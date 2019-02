Český telekomunikační úřad (ČTÚ) by rád vytvořil etický kodex pro marketingové kampaně poskytovatelů při získávání nových zákazníků a uživatelů. Minulý týden se konala schůzka se zástupci Českého telekomunikačního úřadu a operátorů Telefónica O2, T-Mobile a Vodafone. Kodex by měl být jakousi nadstavbou zákona o elektronických komunikacích (článek 127/2005 Sb.) a na jeho tvorbě by se měli podílet jak operátoři, tak ČTÚ.

