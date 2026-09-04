Češi dodají jeden z nejrychlejších superpočítačů, tvůrci Gray Zone Warfare spadli do ztráty, DLSS 5 je nářez

Vždy v pátek připravuje reportér Jan Sedlák výběr zajímavých zpráv ze světa IT. Co se událo v tomto týdnu?
Češi a Francouzi dodají jeden z nejrychlejších superpočítačů světa. Pomohou největší konkurenci Nvidie. Půjde o stroj LUMI AI ve Finsku, který bude obsahovat procesory AMD Epyc a akcelerátory AMD Instinct MI430X. Tradiční HPC výkon by se mohl pohybovat kolem jednoho exaflopu. Dodavatelem je francouzská firma Bull, která koupila pražskou firmu DataSentics obstarávající softwarový stack pro superpočítače a AI clustery. Tato sekce chce najmout tisíc lidí. Bull zároveň má v Praze historicky tým odborníků na stavění a provoz HPC. Nově se chystá i výroba AI serverů v Pardubicích ve Foxconnu. Na LUMI AI, který vyjde na 9,5 miliardy korun, jinak přispěla i česká vláda částkou 180 milionů korun.
Brněnské herní studio Madfinger Games spadlo do ztráty sto milionů korun. Rok předtím udělalo zisk ve stovkách milionů. Madfinger Games pokračují v investicích do live service akce Gray Zone Warfare, zdvojnásobili tým a investovali do kanceláří, což se dočasně propsalo do čísel. Titul už má prodány skoro dva miliony kopií. Za letošek by se čísla měla opět značně vylepšit.
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Apple má po 15 letech nového výkonného ředitele. Tim Cook odstoupil, nahradil ho John Ternus, který doposud vedl hardwarové inženýrství. Ve firmě je od roku 2001 a je podepsán pod řadou produktů. Cook ale nadále bude mít silnou pozici. Bude působit jako výkonný předseda představenstva se zásadním vlivem na dodavatelské řetězce, na něž je expert a díky nimž udělal z Applu vysoce efektivní a bohatou firmu, a rovněž na vztahy s politiky a podobně. Ternus se tak může soustředit primárně na produkty. Cookova vysoce efektivní supply chain mašina nicméně přinesla i velký problém v podobě závislosti na Číně, což výborně popisuje kniha Apple in China. Apple kromě jiného v Číně vycvičil obrovské množství inženýrů, techniků a výrobců, což položilo základy čínskému technologickému vzestupu a přesunu výroby ze Západu. Dnes je to politicky v USA vnímáno kontroverzně a Apple se snaží alespoň o částečnou relokaci zpět.
Nvidia vydává DLSS 5 a stojí to za to. Technologie byla při nedávné představovačce přijatá skoro až nenávistně, ale šlo spíše o tradiční internetový křik. DLSS 5 umí vzít původní grafické assety ve hrách a pomocí takzvaného 3D-Guided Neural Renderingu (prvky AI) je výrazně vylepšit. První ukázky jsou velmi přesvědčivé. Má to sice výrazné dopady na výkon, to se ale čase stabilizuje – podobně, jako se postupně výrazně zlepšily funkce DLSS pro upscaling nebo generování snímků. DLSS 5 je zatím oficiálně k dispozici v rámci hry NBA 2K27, kde lze vytvořit realistické obličeje skutečných hráčů. Na internet ovšem unikla neoficiální verze, takže je YouTube plný videí z mnoha her. Hledejte tam pojmy RenoDX a DLSS 5.
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Nvidia představila paměti NVHBM. Tradiční HBM se používají v AI akcelerátorech v serverech a i když jsou velmi rychlé, tvoří úzké hrdlo současné výpočetní infrastruktury. Navíc je pamětí nedostatek, protože je velká poptávka a nedostatečné výrobní kapacity. NVHBM integruje paměťový řadič přímo do HBM, nikoliv do GPU. Paměťová propustnost by měla vyrůst o 30 procent a spotřeba oproti HBM4E by měla klesnout o 15 procent. Nvidia technologii otevře v rámci programu NVLink, takže jí budou moci využít i další firmy, hlásí se třeba AWS s jeho čipy Trainium a Inferentia.
