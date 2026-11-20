Vždy v pátek připravuje reportér Jan Sedlák výběr zajímavých zpráv ze světa internetu a technologií. Co se událo v tomto týdnu?
Český investor dostal zelenou na svůj životní projekt. Může začít stavět obří AI datacentrum ve Finsku. Damir Špoljarič a jeho Gi21 dostal stavební povolení a příští rok rozjede výstavbu 100MW objektu za asi 10 miliard korun. Jde o první fázi z ambiciózního projektu za zhruba 90 miliard. Špoljarič chce v Evropě postavit datacentra o celkové kapacitě 800 MW.
Anthropic vstoupil na burzu. Primární úpis akcií vynesl 81,3 miliardy dolarů, což překonalo letošní IPO firmy SpaceX (75 miliard dolarů). Udalo se 956,4 milionu akcií při ceně 83 dolarů za kus. Spoluzakladatelé prodalo 23,6 milionu akcií. Hodnota firmy činí 1,5 bilionu dolarů. O IPO Anthropicu se mluvilo také jako o referendu o tom, zda AI představuje bublinu. Zájem investorů je zatím velký i mimo svět rizikového kapitálu.
Když vás chtějí sejmout, tak vás sejmou. Co stojí za pádem šéfa Nvidie Jensena Huanga?
Jensen Huang by se chtěl vrátit do čela Nvidie. Z pozice byl nucen odejít po 33 letech od založení. Teď publikoval otevřený dopis, kde uvedl, že je připraven na comeback. Využil toho, že má za sebou širokou podporu zaměstnanců Nvidie, veřejnosti i lidí ze světa byznysu. Představenstvo je tlačeno k tomu, aby Huanga opět najalo. To se k tomu údajně zatím nechystá. Uvidíme, zda tlak bude pokračovat a zda k něčemu bude. Ve Washingtonu zatím pokračují politické boje, kvůli kterým celá akce začala (popsali jsme zde). Prošetřuje se, jak moc Nvidia vyvážela do Číny a co s tím, a USA zpřísňují vývoz i do dalších asijských zemí, aby se omezilo obcházení pravidel. Nvidia už stanovila komisi, která bude řešit národní bezpečnost a kontrolu exportu. Politické vody se Čeří, Elon Musk, donedávna velký podporovatel Trumpa, teď říká, že není MAGA a že ani neví, co to je.
Ještě větší zpřísnění exportu AI čipů do Číny bude mít krátkodobý dopad, ale donutí zemí rychleji vyvinout vlastní alternativy. Alespoň podle prezidenta firmy Tencent, tamního giganta stojícího třeba za WeChatem. Číňané ale prý zatím musí počítat s tím, že je aktuální situace zdrží. Nicméně argumentaci šéfa Tencentu jde často slyšet skrze celý polovodičový sektor v USA a Huang byl hlavním hlasem a zastáncem toho, aby se k Číně přistupovalo mírněji, protože je třeba obsluhovat tamní trh a nedávat zemi prostor. Nejvýkonnější Nvidie se do Číny i přes embargo dostávaly, včetně Blackwellu. Zde je jeden z popisů.
Nvidia jim stopla vývoj a způsobila bolehlav. Podívejte se na „vykuchaný“ router, kterým se MikroTik vrací do hry
Nvidia zároveň ohlásila další rekordní finanční čísla. Čtvrtletní tržby činily 115,8 miliardy dolarů, meziročně o 103 procent více. Drtivou většinu dělají AI datacentra. Čistý zisk se dostal na skoro 65 miliard dolarů. Nová generace Vera Rubin NVL72 se začala dodávat na trh. Čísla by nadále měla růst.
Na trh dorazily minipočítače s čipy Nvidia RTX Spark. Nejde o notebooky, ale stroje ve stylu Mac mini. Postupně se objeví v nabídce tradičních výrobců. Čip N1X má zvednutý limit spotřeby z 80 na 140 wattů. Hlavně ale tyto stroje mají 128 GB sdílené paměti, takže se do nich vejdou i větší modely, což u tradičních grafických karet nemusí být pravda.
Evropa má vlastní AI čip bez drahých pamětí a vodního chlazení. Chytře se má vyrovnat Nvidii
Nvidia oznámila grafickou kartu pro superpočítače. Jmenuje se Rubin HPC a má mít přes 50 tisíc jader CUDA. Nvidia se zde více soustředí na FP64, protože vyšší přesnost je u tradičních HPC výpočtů důležitá (u AI stačí třeba FP8). Z toho v minulosti těžilo AMD, které na FP64 nezapomínalo a vyhrávalo řadu tendrů na HPC.
OpenAI výrazně zlepšuje chod na čipech mimo království Nvidie. Konkrétně si pochvaluje využití grafik od AMD a také vlastní čip Jalapeño.
Firmy v Česku propouští kvůli AI. Miliardový fenomén z Prahy díky ní naopak nabere stovky lidí
Google představil AI model Gemini 4 Hydrogen. Jde o doplnění Carbonu a Argonu, které se soustředí na komplexní úlohy. Hydrogen má hlavně fungoval rychle a co nejlevněji. Google ho tedy nasadil i do verze Gemini zdarma, i když model se stále vybírá automaticky.
