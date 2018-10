 »  Chci koupit Pětku a TV Metropol, potvrdil majitel Barrandova Jaromír Soukup

Zájem o koupi televizí Pětka a Metropol, které patří do jednoho mediálního podniku donedávna financovaného podnikatelem Lubošem Měkotou, potvrdil majitel televize Barrandov Jaromír Soukup. Jeho vydavatelství Empresa Media dnes vydalo oficiální tiskovou zprávu, v němž potvrdilo pokročilá jednání o převzetí společnosti Metropol Production, mateřské firmy Metropol TV, která je držitelem vysílacích licencí obou televizních stanic.

„V současné době proto Empresa Media, a.s., provádí due diligence a zároveň vysílá do vedení společnosti Metropol Production a.s. svého zástupce, který bude odpovídat za provedení detailní analýzy aktuální kondice firmy a současně se bude konzultačně podílet na řízení společnosti do doby ukončení due diligence,” uvedla Empresa Media. Již začátkem ledna došlo k výmazu generálního ředitele Pětky a Metropole Marka Vítka ze statutárních orgánů společnsoti Metropol Production.

Kromě Vítka z vedení společnosti zmizeli i výkonný ředitel Pavel Attel, technický šéf Jiří Němeček a další lidé. Člena představenstva Ivana Ondřejku nahradil Jan Mrázek. Podle serveru Médiář.cz ale není oním člověkem, který by měl pro Empresu vypracovat analýzu stavu společnosti před konečným rozhodnutím, zda ji majitel TV Barrandov koupí. Pětka a Metropol se dostaly do potíží pouhý měsíc po svém startu loni v listopadu poté, co stát obstavil veškeré účty jejich investora Luboše Měkoty kvůli pochybné privatizaci Mostecké uhelné společnosti.

Jaromír Soukup by však nemusel být jediným vážným zájemcem o televize Pětka a Metropol. Spekuluje se i o Františku Savovovi, majiteli vydavatelství Mladá fronta, s nímž si nedávno Soukupovo vydavatelství Empresa Media vyměnilo ekonomický časopis Profit za týdeník Sedmička.