Nvidia investuje 3,5 miliardy dolarů do MediaTeku. Ten na oplátku bude u svých čipů používat používat NVLink Fusion. Chytrý tah od Nvidie, která si chce pojistit, že se její prvky budou používat i u AI akcelerátorů třetích stran (ASICy od MediaTeku a tak dále). Nvidia se skrze licencování NVLinku snaží postavit jakýsi všudypřítomný standard.
Nvidia za 12,9 miliardy dolarů kupuje Hugging Face. Zprávy z minulého týdne se potvrdily. Hlavní repozitář pro AI uložil už přes tři miliony modelů od 18 milionů vývojářů, obsahuje také přes půl milionu datesetů a milion aplikací. Aktivním uživatelem je sama Nvidia, která se zavazuje, že bude podporovat open weight modely. Ovšem bude velmi zajímavé sledovat, co Nvidia skutečně tímto pohlcením sleduje.
Anthropic vydal AI modely Claude Fable 5.1 a Mythos 5.1. První je klasicky dostupný přes API pro běžné zákazníky, Mythos jen pro prověřené organizace. U modelů zůstalo kontextové okno milion tokenů. Anthropic slibuje nižší náklady, to ale podle prvních testů bude záviset na tom, jaké úkoly chcete počítat.
Google vydal AI modely Gemini 3.8 Flash a Flash Cyber. Je to velmi krátce po verzích 3.7. Flash je určený pro ty, kdo chtějí rozumnou kvalitu za rozumný peníz, Flash Cyber se soustředí na kyberbezpečnost. Novinky jsou zatím součástí nástrojů Googlu typu Android Studio či Gemini Enterprise, nikoliv jako součást chatbota zdarma.
Meta představila AI model Muse Spark 1.3. Kvalitou se zhruba rovná GTP-5.6 a Grokovi 4.6, ale cenově vyjde o zhruba 40 procent levněji. První test je zde.
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Vyšel OpenClaw 2.0. Novinkou je například zjednodušené nastaveního tohoto AI agenta, lze do provést pomocí konverzace. Zlepšeno bylo zabezpečení, přibyly i cloudové sdílené relace. Jde o největší aktualizaci od vydání. Zapojilo se 933 přispěvatelů.
Majitel Lidlu investuje 5,5 miliardy eur do AI datacentra v Německu. Mělo by stát u města Rostock, do roku 2033 se dostane na 240 MW. Schwarz Group je čím dál větším provozovatelem datacenter a cloudu.
Perplexity a Nvidia představily Portable Computer. Jde o agentní AI systém schopný běžet na osobních počítačích. Součástí je agentní jádro, orchestrátor a podpora lokálních modelů Qwen 3.8 a PPLX.
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Sony Music a Warner Music žalují Anthropic. Důvodem je údajné nepovolené trénování AI modelů Claude na hudební produkci těchto vydavatelství. Mělo jít o stovky textů písní a notových zápisků včetně Beatles a dalších. Podobných třenic zřejmě bude přibývat. Technologické firmy často ve jménu pokroku a rychlosti tyto věci neřeší a urovnají je později. Anthropic uvedl, že s žalobou nesouhlasí.
Lambda si půjčila další miliardu dolarů na nákup AI čipů. Získá modely Nvidia GB300, které má pronajmout Microsoftu. Jde o častý model fungování těchto neocloudů, které získávají VC investice a bankovní půjčky díky tomu, že hyperscaleři jsou hladoví po výpočetním výkonu a ihned vše vykoupí, respektive si zamluví. Podobně jede třeba evropský Nebius zakladatele Yandexu, který má vývoj i v Praze. Nebius už si napůjčoval 190 miliard korun.
