Hra na kočku a myš. eDisk se před Novou a Primou schoval na Seychely

Komerční televize vytrvale bojují s českými internetovými úložišti, na kterých se objevují jejich pořady – buď v podobě záznamů z vysílání očištěných o reklamy, nebo rovnou jako kopie stažené z placených služeb Voyo a Prima+. Internetoví uživatelé s oblibou stahují dokonce i věci, které jsou dostupné na oficiálních stránkách bez předplatného, případně jsou v nabídce hybridního vysílání HbbTV anebo je možné se k nim vrátit přes timeshift, tedy odložené sledování. Neplatí tu tedy častý argument o raritních a jinak nedostupných věcech.

V právních bitvách slaví střídavé úspěchy televize a provozovatelé úložišť. Závisí na konkrétní právní argumentaci. Jeden velký soupeř teď komerčním stanicím ubyl, protože český web Ulož.to od prosince změnil princip fungování a veřejné sdílení už neumožňuje. Po letech různých změn názvů, konceptů a technických řešení tato služba kapitulovala až před evropským Nařízením o digitálních službách (DSA), které nabude účinnosti v únoru 2024.

Asociace komerčních televizí však monitoruje také další populární platformy – například FastShare, eDisk a spřízněnou službu SledujteTo.cz. „Jsou platformy, se kterými to jde líp, například s FastShare jsme se dohodli, že nebude mít žádný náš obsah,“ řekl na konferenci Czech Internet Forum generální ředitel TV Nova Daniel Grunt.

Provozovatelem FastShare.cz je přes firmy CloudNet a Variable Group podnikatel Martin Šikola. Vyhledávání souborů však odkazuje na doménu Fastshare.cloud a ta už zájemce o kontakt odkazuje na firmu Inside Invest se sídlem na Seychelách.





FastShare promptně zareagovalo na změny na Ulož.to a láká k sobě nové uživatele. „FastShare, fungující již 12 let, se pyšní titulem nejen nejlevnější, ale také unikátní služby svého druhu jak v ČR, tak ve světě. Díky kombinaci cenové dostupnosti, bezpečnosti a uživatelské přívětivosti představuje skvělou alternativu pro uživatele hledající náhradu,“ píše například v blogovém příspěvku na oficiálních stránkách. Uživatelům nabízí nahrávání souborů až o velikosti 50 GB.

Co se ale stane, když na něm zkusíte vyhledat obsah televize Nova? Novinkové pořady z placené platformy Voyo, třeba seriál Extraktoři, ani hojně sledované detektivky Specialisté a Policie Modrava, na FastSharu nenajdete. Namátkové testování ale ukázalo, že třeba starší díly estrády Tvoje tvář má známý hlas na této platformě jsou. Zdá se, že dohoda, o které mluvil šéf Novy, do značné míry platí.

Proti eDisku a SledujteTo.cz nedávno zasáhl předběžným opatřením Krajský soud v Brně. eDisk se proti předběžnému opatření odvolal, ale následně ho potvrdil Vrchní soud v Olomouci. I po vydaném předběžném opatření je však na eDisku možné najít mnoho pořadů televize Nova nebo televize Prima. Vyhledávání bez problémů dovede uživatele třeba na už zmíněný seriál Extraktoři z placené platformy Voyo nebo seriál Pod hladinou, který nedávno úspěšně uvedla televize Prima.

Právní kroky vůči provozovatelům úložišť eDisk.cz a SledujteTo.cz zahájila Asociace komerčních televizí. Na základě její žádosti soud eDisku uložil povinnost zdržet se umožňování nahrávání, stahování nebo online sledování exkluzivních audiovizuálních děl televizních skupin Nova a Prima.

Proč chování eDisku řešil brněnský soud? Ještě letos v létě totiž stránky této služby uváděly jako oficiálního provozovatele brněnskou společnost eDisk s.r.o., kterou od letošního května stoprocentně vlastní slovenský podnikatel Ondrej Juriga. Z účetní závěrky za rok 2022 vyplývá, že její tržby loni dosáhly 3,6 milionu Kč a zisk po zdanění byl 965 tisíc Kč.





