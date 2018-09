 »  Co všechno umí a dovedou boxy značky Egreat s operačním systémem Android

Video dekodér

HiVXE2.0 dekódovací software

H.265 / HEVC Main / Main10 profile@Level5_1 High-tier, 4Kx2K@60fps a 1×1080p@30fps souběžné dekódování

H.264 AVC BP / MP / HP@L5_1, H.264 / AVC MVC až do 1080p@30fps

VP9 až do 4Kx2K@60fps, VP6/8 až do 1080p@60fps

MPEG1 a MPEG-2 SP@ML, MP@HL až do 1080p@60fps

MPEG-4 SP@L0–3,ASP@0–5, podpora GMC a Short-Header format, až do 1080p@60fps

AVS JiZhun Profile@6_0, AVS-P16 (AVS+), až do 1080p@60fps

VC-1 SP@ML, MP@HL, AP@L0–3, až do 1080p@60fps