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Čínská společnost CXMT vyrábějící pamětí DRAM je na rychlém vzestupu. V první polovině roku jí vyrostly tržby o 873 procent, čistý zisk činil skoro 11 miliard dolarů a tržby dělaly 22,4 miliardy dolarů (rok předtím 325 milionů). Firma je nově na burze a investuje do nových továren. Jako první na světě rozjela sériovou produkci LPDDR6 s rychlostí až 12,8 Gb/s – zákazníky už jsou Vivo, Oppo, Xiaomi nebo Huawei. Domácí podniky budou CXMT upřednostňovat, i na přání vlády v rámci podpory polovodičového sektoru. To kromě jiného umožňuje nepřijímat zvýšení cen od Samsungu a SK Hynixu. CXMT si v minulosti pomohla i přetahováním jihokorejských odborníků, což u Číny není nic nového, ale zároveň je to ve výsledku jedno, protože země získané technologie postupně vylepší a stane se z ní inovátor zaplavující trh. Čína kromě DRAM zvládá i špičkové paměti NAND. Na Lupě jsme otestovali disk SSD pro PCIe 5.0.
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Huawei opět zvýšila investice do výzkumu. V posledním pololetí to bylo 470 miliard juanů, meziročně o skoro 10 procent více. Je to mimo jiné odpověď na americké sankce.
GoPro má nového majitele. Firmu za 285 milionů dolarů koupila společnost Starman Optical. Mimo jiné se tím smaže dluh. GoPro se dlouhodobě trápí, mimo jiné v konkurenci kamer v telefonech. Starman Optical se soustředí na fotoniku a strategií má být dostat technologie GoPro do enterprise nebo obranného průmyslu.
Google z Chrome Web Store smazal rozšíření se starších architekturou Manifest V2. Pokud je máte nainstalované, nezmizí vám, jen nebudou mít aktualizace. Každopádně to dopadlo třeba na uBlock Origin.
Xbox umožňuje převést hry vlastněné na fyzickém nosiči na digitální licenci. Microsoft spustil službu Disc-to-Digital. Funguje to pro Xbox One a Xbox Series X. Stačí vložit disk do mechaniky a spustit hru. Kromě jiného jde o PR reakci Microsoftu na kroky Sony, které postupně tlačí na konec nosičů. Je to hezké, ale Microsoft hlavně potřebuje dostatečně zásobit trhy konzolemi a konečně začít vydávat potřebné množství exkluzivit.
Steamu unikla data s 12TB archivem starých her. Týká se to let 2003 až 2013. Součástí jsou i různé materiály od vývojářů a informace o neveřejných projektech.
Cloudflare optimalizoval DNS cachce a díky tomu ušetřil 100 TB RAM. Technické detaily jsou na blogu v přiloženém odkazu.
Microsoft Azure a Amazon Web Services pracují na lepším vzájemném spojení cloudů. Azure Multicloud Interconnect a AWS Interconnect mají umožnit lepší privátní propojení, takže zákazníci mají mít lepší možnost využívat tyto dva poskytovatele. Lze provozovat až 100Gb spoje. Další detaily jsou na GitHubu.
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Vyšla první verze jádra Multikernel. Jedná se o virtualizaci bez hypervizoru od firmy Multikernel Technologies. Každá instance má vlastní jádro. Další materiály jsou na GitHubu.
Samsung představil externí disk s USB 4. Jedná se o modely P7 a P9. Sekvenční čtení je až 4 GB/s, zápis 3,8 GB/s. Ceny jsou od 5 999 do 55 999 korun.
Uber propouští 3 300 lidí. Jde o asi 10 procent pracovní síly. Redukovány jsou hlavně vrstvy středního managementu. Firma dle oficiálního vyjádření chce více investovat do robotických taxi a podobně.
Takzvaný férový poplatek je zřejmě mrtvý. Evropští mobilní operátoři v rámci něj požadovali, aby jim americký big tech platit desátky za to, že telco sektor přenáší data z jejich služeb. Operátoři přišli o politickou podporu, tak se nyní s big techem snaží domluvit na partnerství.
Čtení na Root.cz a Cnews.cz:
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