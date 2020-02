 »  Všechno v jednom. Jak Švýcaři připravili chytrý box pro milovníky seriálů a sportu

Hlavním lákadlem je však hlasový asistent, na jehož vývoji spolupracovala už zmíněná společnost Synaptics. Nepotvrzené spekulace na odborných švýcarských fórech se zmiňují o tom, že by měl brzy spolupracovat i se značně více rozšířenou Alexou od Amazonu. Disponuje podobnými funkcemi jako známější asistenti, je tedy možné ho využít jako centrum „chytré domácnosti“.

Přístroj je postaven na čipsetu Synaptics® VideoSmart™ BG5CT (čtyřjádrový ARM A53 @1.6 GHz/15K DMIPS s 64-bit architekturou a grafikou PowerVR Series8XE GE8310) s technologii zpracování videa QDEO, která podporuje Advanced HDR (Dolby Vision i Technicolor HDR). Zde zůstal Swisscom taktéž věrný svému předchozímu dodavateli, neboť tyto součástky původně vyráběla společnost Marvell pod názvem Armada. V roce 2017 proběhla akvizice celé divize Multimedia Solutions právě do rukou Synaptics Inc.

Grafické rozhraní pro zobrazení hlasových povelů bylo přepracováno a nyní se už nezobrazuje na celé ploše, ale ve vrstvě nad právě běžícím obsahem.

K ovládání dalších zařízení slouží aplikace Swisscom Home App připojená přes WLAN prakticky k jakémukoliv routeru dodávanému společností Swisscom (s výjimkou základního Internet Box Light a starých modelů s označením Centro).



Autor: Swisscom Televize může být jen jednou z komponent chytré domácnosti

Něco pro seriálové maratonce

Z multimediálního obsahu vsadil Swisscom především na Netflix plně integrovaný do celého ekosystému. Zákazníkům nabízí tarif „X“, který v sobě už zahrnuje poplatek za přístup do této nejznámější online videotéky.

„Plně integrovaný“ v tomto případě znamená, že filmy a seriály dostupné přes videotéku Netflix jsou zařazeny i do vyhledávání, uživatelských seznamů a hodnocení společně s pořady standardních TV kanálů v nabídce tarifu „X“.



Autor: Petr Faistauer

Netflix je implementován na úrovni plánu Standard. Samozřejmě je možné přejít na vyšší tarif Premium za příplatek 5 CHF měsíčně, a to přímo na stránkách Netflixu.

Pokud už zákazník Netflix má a přihlásí se svým uživatelským kontem, tarif Basic mu je automaticky převeden na střední plán Standard (což přináší HD a možnost sledování na dvou zařízeních současně). U vyšších tarifů k žádným změnám nedojde. Rozdíl v ceně balíčků Standard nebo Premium je vyúčtován přes společnost Swisscom.

Tarif „X“ je kompatibilní s novým TV boxem (IP 2000) a předchozím UHD boxem (IP 1400). Pokud klient používá starší HD box, podmínkou pro využití tohoto tarifu je zakoupení nového typu IP 2000 (jednorázově za 129 CHF).

Ale na své si přijdou i ti, kteří Netflix nechtějí a spoléhají na tradiční televizní vysílání.

Pro příznivce tzv. „binge watching“, tedy sledování všech epizod seriálu bez přestávky, box nabízí hned tři zajímavé vychytávky. Funkce „Play Next“ přehraje další dostupný díl, dále je možné nahrávání celých sezón seriálu dvojím stisknutím tlačítka „Record“ a potěší i přeskakování reklam „Ad Skip“ (prozatím pouze u vybraných kanálů).



Autor: Petr Faistauer Vyhledávání oblíbeného seriálu napříč stanicemi



Autor: Petr Faistauer

„Play Next“ vyhledává všechny epizody nebo řady seriálu v aktuálně dostupných datech elektronického programového průvodce. Podle nastavení lze vyhledávat buď jen na určité programové pozici, nebo na všech kanálech dostupných ve zvoleném tarifním balíčku.

Výsledek vyhledávání je přehledně sestaven nejprve podle sezóny a dále podle času vysílání, programové pozice a čísla/názvu epizody na kartě pořadu s vlastním ovládacím menu.

Červeně označené tlačítko „Record“ na dálkovém ovladači je multifunkční. Jedním krátkým stiskem se nahraje pořad, dvě krátká stisknutí obstarají nahrání celé sezony/série a jedno dlouhé stisknutí vyvolá seznam nahrávek.

Sport a obsáhlá videotéka

Sportovní fanoušky si Swisscom TV vysloveně hýčká. Například zvláštními ligovými stránkami v menu u ledního hokeje nebo fotbalu. Také kromě jiného i plnou nabídkou Teleclub Sport, Sky Sport, DAZN a Red Bull TV.

Takové hýčkání ale má i svou cenu. V nejnižší variantě základní nabídky je 6 sportovních kanálů, v prostřední 7 a v nejvyšší 15. Dále je možné připlatit si za balíček „Teleclub Sport“ nebo platit za jednotlivé přenosy (pay per view). Sky Sport a DAZN jsou za příplatek dostupné ve vlastních aplikacích.

Jednou ze zajímavostí v tarifní nabídce Swisscom TV (netýká se jen tarifu X) je dostupnost panevropského kanálu Eurosport. V základní nabídce s výjimkou nejnižší nabídky S je dostupný Eurosport 1 a Eurosport 2 v jazyce podle volby klienta a v rozlišení SD.

V balíčku „Top +“, který má německou, francouzskou nebo italskou jazykovou mutaci tohoto kanálu, je vždy ještě Eurosport 1 HD v angličtině plus Eurosport 1 a Eurosport 2 v rozlišení HD.

Při splnění určitých podmínek je programová nabídka Swisscom TV (s omezeními a pouze na mobilních zařízeních) pro švýcarské rezidenty za minimální poplatek nebo zcela zdarma. Tato služba se nazývá TV Air Free.

Samozřejmě se nezapomíná ani na fanoušky filmů a seriálů, kterým je nabízeno (v konečném součtu) až 83 kanálů s filmovým nebo seriálovým obsahem. Navíc k tomu ještě několik videoték sdružených pod značkou Teleclub (Teleclub Now, Teleclub Play). Patří tam i zmíněný balíček Teleclub Sport.

Stejně jako klasické lineární vysílání ve Swisscom TV je i videotéka Teleclub členěna s použitím konceptu Personal Universe. Samozřejmostí je plná dostupnost jak prostřednictvím set-top boxu, tak z webového rozhraní na PC nebo na mobilním zařízení (webový a mobilní přístup je součástí všech tarifů Swisscom TV).

Nový typ boxu IP 2000 má rovněž nainstalovanou hudební aplikaci Spotify, umožňuje přístup do Steamu, do herní aplikace Blacknut a také do cloudu (myCloud) k ukládání vlastních souborů, kupříkladu fotografií.