Meta bude chtít skoro 50% podíl z příjmů tvůrců v Horizon Worlds. Dle očekávání se objevila vlna nesouhlasu, ale celé to vypadá jako typická taktika Facebooku: něco „šíleného“ vypustit, sledovat co se děje, pokud to neprojde, tak to změnit. A pak být za hodné.

NFT prvního tweetu Jacka Dorseye se nedaří znovu prodat. Koupeno bylo za 2,9 milionu dolarů. Kupec ho chce prodat, ale nejvyšší nabídka je 6200 dolarů. Není divu, první tweet Jacka můžete mít zadarmo.

TWITTER A MUSK

Elon Musk se navzdory původnímu oznámení členem představenstva Twitteru nestane. Vycouval z toho. Mistr trollingu na Twitteru tak přenesl tuto skvělé ovládanou aktivitu do reality. Pro Twitter to nebude jednoduché, pozice v radě by Muska totiž určitým způsobem vázala a nutila k zodpovědnosti. Bez ní může škodit dle libosti.





Vzápětí Musk oznámil, že chce Twitter celý koupit. Akcionářům nabízí 54,20 USD za akcii, Twitter by tak ohodnotil na zhruba 43 miliard dolarů. Více v Elon Musk se pokouší o kompletní převzetí Twitteru nebo v Elon Musk offers to buy Twitter in takeover attempt.

Představenstvo Twitteru se následně jednomyslně rozhodlo provést manévr označovaný jako „poison pill“. Ten by měl zabránit násilnému převzetí Twitteru Elonem Muskem.

Musk už není největším jednotlivým akcionářem Twitteru. Vanguard Group nyní vlastní 10,3% podíl. Copak se to okolo toho Twitteru děje či chystá?

Musk se rozepsal o tom, jak by změnil Twitter Blue. Chtěl by předplatné zlevnit (3 USD měsíčně) a každému uživateli dát ověřený status. Cena by měla být nižší v chudých zemích. Pro platící uživatele by měl být Twitter bez reklamy. Nechybí ani to, že by se mělo dát platit Doge. Poněkud ale nepochopil, že Twitter Blue nijak neovlivní boty na platformě. Jestli něco Twitter Blue skutečně potřebuje, tak je to celosvětová dostupnost, kterou Twitter neznámo proč stále oddaluje. Stejně jako možnost koupit si na něm jednoduše reklamu.

„Elon se stal mistrem twitterového trollení a jeho nabídka na převzetí by mohla být dalším kouskem. Když jste nejbohatší člověk na světě, vypadá ‚zábava‘ prostě trochu jinak.“ Souhlasím s Elon Musk's offensive play.

TELEgraficky

Blešák s elektronikou ■ Wine 7.6 je venku ■ Logaritmické pravítko. Funkční. ■ Zine ■ Šablony pro Airtable, Notion a další ■ Animation. For Everyone

WEBDESIGN, INTERNET

Automaticky generovaný obsah je porušením SEO pravidel od Googlu. Ale jenom v okamžiku, kdy je vytvořen za účelem manipulace umístění ve vyhledávání.

DuckDuckGo prý odstraňuje pirátské weby i YouTube-DL z výsledků vyhledávání. Nenajdete tak The Pirate Bay, 1333× či Fmovies. Odstraněno je YouTube-DL i několik dalších podobných služeb. Chybí i open source youtube-mp3. Má to celé ale jeden háček, spíše to vypadá, že DuckDuckGo přestal fungovat operátor site: právě pro tyto weby. Bez použití operátorů se zmíněné weby ve výsledcích objeví.

HARDWARE

Připojit ke Steam Decku 4K desktopovou grafickou kartu? Jde to. Ale k používání to míněno není.

SOFTWARE

Panel nástrojů ve Windows 11 jinde než dole mít nemůžete. Tady je fascinující vyjádření lidí, kteří o tom rozhodli. Nejenže je to prý příliš složité, ale taky to prý skoro nikdo nechce, takže nemělo smysl to řešit. Naštěstí jsou tu jiní, kteří to za Microsoft velmi rychle a dobře vyřešili. Viz Jak do Windows 11 dostat panel nástrojů/taskbar a start menu z Windows 10?