Před pár měsíci se ovšem eDisk alespoň papírově odstěhoval mimo Evropskou unii, konkrétně do offshorového ráje na Seychelách. Jako provozovatele své české, slovenské a unijní verze teď uvádí firmu Fine Horizon Holdings Corp Limited s úředním sídlem na Revolution Ave v hlavním městě Victoria na ostrově Mahé. Nenápadná budova je už roky populární u firem z celého světa jako administrativní sídlo, opakovaně se vyskytuje například v dokumentech z Panama Papers.

Seychelská firma je od 25. září také držitelem domén eDisku anebo smluvní stranou pro poskytování placených služeb. A stejná společnost je za propojenou službou SledujteTo.cz.

„Jsme připraveni s provozovateli internetových úložišť jednat a společně nastavit takové podmínky a technická opatření, která zamezí nelegálnímu sdílení. Pokud ale tito podnikatelé namísto dialogu s námi raději převedou provoz své služby na jinou doménu, nebo změní provozovatele na zahraniční společnost se sídlem na Seychelách, pak to považujeme za jasný signál, že se spíše svým zákonným povinnostem snaží všemožně vyhnout a dodržování práva je jim lhostejné,“ reagovala Klára Brachtlová, prezidentka Asociace komerčních televizí.

„Každý rok vynakládáme stovky milionů korun na výrobu původní české tvorby pro naše diváky, přičemž prakticky všechna díla jsou okamžitě po zveřejnění nelegálně sdílena. To zásadním způsobem poškozuje náš obchodní model a snižuje návratnost našich investic. Absurdní je, že provozovatelé úložišť pak na našem atraktivním obsahu významně profitují, například prodejem kreditů na stahování, nebo dokonce reklamou umístěnou vedle našeho autorsky chráněného obsahu,“ zdůraznila Brachtlová.

Televize počítají s tím, že podobné hry na kočku a myš jen tak neskončí. „Z jejich strany je to nedůstojné chování. Aby unikli řádnému vyřešení problému, mění identity, přesouvají sídla, mění dodavatele vyhledávání. Ale je zjevné, že to jde správným směrem. Pokud se takhle chovají, daří se nám je víc a víc tlačit do kouta,“ komentoval dění kolem úložišť generální ředitel TV Nova Daniel Grunt na konferenci Czech Internet Forum.





„Jsou tam úspěchy a naše aktivita začíná být vidět. Trvá to ale strašně dlouho, jsou to roky, kdy se snažíme proti pirátství a nekalosoutěžnímu jednání bojovat. Bude to trvat ještě dlouhou dobu,“ dodal Grunt.

Současná právní argumentace je založena na tom, že se internetová úložiště nabízející obsah vyrobený za cizí peníze, na jehož poskytování si nepořídila licenci, dopouštějí nekalé soutěže. Zisk platforem je zkrátka vytvářen prostřednictvím soustavného neoprávněného šíření titulů, jejichž vznik financují Nova a Prima.

„Máme velkou radost, že soud potvrdil náš právní názor, že nelze připustit, aby jiní soutěžitelé aktivně umožňovali, podporovali a rozvíjeli podnikání založené na získávání majetkového prospěchu z jednání jejich uživatelů, které je však založeno na masivním porušování cizích autorských majetkových práv,“ řekla právní zástupkyně komerčních televizí doc. JUDr. Dana Ondrejová, Ph.D.

„Soud přitom vzal za prokázané, že tím může být oběma televizním skupinám způsobena újma spočívající zejména v odlivu diváků, v rozmělnění a ztrátě exkluzivity jednotlivých seriálů, snížení zájmu o jimi nabízené videotéky, ale rovněž ve snížení příjmů z reklamy a zisku z předplatného za služby na vyžádání,“ dodala.