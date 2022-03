„Tohle má být ta revoluce?“ diví se uživatelé HBO Max

Měla to být velkolepá konkurence pro Netflix, ale zatím to vypadá jenom na HBO GO v jiných barvách. Řeč je o streamovací aplikaci HBO Max, která na český trh přišla 8. března a nahradila dosavadní katalog HBO. Nebýt toho, že do nabídky přibyly třeba filmy Duna a Matrix: Resurrections, možná byste těžko hledali zásadní změny. Uživatelské dojmy jsou navzdory veškerému úsilí regionálního týmu spíš rozpačité.

Největší kritika na sociálních sítích zatím míří k samotnému obsahu a jeho uspořádání. Filmy, pořady a seriály jsou sice roztříděné do kategorií, ale v těch jsou seřazené vedle sebe jako galerie plakátů, ze kterých musíte odhadovat názvy. Často jsou tyto plakáty pomíchané z různých jazykových verzí, takže u českých filmů se ukazují anglické a u zahraničních naopak chybí ty české.

Uživatelé si stěžují také na to, že v databázi HBO Max chybí očekávané pořady. HBO jim odpovídá, že je přidává postupně a katalog se rozšiřuje. Zklamané jsou hlavně fanynky seriálu Upíří deníky. „Všechny přislíbené tituly budou na HBO Max nahrány. Bohužel, zatím neznáme přesný termín,“ dozvídají se.

Rodičům se také nelíbí, že po založení dětského profilu a nastavení věkové přístupnosti jsou v nabídce vidět filmy, o které by se dítě správně nemělo zajímat. Při redakčním testu jsme ověřili, že jsou sice označené vyšším věkem a systém je opatří zámečkem, takže nejdou spustit, ale přesto si malý uživatel může přečíst název a popis. Na záložce Legrace tak například najde mezi Andělem Páně a pixarovkou Auta i náhled filmu Austin Powers: Špion, který mě vojel.



Autor: Filip Rožánek HBO Max pro děti?

Už zmíněné míchání češtiny a angličtiny jako by provázelo celou aplikaci HBO Max. Nápověda je zatím napůl česky a napůl anglicky. Při redakčním testování jsme u webového přístupu dokonce první den zaznamenali náhodné přepínání celého rozhraní do angličtiny, v dalších dnech tento problém ale zmizel. Podobně se v prvních dnech bez zřejmého důvodu objevovalo chybové hlášení „Máme potíže s přehráním tohoto videa“, i to se po týdnu ustálilo a přinejmenším v redakčním účtu jsme na něj už nenarazili.

U filmů a seriálů se dozvíte velmi krátký reklamní popis obsahu a rovněž dlouhou titulkovou listinu se jmény herců a hlavních tvůrců. Na rozdíl od Netflixu si ale nemůžete pustit žádnou upoutávku. Chybí také systém hodnocení, alespoň jednoduchého „palcování“.

Netflix také pravidelně láká na chystané novinky, to u HBO Max chybí. Víceméně náhodně musíte zkoumat, co kdy přibylo nového. Anebo alespoň orientačně použít externí nástroje, například sekci VOD premiér na webu ČSFD. Podle této stránky to vypadá, že budou přibývat spíše jednotlivé epizody seriálů než celovečerní filmy. HBO však ujišťuje, že také v České republice bude platit pravidlo, že se na HBO Max objeví filmy studia Warner Bros. 45 dnů po jejich kinopremiéře.

Dostupnost filmů se někdy doslova mění pod rukama. Potvrzuje to zkušenost jedné uživatelky, která požádala o vysvětlení na oficiálním profilu HBO Max: „První dny bylo na HBO Max West Side Story 1961 i 2022 a také kategorie oscarových filmů – každý den že se má otevřít nový film… Asi po čtyřech dnech to ale zmizelo a na netu jsem našla, že West Side Story je od března na HBO Max – teď myslím celosvětově. Dost mě to nalákalo a teď jsem dost zklamaná a nechápu, proč to náhle zmizelo,“ diví se.

Skutečně, ve středu 16. března nebyla West Side Story k nalezení. Reakce HBO? „Služba se spouští a mohou se vyskytnout chyby. Filmy a seriály budeme do nabídky zařazovat postupně. Náš tým se snaží ze všech sil zajistit, aby vše fungovalo, jak má. Tak prosím vydržte, bude to stát za to,“ odpověděla firma nespokojené uživatelce.

