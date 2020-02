 »  Facebook slibuje, že už bude hodný, vyděrači hrozí webům s AdSense a Signal chce být pro masy

Amazon Ring podle policie moc proti kriminalitě nepomáhá. Řeč je o tom hlavně kvůli kontroverzi kolem přístupu stovek policejních oddělení k záznamům z domovních zvonků. Výrobce ale hlavně slogan „pomáháme bojovat s kriminalitou“ používá jako prodejní argument. Viz Cute videos, but little evidence: Police say Amazon Ring isn't much of a crime fighter .

LinkedIn Sales Navigator for Gmailskončí 18. března. Původní Rapportive bylo na jednu stranu oblíbené, na druhou stranu si to do pošty v Gmailu mohl pustit jenom někdo, kdo opravdu neměl nejmenší zájem o soukromí. Dobrá zpráva je, že důvodem konce je malé používání. LinkedIn Rapportive koupili v roce 2012 za (teoreticky) 15 milionů dolarů a na historii je nejzajímavější to, že proces absurdního uzavírání LinkedInu a budování klasické walled-garden nakonec postihl i Rapportive. Po akvizici Microsoftem nakonec Rapportive ztratilo i původní jméno.

Na snahách OpenAI o záchranu světa je něco zvláštního, píše se v The messy, secretive reality behind OpenAI’s bid to save the world . Řeč je o jedné z největší laboratoří pro výzkum umělé inteligence, která má jeden z hlavních cílů i zajištění bezpečné AI a pozitivního dopadu na celý svět. Jenže obraz na veřejnosti je jiný než to, co se skrývá a děje uvnitř. Místo transparentnosti, otevřenosti a kolaborace je základem tajnůstkářství a ochrana vlastního image. Zajímavé čtení. Velmi dlouhé čtení.

Velké společnosti nakupují data o platebních kartách milionů Američanů. Na příkladu Yoodlee, což je největší finanční datový broker v USA, to ukazuje Motherboard v Leaked Document Shows How Big Companies Buy Credit Card Data on Millions of Americans . Tradičně je zde zásadní problém v „anonymizovaných“ datech, která je možné deanonymizovat až na úroveň jednotlivých uživatelů. Ve hře je kde, kdy a za kolik nakupují.

Google Station končí. Zdarma dostupná Wi-Fi ve stovkách nádraží nedává smysl, všudypřítomný mobilní internet je rychlejší a dostupnější. Google navíc nedokázal pro tuto službu najít udržitelný obchodní model. Podrobnosti v Station, Google’s free ‘Next Billion Users’ WiFi program, is shutting down .

Displej Galaxy Z Flip se poškrábe stejně snadno jako plastové displeje. Přitom Samsung trdí, že je skleněný a nemělo by k tomu docházet. Příliš mnoho otázek zůstává po přečtení Galaxy Z Flip durability test calls Samsung’s Ultra Thin ‘Glass’ into question.

MARKETING A KOMUNIKACE

Mark Zuckerberg se chystá přislíbit, že Facebook bude v Evropě více platit daně. Popravdě nejenom v Evropě, klasické vyhýbání se placení daní je charakteristické pro řadu velkých firem a technologických gigantů. Kreativně přelévají příjmy tam, kde je to pro ně nejvýhodnější. Vše nakonec došlo tak daleko, že skupina 137 zemí pracuje na přepracování daňových zákonů, aby k tomu nedocházelo. Pár jich zatím zkouší zavést nesystémové digitální daně, včetně Česka. Viz Zuckerberg agrees Facebook will have to pay more tax in Europe, report says a Facebook founder Mark Zuckerberg agrees that he ‘may have to pay more tax’.

Facebook nezahrne politickou reklamu přes influencery do katalogu reklam. Do toho katalogu reklam, kde by mělo být vidět vše. Samozřejmě existuje řada způsobů, jak to obcházet. Od té nejzákladnější, že reklamu zaplatí někdo jiný než konkrétní stránka, nebo poběží přes jinou stránku. Což je vlastně i tento případ, kdy je influencer zapojený v kampani a placený politikem. Viz Facebook say influencer memes are not political ads, kde navíc najdete originální zdůvodnění Facebooku, že obrandovaný obsah je něco jiného než inzerce. OK boomer.

Youtuberka natočila návštěvu luxusního hotelu na Bali čistě v IKEA. Chtěla si ověřit, jestli to vůbec někdo bude schopen poznat. Aby to ulehčila, ani neodstraňovala visačky IKEA. Podrobnosti v YouTuber fakes luxury Bali holiday with photo shoot in IKEA.

Gartner: 80 % marketérů v roce 2025 upustí od personalizace. Důvodem bude absence návratnosti investic i problémy s udržováním dat o zákaznících. Právě data o zákaznících jsou pro 27 % z nich zásadní překážkou. Část problému je i v tom, že zákazníci snahy marketérů o personalizaci nepřijímají pozitivně s ohledem na zásahy do soukromí. Do překážek můžete započítat i GDPR a další nastupující regulace. Více v Gartner Predicts 80% of Marketers Will Abandon Personalization Efforts by 2025.