První miliarda jim trvala tři roky, ta poslední jen měsíc. Česká AI firma začíná růst exponenciálním tempem
Google Maps mají v Česku novou AI funkci Zeptat se Map. Je možné se jednoduše ptát na informace týkajících se map, třeba kam zajít na večeři, jakou naplánovat nejlepší trasu pro výlet a tak dále. Na pozadí je Gemini. Ask Maps funguje z mobilu i webového prohlížeče.
Nová firma Demise Hassabise získala pět miliard dolarů. Isomorphic Labs se pomocí AI snaží objevit nové léky. Jde o spin-off z DeepMindu, kde Hassabis předtím působil. Šéf Anthropicu Dario Amodei zase slibuje, že AI do deseti let vyřeší rakovinu a další závažné nemoci.
Webový vyhledávač Bing integruje možnost předkládání výsledků bez AI souhrnů. Je možné si instalovat rozšíření pro Edge nebo Chrome, případně za vyhledávací dotaz napsat příkaz -ai. Jde o reakci na to, že někteří uživatelé AI souhrny nechtějí.
Model Fable 5.2 vytvořil podmořský svět běžící v 1440p a až při 180 snímcích za sekundu. Velikost je pouhých 96 kB. Vše běží v prohlížeči přes WebGPU a WebGL.
Jak byly doručovány obří objemy dat související s hrou GTA 6? Na blogu RIPE Atlas to rozebrali. Vyšlo z toho i to, že si titul předobjednalo 12 milionů lidí, kteří v rámci preloadu stahovali přes 200 GB dat. To se projevilo i na rekordu v českém NIXu, datový tok se dostal na čtyři terabity za sekundu.
Flipper Zero bude mít pokračovatele. Na Kickstarteru se úspěšně vybraly peníze na Flipper One, kapesní počítač zaměřený na práci se sítěmi nebo Linuxem. Nejde tak přímo o nástupce Zero, ale o jinak zaměřenou verzi. Součástí bude čip ARM, 8 GB RAM a 64GB úložiště.
Microsoft měl desítky hodin výpadek svých online služeb. Největší problémy byly například s e-maily, které nešlo posílat ani přijímat. Postihlo to řadu organizací a společností. Šlo o technickou chybu a nikoliv útok.
Kdo je muž, kvůli kterému zdražuje elektronika? V češtině vychází zákulisní biografie Sama Altmana
Meta chystá aplikaci Direct, která bude sloužit pouze jako instagramový chat. Jinými slovy z Instagramu vypreparuje službu pro instant messaging ve stylu Messengeru a Facebooku. Pro Metu půjde o třetí komunikátor, vlastní i WhatsApp. Jde o reakci na to, že zejména mladá generace používá Instagram i jako primární chatovací aplikaci.
Konkurence pro Starlink přišla o 40 satelitů. Amazon Leo je vyslal raketou Vulcan od společnosti United Launch Alliance, ale došlo k havárii. Leo má nyní na nízké oběžné dráze 392 satelitů, pro globální chod jich potřebuje alespoň pět set.
Čip pro krádež kryptoměn byl propašován i do českých peněženek. Výrobce z Prahy včas zasáhl
Intelu se podařilo oproti AMD vyrůst na desktopech, v serverech ale stále padá. U běžných počítačů je růst daný zřejmě tím, že Intel je schopný na trh dodávat více procesorů, zatímco AMD má omezené kapacity u TSMC (a často je využívá na servery a AI akcelerátory). Roli hraje i nadále silná pozice v OEM. Intel v posledním kvartále držel 70 procent. U serverů ale spadl na ani ne 65 procent, to je meziročně o skoro osm procent méně.
AMD opravilo chybu, při které docházelo k opotřebovávání disků SSD. Docházelo k neustálým zápisům na disk. Instalujte Adrenalin Edition 26.11.1. Teď podobný problém řeší Nvidia. Display Container LS neustále přepisuje log na disku. Dochází k zápisu 30 GB za hodinu.
Nintendo nechalo z GitHubu odstranit stovky projektů týkající se konzole Switch. Šlo například o emulátory nebo firmware pro modovací čipy. Nintendo je známé tím, jak tvrdě proti podobným věcem postupuje. Odstranění dosáhlo skrze americký zákon DMCA.
Doom už běží také na USB flash disku. Jedná se o model MOVESPEED MSSU10 s kapacitou 128 GB, který má integrovaný displej.
Seagate posílá na trh hybridní disk. Jde o HDD v kombinaci s flash pamětí SSD. FireCuda Forge je externí disk s osmi nebo dvaceti TB a rozhraním USB 4.0. Umístit do toho lze SSD M.2 2280.
Čtení na Root.cz a Cnews.cz:
- Postřehy z bezpečnosti: kompromitace desetitisíců účtů na GitHubu
- AI snižuje čas na reakci, neměli bychom z ní dělat IA, zaznělo na ORS 2026
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