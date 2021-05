Dogecoin: Jak kryptoměna vytvořená za tři hodiny předstihla kapitalizací Barclays i Lloyds

Když píši tento článek, stále ještě nemohu úplně uvěřit, že projekt, který softwarový inženýr Billy Markus vytvořil za tři hodiny, přičemž první (kratší) část spočívala v copy-paste kódu Litecoinu a zbytek v hledání vhodného fontu softwarového klienta (stal se jím ikonický Comic Sans), je dnes čtvrtým v tržní kapitalizaci na žebříčku nejúspěšnějších kryptoměn.

Ačkoli lze namítnout, že samotná tržní kapitalizace Dogecoinu o úspěchu vypovídá jen dost omezeně, protože je to metrika, kterou lze velmi snadno zmanipulovat, ve spojení s meziročním zhodnocením o 12 000 % jde o určitou výpověď, kterou lze jen těžko přehlížet.

Historie meme coinu

Nápad na ne tak úplně vážný kryptoprojekt vznikl v roce 2013, kdy také rovnou spatřil (v prosinci) světlo světa i samotný token s ikonickým obrázkem psa Shiba Inu. Vedle již zmiňovaného Markuse, který stál hlavně za samotnou realizační částí projektu, je jeho ideovým otcem produktový manažer Adobe, Jackson Palmer. Projekt byl od počátku zamýšlen jen jako vtip. Stojí na základech Litecoinu, což mimo jiné znamená, že pro proof of work využívá algoritmus Scrypt (a ne třeba SHA-256 jako velká část dobových klonů Bitcoinu).

Na coinu probíhá jen udržovací vývoj a po dlouhou dobu byla jeho hlavní devizou velmi nízká cena tokenu, zanedbatelné transakční poplatky a prakticky neomezená zásoba. Celý projekt se zrodil v Palmerově hlavě a byl zprvu míněn jen jako žert bez ambice na vznik skutečné kryptoměny. Pozitivní odezva ze sociálních sítí ale nakonec vedla k tomu, že si zaregistroval doménu dogecoin.com.

Stoupající popularity neexistujícího coinu si mezitím v Portlandu v Oregonu všiml softwarový inženýr IBM Billy Markus, který si již delší dobu pohrával s myšlenkou na vlastní kryptoměnu, ale nevěděl si rady s marketingovou stránkou věci. Markus proto oslovil Palmera, slovo dalo slovo a Markus vytvořil (dá-li se to tak vůbec nazvat) softwarovou infrastrukturu coinu.

Výše jsme uvedli, že se jedná o derivát Litecoinu, to je sice pravda, ale přesnější by asi bylo říci, že Markus okopíroval kód Luckycoinu, což byl jiný, dnes již téměř zapomenutý, fork Litecoinu se zajímavou mechanikou generování odměn za vytěžení bloku. Luckycoin, věrný svému názvu, totiž dělal to, že randomizoval velikost odměny za vytěžení bloku, v praxi se ale tato myšlenka moc neosvědčila a Dogecoin od ní později ustoupil.

Ale zpět k Dogecoinu. Oba spoluautoři svorně tvrdí, že projekt byl od počátku zamýšlen jako výsměch spekulativní altcoinové kryptohorečce, která doprovázela náhlý růst bitcoinu v roce 2013. Ještě na Vánoce téhož roku bylo z platformy Dogewallet ukradeno asi 30 milion dogecoinů (za zhruba 16 000 dolarů). Banální kybernetický útok, který ani neměl katastrofické následky, měl jeden vyloženě pozitivní dopad. Dogecoinu byl najednou plný krypto-Twitter a o meme coinu se dozvídalo více a více lidí.

Sám Markus ale projektu příliš nevěřil a v roce 2015 odprodal všechny své vytěžené dogecoiny, aby si mohl pořídit novou Hondu Civic, a z projektu prakticky vystoupil. Začátkem letošního května se hodnota (měřeno nepřesnou tržní kapitalizací) vyhoupla na 75 miliard dolarů, za což by si mohl od Japonců koupit celou továrnu.

Palmer se od projektu distancoval přibližně ve stejné době jako Markus, všechny své dogecoiny údajně věnoval na charitu. Tím se na dlouhou dobu (několik let) úplně zastavil jakýkoli vývoj projektu. Jak ale s oblibou říká dogecoinová komunita (tzv. Shibes), Dogecoin je na rozdíl od ostatních coinů dokonalý, vyvíjet nepotřebuje.

Kokosy na sněhu

Pokud byl digitální token zamýšlen jako parodie na kryptoměnovou spekulativní horečku, povedl se zakladatelům nezáměrně hned na začátku dost ironický tah. Palmer s Markusem spustili svůj token 6. prosince 2013 a o dva týdny později již cena dogecoinu bez jakéhokoli fundamentu, jenž by to ospravedlňoval, vyskočila vzhůru o 300 %. Tím se zřejmě rozhodla i jeho další budoucnost. Manipulativní spekulace s dogecoinem a dalšími pump and dump coiny skvěle ilustruje textový dokument The Game of Deception.

