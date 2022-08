Český bitcoinový startup SatoshiLabs chystá vlastního správce hesel

Guantanámo. To je interní název chystané aplikace pro správu hesel, která by se měla veřejně objevit v průběhu několika týdnů. „V této chvíli máme funkční prototyp aplikace,“ potvrdil Lupě spoluzakladatel SatoshiLabs Marek Palatinus.

První screenshoty už firma publikovala ve facebookové skupině Česká bitcoinová komunita.

„Náš správce hesel má jednu výhodu, kterou žádný jiný podobný produkt nemá: každé heslo je v něm šifrované individuálně. A na rozdíl od jiných password managerů uživatel nepotřebuje znát žádné hlavní heslo,“ popisuje chystanou aplikaci Palatinus.

K aplikaci se totiž uživatel bude přihlašovat právě prostřednictvím hardwarové peněženky. „Náš model je založen na tom, že v cloudu existují šifrovaná data. Když přijdu k počítači, zapojím do něj Trezor, který si data stáhne. Trezor mi pak vygeneruje klíč, kterým se otevře soubor se seznamem služeb, k nimž mám uložená hesla. Když si pak třeba kliknu, že se chci přihlásit na Facebook, Trezor se mě zeptá, zda si skutečně přeju poskytnout počítači heslo na Facebook, a když to odsouhlasím, otevře se mi stránka s vyplněným loginem do této služby,“ vysvětluje, jak bude password manager fungovat.

Přístup do Trezoru je přitom chráněn devítimístným PINem, který se při zadávání zobrazuje na displeji hardwarové peněženky vždy v náhodném pořadí čísel a uživatel jej takto musí zadat do políček na obrazovce počítače.

Betaverze aplikace by mohla být veřejná do měsíce, říká Palatinus. Správce hesel zatím podle něj ukládá šifrovaný soubor s hesly pouze na cloudovém úložišti Dropbox, to by se ale ve finální verzi mělo změnit.

„K přihlášení do Dropboxu člověk potřebuje heslo. A my to chceme vyřešit tak, aby uživatel žádné heslo nepotřeboval, ale aby se vždy autentizoval pouze Trezorem,“ dodává Palatinus.

Právě nutnost pořídit si hardwarovou peněženku, která stojí 99 dolarů, může být pro řadu uživatelů hlavní překážkou, proč zůstat u „softwarových“ password manažerů jako je LastPass nebo 1password. Pokud nicméně chtějí do své bezpečnosti investovat, může být chystaná aplikace SatoshiLabs zajímavým řešením.