HBO Max bude mít novou aplikaci pro Apple TV. Ta původní spíš nefungovala, což je několik let základní vlastnost aplikací od HBO. Na tvOS ale nefungovala opravdu hodně. Nestíhala streamovat a padala. O tom, jak mizerné ovládání aplikace HBO mají, by se navíc daly psát doslova romány.

Remaster originálního Doomu. Včetně ray-tracingu. Neuvěřitelná věc:

DuckDuckGo je (tak trochu) nově dostupný i pro macOS. Včetně soukromého vyhledávání, blokování šmírovátek, vynuceného použití HTTPS a dalších funkcí. Jde o betaverzi, takže ji není možné jen tak stáhnout.

Jedna z největších změn ve Fortnite se ukázala jako úspěch. Zero Build, odstranění možnosti stavět, což byl původně základ úspěchu a existence Fortnite, bylo obávané. Mohlo vést k odchodu hráčů. Je to přesně naopak.

MARKETING A KOMUNIKACE

Mají filmoví kritici a filmoví diváci shodné pohledy na filmy? Analýza 10 449 filmů z období 2000 až 2019 ukazuje velmi zajímavé věci. Třeba to, že horory, akční filmy a thrillery jsou hodnocené negativně, zatímco dokumenty, historické filmy a biografie pozitivně. A ačkoliv shodně pro obě skupiny, v hodnocení jsou velké rozdíly.

Somnium Space nabízí ve svém metavesmíru „nesmrtelnost“. Zní to podobně šíleně jako představy Marka Zuckerberga o tom, že profily zemřelých se musí proměnit v pomníčky. Nechybí ani „aby pozůstalí mohli se svými milovanými mluvit i po smrti“. Somnium Space je vzhledem a provedením takový horší Second Life.

BEZPEČNOST, SOUKROMÍ, PRÁVO

WhatsApp přestane ukládat média z mizejících zpráv do telefonu. Je to dost dobrá zpráva, protože doposud jste sice někomu mohli poslat zprávu, která se sama smaže, ale obrázek či video v ní připojené nemizelo.

Evropská komise šetří použití spyware od NSO Group v rámci EU. Reuters dokonce uvádí, že „izraelský spyware“ měl být použit přímo proti seniorním představitelům EU. Detaily ve Three new committees on Pegasus spyware, foreign interference and COVID-19.

Náklady na bezpečnost Marka Zuckerberga dosáhly skoro 27 milionů dolarů. Meta platí za bezpečnost jak samotného Marka, tak jeho rodiny.

Děravý Git. Lokální, zejména ten pro Windows nebo na strojích s více uživateli. Řešení je naštěstí snadné, stačí aktualizovat.

Ukradené OAuth tokeny umožnily přístup k desítkám organizací na GitHubu. Aktivita využívající tokeny těch, kdo používají Heroku a Travi-CI OAuth aplikace, byla poprvé zjištěná 12. dubna. Nemělo by tedy jít o napadení GitHubu jako takového. Detaily v Security alert: Attack campaign involving stolen OAuth user tokens issued to two third-party integrators.

V USA vyšetřují TikTok. Platforma slouží predátorům a dětskou pornografii neřeší. TikTok, pochopitelně, uvádí, že podobné věci netoleruje.

SOCIÁLNÍ SÍTĚ

TikTok stále vede v žebříčcích stahování. Za první čtvrtletí 2022 navíc zaznamenává rekordní útraty v aplikací. V TOP 10 se navíc na zásadních pozicích objevuje CapCut, aplikace pro střih videí pro TikTok (a také patřící ByteDance).

Twitter koupil OpenBack a doufá v lepší upozorňování (notifikace). Ve vyjádření k akvizici zaznělo, že „nejlepší push oznámení přivádějí lidi ke konverzacím, které je na Twitteru zajímají“. Naštěstí si oznámení můžete kompletně vypnout a řídit si využití Twitteru podle svého. Ne podle dalšího algoritmu.