BEZPEČNOST, SOUKROMÍ, PRÁVO

Amazon Ring umožní vypnout sdílení „většiny“ informací s Facebookem. Je to poněkud polovičatá reakce na zjištění, že aplikace domovního zvonku odesílá informace Facebooku a Googlu. Pokud by to Amazon myslel vážně, tak by tuhle nežádoucí funkčnost odstranil zcela. Včetně odesílání informací o uživatelích dalších firmám, jako je nechvalně známý Branch.io. Viz Ring Doorbell App Packed with Third-Party Trackers a Amazon's Ring to tighten privacy after accusations it shares data with Facebook.

Fotky před a po plastice nebo faktury za služby byly nalezeny v nezabezpečené databázi od francouzské společnosti NextMotion. Zhruba 900 tisíc záznamů tisíců pacientů pochází ze softwaru pro plastické chirurgy. Čtěte v Report: 1,000s of Plastic Surgery Patients Exposed in Massive Data Leak.

Údajný špion Huawei se na veletrhu v roce 2004 v noci vplížil do cizího stánku a fotil tam hardware. Vydával se přitom za zaměstnance společnosti Weihua. Zábavný příběh najdete v Alleged Huawei spy was caught disguised as ‚Weihua‘ employee, a pokud o roli Huawei pochybujete, tak se podívejte na soudní dokumenty.

Známá fotografka Carol Highsmith žaluje fotobanku Getty Images. Ta po ní chtěla peníze za její vlastní fotografie, které navíc prodává a šíří bez jejího vědomí a svolení, ačkoliv jsou dostupné volně přes Kongresovou knihovnu. Klasické schéma, se kterým se můžete setkat i v Česku. Reakce Getty Images je tradičně kupa nesmyslných výmluv. Tady nezbývá než doufat, že Carol Highsmith uspěje. Nebude to ostatně poprvé, co Getty Images bylo přistiženo a platilo vysoké odškodné. Viz Column: Photographer sues Getty Images for $1 billion after she’s billed for her own photo.

Vyděrači vyhrožují webům, které využívají inzertní systém AdSense, zablokováním jejich účtů. Píše o tom Brian Krebs v Pay Up, Or We’ll Make Google Ban Your Ads. Vyděrači se dožadují platby 5000 USD v bitcoinech výměnou za to, že nezaplaví weby falešným strojovým provozem, který povede k automatickému pozastavení pro podezření z podvádění.

SOCIÁLNÍ SÍTĚ

Facebook před šesti lety koupil WhatsApp za 19 miliard dolarů. Stalo se to přesně 19. února 2014 a firma to oznámila ve Facebook to Acquire WhatsApp. Zakladatel Jan Koum ve WhatsApp zůstal, ale o nějaké čtyři roky později už nedokázal čelit snahám o zaplavení WhatsApp reklamami a omezování soukromí uživatelů a odešel. Reklamy do WhatsApp nakonec Facebook dát nedokázal ani v roce 2020 a od záměru (prozatím) ustoupil. WhatsApp každopádně má o stovky milionů uživatelů víc než Messenger (z původních 450 milionů jsou nyní 2 miliardy) a je jednou z nejpoužívanějších chatovacích aplikací na světě. Pokud se chcete podívat na články k akvizici z roku 2014, mrkněte do Techmeme.

MOBILNÍ APLIKACE

Facebook spustil Hobbi. Aplikace vypadá jako konkurence Pinterestu. Pamatujete si ještě Lasso, Whale, Bump, Aux a řadu dalších aplikací, kterými se Facebook pokoušel konkurovat různorodým soupeřům? Nejspíš ne a je dost pravděpodobné, že si za pár měsíců nebudete pamatovat ani Hobbi. Pinterestu nakonec moc konkurovat nemůže, sociální síť to totiž nakonec vlastně vůbec není. Viz Facebook Quietly Releases Pinterest-Like App.

Signal má velké plány: chce se stát bezpečným komunikátorem pro masy. Pomoci mu v tom má i investice od jednoho ze zakladatelů WhatsApp. Čtěte v Signal Is Finally Bringing Its Secure Messaging to the Masses a možná Signal konečně zkuste.

Zakladatel Tinderu má novou aplikaci Lover s tipy na lepší sex. Ve skutečnosti ale jde o kvíz na úrovni Chvilky pro tebe, na základě kterého získáte několik stránek „odborných“ doporučení, jak na lepší sex. To vše je zaštítěno klinickou psycholožkou a 5 miliony dolarů financování. Nechybí ani audionávody na orální sex či videa vysvětlující, jak na to v posteli. Za to si ale už budete muset platit.

Apple zvažuje, že aplikacím, jako jsou Chrome či Gmail, umožní stát se na iOSu výchozími. Byla by to revoluční změna ve stále velmi uzavřeném ekosystému od Applu a byla by velmi užitečná pro uživatele, kteří nepoužívají Safari ani mailovou aplikaci od Applu. Firma prý zvažuje i to, že by umožnila hudebním službám (jako například Spotify) přímý přístup na chytré reproduktory HomePod. Nehledejte v tom ale zmoudření, celé je to snaha otupit možné následky antimonopolních šetření. Detaily v Apple considers allowing apps like Chrome and Gmail to be set as iOS defaults.