Jako kryptoměna s inflační měnovou politikou docílil toho, že se cena tokenu dlouho držela velmi nízko a token se stal oblíbeným hřištěm pro nejrůznější pump and dump skupiny. Kryptoměnu si však neoblíbili pouze spekulanti, kolem ironického fenoménu se vytvořila zprvu nevelká, ale poměrně věrná komunita uživatelů, kteří si všimli, že je díky vysoké peněžní zásobě na rozdíl od deflačních kryptoměn dobrý na drobné platby, kde na bezpečnosti zase tolik nezáleží.

Use case meme coinu tak byl na světě – staly se jím mikrotransakce. V rámci sociální sítě Reddit například bylo možné posílat přes Dogecoin tuzér i uživatelům bez vlastní Dogecoin adresy. Z nich se následně rekrutovali další uživatelé Dogecoinu. Dogecoinová komunita byla zprvu také velmi aktivní v oblasti charity.

Sponzorovala například bobový team z Jamajky (po vzoru filmu Kokosy na sněhu) na zimních olympijských hrách v Soči (27 milionů doge v tehdejší hodnotě asi 30 000 dolarů), závodníka Joshe Wise v NASCAR (kampaň stála asi 55 tisíc USD), čímž se Dogecoinu dostalo zajímavé medializace, nebo třeba stavbu studen na pitnou vodu v Keni (kampaň Doge4Water).

Faktor Elon Musk

Prvotní nadšení z Dogecoinu se začalo rozpadat v již zmiňovaném roce 2015, kdy Jackson Palmer oznámil svůj odchod z projektu z důvodu toxické komunity, která se kolem projektu vytvořila. Jedním z prominentních členů, na které Palmer narážel, byl Alex Green (Ryan Kennedy), britský občan, který vytvořil dogecoinovou burzu Moolah. Green přesvědčil komunitu k tom, aby burze věnovala relativně velké částky na rozvoj. Ty následně využíval k nákupu bitcoinů (dohromady za 1,5 milionu dolarů v tehdejších cenách) a na podzim roku 2014 burza vyhlásila bankrot. Popularita coinu začala v té době strmě upadat.

První návrat na výsluní zaznamenal Dogecoin během bullmarketu 2017. Přestože se následně v dalším roce cena tokenu masivně propadla, zůstal coin bohatší nejen o poměrně velkou, ale hlavně věrnou komunitu. Druhý návrat na scénu přišel v roce 2019 s oklepáním zbytku kryptotrhu. Coinu následně hodně pomohlo zalistování na burze Binance, což bylo určité přiznání legitimity. Odtud již byl jen kousek cesty k loňské virální tiktokové výzvě, kdy uživatel James Galante hecoval ostatní uživatele sítě, aby masivně nakupovali dogecoin a tím vyhnali jeho cenu na 1 dolar (cenu tokenu se skutečně podařilo vypumpovat o 600 %).

Ačkoli to nejprve vypadalo, že výzva na TikToku bude jen dalším pump and dump schématem, která z populárního meme coinu udělá něco, na co nikdo s pudem sebezáchovy nesahá, v lednu 2021 následoval další růst, tentokrát o 800 %. Ten již neměl na svědomí TikTok, ale uživatelé Redditu ze skupiny Wallstreetbets, kteří před tím pomohli vypumpovat třeba cenu akcií GameStop nebo AMC.

O zbytek současného dogecoinového šílenství se pak postaraly kryptické tweety Elona Muska. Jeho postoj k Dogecoinu bude ale možná nakonec mnohem rezervovanější, než se zdálo. O víkendu Musk v populárním americkém komediálním pořadu Saturday Night Live připustil, že Dogecoin je pro něj ve skutečnosti jen takový podvůdek.

Podobně jako před tím u jeho tweetů i tentokrát se výsledek rychle dostavil a cena, která se před vysíláním pohybovala okolo 0,65 dolaru, se okamžitě po odvysílání propadla o 36 procent. Nyní se obchoduje okolo 0,5 amerického dolaru, což je oproti 0,0028 dolaru z konce minulého roku pořád zcela psychedelické zhodnocení, které se ale může rozplynut stejně rychle, jako se objevilo.

Dogecoin z technické stránky

Infrastruktura nebyla pro vývojáře Dogecoinu po odchodu Markuse (a vlastně ani před tím) prioritou. Na druhé straně, co čekat od nadšených dobrovolníků, obzvlášť když síť navzdory všem předpokladům stále relativně dobře funguje a token se čile obchoduje.

Za záhadou číslo jedna, tedy fungující sítí, leží chytře nastavené incentivy. Na Dogecoinu totiž lze pohodlně provozovat merge mining spolu s Litecoinem. To je na jedné straně velký bezpečnostní trade-off, na straně druhé ale mohou mít mineři Litecoinu za jednu vykonanou práci dvojí odměnu – LTC i Doge – a to se vyplatí.

Rychle rostoucí hodnota jinak programově inflačního tokenu (v oběhu je nyní asi 129,5 miliardy dogecoinů) by se ale kryptoměně mohla nakonec vymstít, a to právě v souvislosti s velmi slabou bezpečností sítě. Ze zábavného coinu se totiž pomalu stává zajímavý honeypot pro nejrůznější kryptozločince a nějaká katastrofa je jen otázkou času.