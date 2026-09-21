ČT plánuje zrušit stovky míst. Rada navíc usiluje o externí personální audit

Rada České televize chce po vedení stanice, aby do půlky října připravilo detailní parametry pro zadání externího personálního auditu. Finanční ředitel David Břinčil členy kontrolního orgánu upozornil, že podobná prověrka celé instituce by podle předběžného průzkumu trhu mohla stát 15 až 20 milionů korun.
Přesnou dobu jejího dokončení navíc nyní nikdo nezaručí. V debatě padl odhad jednoho až jednoho a půl roku. Česká televize bude muset vypsat veřejnou zakázku se všemi příslušnými náležitostmi. A pokud bude mít někdo z uchazečů námitky, úspěšné uzavření tendru se může protáhnout o řadu měsíců.
Personální audit si za své téma vzala především nová radní Lucie Plíšková, kterou letos v červnu zvolili poslanci vládní koalice ANO, SPD a Motoristů. V České televizi dříve pracovala jako regionální redaktorka, moderovala podcast Andreje Babiše a teď je učitelka.
Tvrdí, že dosavadní podklady od vedení televize neposkytly radním dostatečný přehled o personální situaci. Management jim dal k dispozici závěry předchozího hloubkového auditu. „Přiznám se, že jsem z toho měla pocit, že mi asi chybí příloha. Pro mě to nebylo zcela dostatečné, abych se v tom zorientovala,“ řekla. Nový audit by podle ní mohl dát managementu oporu při rozhodování, která místa zrušit. „Proč tak činí? Proč si myslí, že ta místa jsou zbytná?“ shrnula otázky, na které by audit mohl dát odpověď.
Podporu našla u dalšího nového radního Martina Chalupského, jehož kromě vládní koalice podpořili při červnové volbě také opoziční poslanci z ODS a STAN. Dlouholetý manažer komunikace energetické společnosti Innogy (dříve RWE) míní, že Rada ČT by měla televizi pomoci projít „neklidným obdobím“ a audit by mohl posloužit při přípravě hospodaření na rok 2028. Dosud dodaný materiál podle něj neosvětlil personální situaci ani strukturu řízení.
Cena až 20 milionů, čas bez záruky
Uskutečnění personálního auditu nebude rychlá ani levná záležitost. Finanční ředitel ČT David Břinčil upozornil, že by se s náklady na audit muselo počítat v rozpočtu na rok 2027. „V současné době je to pro přípravu rozpočtu na rok 2027 významná částka,“ upozornil vzhledem k očekávaným nákladům na zakázku v předpokládané výši až 20 milionů korun. Radní Ivana Chmel Denčevová k tomu poznamenala, že by bez přesnějšího zadání považovala takový výdaj za „zbytečně dobrodružný“.
Debata o auditu zabrala na minulém jednání Rady ČT necelou hodinu. Původní znění návrhu radní Lucie Plíškové bylo důraznější a rovnou ukládalo generálnímu řediteli zajistit audit celé instituce, bezodkladně vyhlásit výběrové řízení a zároveň dodat výsledky tak, aby se promítly do rozpočtu na rok 2028. Po debatě všechny tyto části vypadly.
Konečné usnesení pouze žádá Hynka Chudárka, aby do příštího řádného zasedání 14. října předložil parametry auditu jako věcnou specifikaci zadávacího řízení. Pro hlasovalo deset radních, nikdo nebyl proti a osm se zdrželo.
Odpůrci rychlého postupu nezpochybňovali audit jako takový. Místopředseda Rady ČT Vlastimil Ježek namítal, že návrh své kolegyně dostali radní jen několik minut před jednáním a použité formulace působily, jako by kontrolní orgán byl nadřízeným generálního ředitele. Radní Tomáš Řehák upozornil, že zvyšování efektivity není totéž co mechanické škrtání a že volba konkrétních úspor patří managementu. Podle Ivany Chmel Denčevové by měl mít audit více variant a rozlišovat mezi profesemi. Tvůrčí práci podle ní nelze posuzovat jako v „továrně na cvičky“.
Finanční ředitel David Břinčil při debatě s radními potvrdil, že rychlost výběru dodavatele ani samotného auditu televize nemůže garantovat. Jako příklad uvedl zakázku na právní služby pro radu: kvůli námitkám se místo několika týdnů protáhla přibližně na půl roku. Také samotná délka následné prověrky by závisela na předložených nabídkách nebo na velikosti týmu zvoleného dodavatele.
Původní představa, že by výsledky auditu ovlivnily už rozpočet na rok 2028, proto podle zástupců vedení časově nevychází. Televizní rozpočet se začíná připravovat v létě předchozího roku. Pokud by výsledky přišly až současně s jeho předložením radě, nebylo by možné je do návrhu zapracovat.
Vedení už místa ruší
Na personální opatření každopádně přijde řada i bez externího auditu. Schválené dlouhodobé plány na roky 2026 až 2030 v tomto období počítají s postupným snížením počtu pracovních míst o 10 až 12 procent proti roku 2025. Pro srovnání: výroční zpráva za rok 2025 uvádí, že Česká televize měla na konci loňského roku v průměru 2878 zaměstnanců a zrušila necelých devadesát míst. Znamenalo by to, že v následujících čtyřech letech bude škrtnuto ještě 290 až 350 míst. Nejvíc zaměstnanců pracuje v pražské centrále, na brněnské a ostravské studio dohromady připadá 447 míst.
K poklesu stavů musí dojít bez ohledu na to, jestli Rada České televize zadání externího auditu schválí, nebo neschválí. Jinak by totiž vedení nesplnilo zmíněné dlouhodobé plány, které kontrolní orgán závazně schválil v říjnu 2025. Kvůli růstu mezd by navíc podle finančního ředitele Davida Břinčila mohl být pokles pracovních míst nakonec ještě vyšší, aby televize dodržela stanovený objem mzdových nákladů.
Jednotliví vedoucí už proto posuzují efektivitu a potřebnost pracovních míst. Břinčil tento proces obrazně přirovnal k internímu personálnímu auditu, následně však upřesnil, že nejde o formalizovanou prověrku ani o samostatný závěrečný dokument. Manažeři mají zkrátka navrhnout, která místa lze zrušit, aby televize splnila dlouhodobé plány.
Přípravy probíhají v době nejistoty kolem financování veřejnoprávních médií. Generální ředitel Hynek Chudárek už radě předložil možný úsporný scénář pro rok 2027, který proti dlouhodobým plánům snižuje výdaje o 350 milionů korun. Počítá s odkladem investic, částečným omezením výroby a pokračujícím poklesem počtu míst.
Na říjnovém zasedání kontrolního orgánu lze proto očekávat další obsáhlou diskusi nad tím, co vlastně rada požaduje, v jakém rozsahu, k čemu mají výsledky sloužit a kolik to celé bude vůbec stát. To vše v situaci, kdy není jasné, zda, kdy a v jaké podobě budou schváleny změny ve financování České televize, o které usiluje koaliční vláda Andreje Babiše. První čtení zákona se koalice rozhodla zahájit až po senátních a komunálních volbách, které budou 9. a 10. října.
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