Aplikace sama rozhoduje, v jaké kvalitě budete sledovat obraz a poslouchat zvuk. Tyto parametry vyhodnocuje automaticky podle konkrétního zařízení a nemáte žádnou možnost je ručně změnit.

Častým důvodem ke stížnostem je nestabilita aplikace pro mobilní telefony, která si kvůli své chybovosti vysloužila velmi nízké hodnocení. HBO Max pro iOS má v našem regionu hodnocení 3,3 z 5, ve Spojených státech dokonce jen 2,8 z 5 při mnohonásobně větším počtu recenzí. V Google Play je průměrné hodnocení 3,6 z 5.

Uživatelům dále například vadí, že v náhledových informacích o filmu není uvedené, jestli je dabovaný, anebo v originálním znění (a pokud v původním znění, tak jakém). To zjistí až při spuštění přehrávače, kde se objeví varianty zvukových stop a titulků.

Až do konce března je HBO Max za akční cenu 132 Kč měsíčně, tuto částku platí také dosavadní předplatitelé HBO GO. Kdo se rozhodne pro HBO Max až po 1. dubnu, ten bude platit paušál 199 Kč měsíčně.

Pro srovnání, základní předplatné Netflixu stojí 199 Kč měsíčně (bez HD rozlišení a s provozováním aplikace pouze na jednom zařízení). Standardní tarif za 259 Kč měsíčně podporuje HD rozlišení a souběžné sledování na dvou obrazovkách. Nejdražší tarif Premium vyjde na 319 Kč měsíčně, dovoluje přehrávat obsah v rozlišení 4K a sledovat ho až na čtyřech zařízeních současně.

HBO Max mohou využívat také klienti různých operátorů, kteří měli přístup na HBO GO v rámci dodatečných balíčků. Podmínky ani ceny se obvykle nezměnily:

V případě O2 TV je přístup do HBO Max zahrnutý v balíčku Kino (k tarifům Bronzová a Stříbrná) anebo v nejvyšším tarifu O2 TV Zlatá. Balíček vyjde na 200 Kč měsíčně a zahrnuje i přístup ke stanicím HBO, HBO 2, Cinemax a Cinemax 2.

Sledování TV ponechalo v tarifu Základ měsíční bezplatný přístup na HBO Max, u nejvyššího tarifu Premium je HBO Max v ceně.

U T-Mobile TV je HBO Max stálou součástí nejvyššího „internetového“ tarifu XL a balíčků HBO Základ/Komplet. Nákupem nižších tarifů M a L nyní klienti získávají i bonusový balíček HBO Základ za zvýhodněnou cenu na 3 měsíce. Lze objednat i samostatný balíček HBO Max za akčních 111 Kč.

Vodafone TV nabízí HBO Max jako bonus k balíčkům HBO a Superfilm, je rovněž součástí tarifu Komplet. Aplikace HBO Max je přístupná přes menu set-top boxu Vodafone TV.

U Telly je v ceníku samostatný balíček HBO (200 Kč) a balíček HBO GO/Max za 50 Kč, který nejde objednat bez pořízení balíčku HBO. Není součástí žádného z tarifů.

Kuki TV – HBO Max je buď součástí tarifu XL, nebo balíčku Navíc HBO za 250 Kč.

Nej.cz – HBO Max je součástí volitelné kreditové nabídky.

Lepší.TV – HBO Max je v balíčku HBO společně se stanicemi HBO, HBO2, HBO3, Cinemax a Cinemax 2. Při první objednávce nelze balíček objednat samostatně, pouze k základnímu tarifu. Tarif je pak možné po měsíci zrušit a ponechat si jen HBO. Cena je 219 Kč měsíčně.

Nordic Telecom – o HBO Max se na stránkách operátora přímo nepíše, programy HBO jsou k dispozici v rozšiřujícím balíčku. V ceníku je položka HBO Max za 145 Kč měsíčně, ale s poznámkou, že tento balíček nelze od 8. března aktivovat. Filmový balíček stojí 195 Kč měsíčně.

Satelitní Skylink má balíček HBO Max. Ten není samostatně prodejný, je bonusem k tarifu Komplet (bez změny ceny) a k oběma balíčkům HBO Standard nebo HBO MaxPack.

freeSAT nabízí HBO Max jako součást obou svých balíčků HBO.

Redakční testování HBO Max stále pokračuje a vrátíme se k němu podrobnějším textem.