před spaním dal nějaký alkohol,“ usmívá se Mašek.

A ano, VR headset nesundal ani během chození na toaletu. Samotný toaletní akt se musel vykonávat v sedě. HTC Vive ještě nepatří ke generaci brýlí, které na vnější straně mají kamery, které dokáží do displejů přenášet okolní obraz z fyzického světa.

Drobné nepohodlí během dlouhého hraní představují i bezdrátové pohybové ovladače, které se drží v rukou („zvyknete si“) a headset zároveň Maška tlačil do nosu. Není jasné, zda to bylo základní konstrukcí, nebo chyběla jedna ze součástek. Problém každopádně řešil vložením molitanu. Další a další generace VR brýlí navíc přichází s mnohem lepšími a pohodlnějšími konstrukcemi a podobné problémy se snaží postupně odstranit.

„Nevím, čím to je, že jsem s dlouhým pobytem ve virtuální realitě vlastně neměl problém. Možná je to tím, že jsem dlouhá léta aktivním hráčem videoher a u počítače i pracuji. Ale určitě si umím představit, že do VR běžně chodím jako do pracovního prostředí,“ zakončuje Mašek své zkušenosti z pokusu. Do budoucna bude takových experimentů určitě přibývat s tím, jak se budou lidé snažit zjistit, čeho všeho je a bude VR schopné. „Dnes je ale dle mého mnoho věcí spojených s VR stále ve fázi ‚geekové si přejí‘,“ uzavírá Mašek.