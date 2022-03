Zkoušíme HBO Max. Aplikace je přehlídkou chyb a nedodělků

Pokračujeme v redakčním testu aplikace HBO Max, která 8. března vstoupila na český trh. První poznatky jsme už přinesli v článku o rozpačitých reakcích běžných uživatelů. Vypadá to, že WarnerMedia si ukousla nadměrně velké sousto a při vydatné medializaci se oháněla ne vždy dodrženými přísliby.

Přes ujišťování o nahrávání nových titulů je stále katalog české verze služby oproti té originální podstatně chudší.



Autor: Petr Faistauer „Nově přidáno“ ze dne 8. 3. a 21. 3. 2022

Neobsahuje hlavně celou sekci TCM, dostupnou ve verzi americké, tedy většinou černobílé klasiky pod značkou Turner. Ale kromě nadšenců do filmů pro pamětníky jsou roztrpčené také mladistvé divačky, jež stále postrádají přislíbené Upíří deníky a další tituly.



Autor: WarnerMedia Sekce TCM z americké verze HBO Max

Začneme u nejvíce viditelných technických nedostatků.

Personalizované profily? Ano, máte oproti HBO GO možnost více uživatelských profilů. Ovšem ani po týdnu se nabídky v profilech nijak neliší podle vkusu přihlášeného uživatele.

Nedotažená lokalizace: dlaždicová nabídka na stránkách míchá originální anglické i české žaketky. Jazykově nejednotné jsou dokonce i různé rozměry grafických podkladů u téhož díla, kupříkladu u produkce HBO Original „Pozlacený věk“.

Lokalizace české verze HBO Max je „dotažena k dokonalosti“ v záložce Lokální produkce, kde jsou nabízeny filmy „The Grapes 3“ a „Angel of the Lord“ neboli české filmy 3Bobule a Anděl Páně. Na příslušné kartě filmu po kliknutí na dlaždici je vždy název již v pořádku.

S tím se pojí smutná skutečnost, že ani abecedně seřazený katalog (A–Ž) nedává logiku a míchají se v něm tituly v češtině a angličtině. Ne vždy a všude, například sekce DC tímto netrpí (nejspíše z důvodu menšího počtu filmů), zatímco největší katalog HBO ano.

Vyhledávání někdy operuje s nesmyslnými výsledky, jindy až dopodrobna vyhledá třeba každé dostupné účinkování herce, a to včetně věcí, kdy ve filmu jen namluvil nějaké doprovodné slovo. Prostě takový systém náhodných výstřelů. V prohlížečové verzi (Firefox) přepnutím do fullscreenu výsledek vyhledávání občas zmizel, následným kliknutím do vyhledávacího pole opět naběhla lišta prohlížeče, která dalším přepnutím na celou obrazovku zmizela.

A ještě jednou vyhledávání: služba zcela náhodně během vyhledávání občas mění region i nabídku. Při vytváření doprovodných obrázků pro tento článek přibylo u hesla „Keanu Reeves“ náhle ve vyhledávání sto procent titulů – kupříkladu surfařský Bod zlomu nebo první Nebezpečná rychlost s anglickými a maďarskými popisky, ze seznamu naopak zmizel poslední Matrix. O čtvrt hodiny později ale tyto tituly zmizely stejně náhle, jako se objevily. Totéž se opakovalo o zhruba dvě hodiny později u hesla „Nicole Kidman“. Znovu skokový nárůst titulů, ale popisky ve španělštině a polštině.

Na to navazuje další problém: ačkoliv vyhledávání nalezne žádaný obsah, ne vždycky se pak spustí dílo, které je avizováno. A podle reakcí na internetu to nejsou jednotky případů. Pokud vše proběhne korektně a spustí se film, jaký jste chtěli, zvláště v prvních dnech jste se mohli po chvíli setkat s chybovou hláškou „Máme potíže s přehráním tohoto videa“.

Postřehy z testování HBO Max:

K technickým problémům se bohužel přidávají obsahové přehmaty. S koncem HBO GO totiž skončilo (a ne vždy z důvodu práv) skoro 460 titulů, oproti tomu přibylo cca 200 „novinek“ z Maxu. Kde je tedy ta „revoluční nabídka“? Je hezké, že služba podporuje rozlišení 4K, ale v této kvalitě nabízí v celém katalogu pouze 25 titulů.

Dojem nedodělanosti podtrhují i takové drobnosti, jako nedoplněné názvy jednotlivých částí poslední řady Hry o trůny, 2. až 4. řady Příběhu služebnice nebo 2. řady Westworldu. V titulkových listinách je místo přehledu postav většinou výchozí kolonka Herec, takže sice víte, kdo ve snímku účinkuje, ale už se nedozvíte, jakou tam má roli.



Autor: Petr Faistauer Hra o trůny v HBO Max

Opravdu nečekané jsou nedostatky na straně obrazu a zvuku. Automatické nastavení rozlišení obrazu bez možnosti změny? Vždyť i bezplatné YouTube nabízí už roky možnost výběru! A proč jsou Euforie, Hra o trůny a další superhity maximálně ve Full HD?

To stejné je se zvukem, opět automatické nastavení bez možnosti ruční konfigurace. Ke zvuku se váže i další nedostatek: v náhledových informacích není uveden dostupný jazyk díla ani informace o dabingu, maximálně uvedeno „5.1“. U titulů z roku 2020 a novějších je přidána informace o případném Dolby zvuku. Ani přítomnost titulků v náhledu nezjistíte, objeví se spolu se zvukovými stopami až po spuštění přehrávání. Jakýkoliv zásah do nastavení přitom přehrávání pozastaví.

Podobných kiksů je v aplikaci plno a kazí uživatelský dojem. Reakce HBO zůstává po celý měsíc stejná: děkuje za zpětnou vazbu, kterou předá kolegům na příslušné oddělení. Nové verze aplikace na iOS a Android vycházejí i víckrát v měsíci, popisek aktualizace se obvykle omezuje na stručné oznámení, že odstraňuje další chyby.