Meta zakáže zveřejňovat veřejně dostupné adresy bydliště lidí. Doposud to bylo možné a bylo to samozřejmě zásadně zneužíváno.

Facebook ztrácí zájem o podcasty. Rok poté, co to byla jeho priorita. Jediné, co teď Facebook zajímá, je metavesmír. A samozřejmě, prozatím, Reels. Ty na Instagramu zcela nahradily příspěvky i příběhy. Jenom proto, že Facebook má panickou hrůzu z úspěchu TikToku.

MOBILNÍ APLIKACE

Jak je to s Apple App Store a odmítáním připustit aplikace odjinud? Dlouhé a užitečné čtení najdete v Apple’s App Store Stubbornness May Be iOS’s Greatest Security Vulnerability a velmi dobře vysvětluje prakticky vše, co se toho týká. Včetně toho, jak vlastně Apple velmi striktně ovládá vše, co vlastníte. Důležité ale je vědět, že i takto striktní model není zárukou bezpečnosti.

iMovie pro iPhone/iPad přidává snadné vytváření videí. Šablony, kouzelný film vytvářející video „automaticky“ z fotografií. Pocity rozpačité, šablony jsou kýčovité a ve většině případů graficky nevyladěné. Snadné vytváření „filmu“ z fotek je vítaná změna. Pokud čekáte, kdy snad bude iMovie umět to, co konkurenční věci (jako třeba CapCut od TikToku), tak nejspíš nikdy.

WhatsApp spouští Komunity. Rozšiřuje funkčnost skupin a správcům dává nové možnosti. Po zásadním úspěchu skupin na Facebooku se tak Meta snaží totéž rozšířit i na další vlastněnou platformu. Jak vážně je to míněno, je možné vidět i v tom, že o tom „osobně“ napsal oznámení i Mark Zuckerberg. Detaily v Naše vize Komunity v aplikaci WhatsApp.

Kryptoprohlížeč od Opery dorazil na iPhone a iPad. Samozřejmě jenom jako nadstavba nad Safari, protože Apple stále prohlížečům neumožňuje skutečně být prohlížeči.

STARTUPY A EKONOMIKA

Že Elon Musk „věnoval“ Ukrajině terminály pro Starlink? Ne tak docela. Nestálo ho to nic a možná na tom i vydělal. USAID mu zaplatil zhruba 2 miliony dolarů a ještě dal 800 tisíc dolarů za doručení, celkem více než 3 miliony dolarů. Ještě zábavnější je, že USAID původně uváděl hodnotu jako 10 milionů dolarů a později to v tichosti upravili. Otázkou zůstává i to, zda zařízení nekoupili od Muska příliš draze. Viz též U.S. quietly paying millions to send Starlink terminals to Ukraine, contrary to SpaceX claims.

Globální dodávky tradičních PC klesly meziročně o 5,1 % (podle IDC). Na to, v jak složité situaci se poslední dva roky nacházíme, to je ale vlastně dost dobrý výsledek. Detaily v PC Shipments Begin to Slow Following Two Years of Strong Growth, According to IDC.

Financial Times: skupina NSO je pro soukromé investory považována za „bezcennou“. Tři roky poté, co koupili Pegasus spyware při ohodnocení na 1 miliardu dolarů. Důvodem ztráty hodnoty je umístění na černou listinu v USA a žaloby od firem Meta či Apple.

Jaká je budoucnost Zapieru? Konkurenti a problémy? Dobré čtení najdete v Zapier: The $5B unbundling opportunity.

Peloton snižuje ceny hardwaru a (hodně) zvyšuje měsíční platby. V USA z 5 USD na 44 USD.

INFOGRAFIKY

Trendy v grafickém designu pro rok 2022? Divočina, kterou možná budete dost těžko rozdýchávat. Infografika v Graphic Design Trends for 2022 [Infographic].