Trojský kůň xHelper pro Android se velmi dobře brání odstranění. Nepomáhá ani reset do továrního nastavení. Není to přitom až tak novinka, objeven byl v květnu 2019 a patří mezi nejrozšířenější malware na Androidu. Až detektivní čtení najdete v Android Trojan xHelper uses persistent re-infection tactics: here’s how to remove, bohužel některé věci vynechává – zejména na stroji od jakého výrobce se tohle objevilo. Protože prvotní malware tam byl už v tovární podobě.

Microsoft spojil Word, Excel a PowerPoint do jedné aplikace i pro iOS. Konečně, teď ještě aby došlo Googlu, že nemá smysl mít oddělené aplikace pro něco, co prostě patří k sobě. Pokud tedy v mobilních telefonech (Android i iOS) máte teď už zbytečné jednotlivé aplikace, je čas pořídit jednu univerzální a těch samostatných se zbavit. Viz The new Office app now generally available for Android and iOS a Google Play/App Store. Ale pozor, aplikace Office nepodporuje iPad, kde by dávala největší smysl.

STARTUPY A EKONOMIKA

Facebook a Twitter zaplatí v Rusku pokutu za nepřestěhování uživatelských dat do Ruska. 4 miliony rublů (zhruba 63 tisíc dolarů) ale asi nikoho ve Facebooku ani Twitteru příliš trápit nebudou. Rusko v roce 2012 přidalo zákony nařizující společnostem uchovávat data ruských uživatelů přímo v Rusku. Pokud Facebook či Twitter problém nenapraví, další pokuta v pořadí má být 18 milionů rublů (283 tisíc dolarů). Viz Twitter, Facebook fined for not moving user data to Russia.

HQ Trivia končí. Popularita posledních pár let klesala a enormní úspěch z počátku (rok 2017 až 2018) se už nikdy nepodařilo zopakovat. Na konci roku navíc na předávkování zemřel CEO. Viz Game over for HQ Trivia.

Libra Association zvažuje proměnu na stablecoin založený na americkém dolaru. Mohl by se tím pozměnit odmítavý přístup regulátorů a zákonodárců. Problém Libry ve vazbě s Facebookem tím ale nezmizí. Ani to, že postupně odešla řada firem, které stály u zrodu Libry. Na počátku února odešel i MasterCard, na konci ledna odešel Vodafone. Viz The Libra Association is weighing a shift to a U.S. dollar-backed stablecoin.

Hitwise po 24 letech končí, poté, co musel skončit Jumpshot. Právě Hitwise byla jednou z firem, která od Jumpshotu (Avastu) nakupovala data o uživatelích. Ještě předtím, než se Hitwise začalo zabývat chováním lidí a cílením, byla to jedna z nejznámějších společností měřících návštěvnost internetu v jeho počátcích. Ke konci viz HITWISE ‚WINDS DOWN OPERATIONS‘ IN WAKE OF JUMPSHOT CLOSURE.

Groupon končí s prodejem fyzického zboží. Zavírá i prodejny. Jak v Groupon is abandoning its physical goods store trefně poznamenávají, prodej levných blbostí nevydělává peníze. Ty by Grouponu měl přinášet prodej zážitků. Groupon měl špatné finanční výsledky v posledním čtvrtletí (23% pokles příjmů) a trh slevových serverů je v USA stále stejně tak přeplněný jako v Česku. V USA ale navíc Groupon má silnou konkurenci v Amazonu. Walmartu a eBayi. V souboji Grouponu nepomohly ani nižší ceny. Viz Groupon is abandoning its physical goods store.

Facebook dluží v USA na daních 9 miliard dolarů a celá věc jde k soudu. Vše se odvíjí od klasické „daňové optimalizace“ přes Irsko s pomoci vykazování převodů duševního vlastnictví. V letech 2010 až 2016 měl Facebook vykazované částky zásadně podhodnotit a tím stát připravit o peníze. Viz Facebook sued by the IRS for $9 billion in unpaid taxes.

INFOGRAFIKY

Jak použít sociální média pro marketing událostí je infografika hodící se jako check-list. Nic revolučně objevného nečekejte, je to dobrý soupis nástrojů a postupů. Viz How to Use Social Media to Market Your Event [Infographic].

A day in the life of the email economy je trochu netradičně zpracovaná infografika. Nutno ale dodat, že je na mnoha místech poměrně zajímavá.

Co se (většinou) nedostalo do článků a stojí z právě uplynulého týdne za pozornost. Mohlo by se hodit, mohlo by zaujmout, možná to prostě jenom nějak tak uniklo v záplavě stovek článků a zpráv, které se uplynulém týdnu objevily. Ručně tříděné ze stovek zdrojů a tisíců přečtených zpráv. V drtivé většině zahraničních.

Vzniká průběžně celý týden.