Google dostal pokutu 21,5 miliardy Kč. Podle EK zvýhodňuje své služby před konkurencí a nutí vývojáře aplikací prodávat přes Google Play

Evropská komise udělila dvě pokuty firmě Google. Dohromady má zaplatit 890 milionů eur (v přepočtu přes 21,5 miliardy Kč). Podle oficiální tiskové zprávy sankce padly za porušení nařízení o digitálních trzích (Digital Markets Act, DMA).
Tuto regulaci má Google porušovat dvěma způsoby: jednak tím, že ve výsledcích vyhledávání zvýhodňuje své vlastní služby před konkurencí, za druhé pak tím, že vývojářům, kteří své aplikace šíří přes obchod Google Play, stále dostatečně neumožňuje prodávat software či služby prostřednictvím jiných kanálů jako jsou konkurenční obchody či webové stránky.
Za první prohřešek Komise dala firmě pokutu 460 milionů a za druhý 430 milionů eur.
Strážce přístupu
Google je v rámci DMA stanoven tzv. strážcem přístupu. Jde o firmy, které mají – zjednodušeně řečeno – velký vliv na to, kam uživatelé na internetu míří. Nařízení je definuje jako společnosti, které v EU mají více než 45 milionů aktivních uživatelů a obrat více než 7,5 miliardy eur za rok. Strážci přístupu pak mají podle nařízení řadu povinností, které mají většinou bránit zneužívání jejich dominantního postavení na trhu.
Podle Komise ale Google své závazky neplní. Ve výsledcích vyhledávání firma zobrazuje informace ze svých služeb výrazněji než z obdobných služeb konkurence. Jde například o vyhledávače zboží, ubytování, dopravních spojení či sportovních výsledků. Vlastní služby Googlu mají ve výsledcích lepší umístění na čelných pozicích stránky a Google je dále propaguje výraznějším designem, říká Komise.
V rámci Google Play pak firma stále nedostatečně umožňuje vývojářům nabízet uživatelům nákup aplikací či služeb nejen přes obchod Googlu, ale i jiným způsobem: v konkurenčních obchodech s aplikacemi nebo na webu. Google vývojářům neumožňuje tyto kanály uživatelům nabízet a za akvizici uživatele si účtuje nepřiměřené poplatky, konstatuje EK.
Google už podle Komise nabídl ve svých službách provést změny, které mají oba prohřešky napravit. Ve vyhledávání se mají týkat i zobrazování souhrnů informací vytvořených AI nebo speciálním konverzačním rozhraním Režim AI. Komise momentálně nabízená opatření posuzuje.
Žaloba od Seznam.cz
Nejde o první velkou pokutu, kterou Google od Evropské komise dostal. Zatím rekordní sankcí bylo 4,34 miliardy eur (v přepočtu přes 112 miliard Kč), kterou dostal v červenci 2018 za zneužití dominantního postavení v systému Android. Letos tuto pokutu definitivně potvrdil Soudní dvůr EU.
Případ je zajímavý i z českého pohledu: může nahrávat firmě Seznam.cz, která se s Googlem od roku 2020 soudí o náhradu škody ve výši 9 miliard Kč právě kvůli údajnému zneužití dominance v Androidu.
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