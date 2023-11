Uloz.to mění způsob fungování: uživatelé už nebudou moci sdílet soubory veřejně

Autor: Uloz.to

Úložiště Uloz.to oznámilo, že po letech zásadně změní způsob fungování své služby. Od pátku 1. prosince 2023 budou úložiště smět používat jen registrovaní uživatelé. Přístup přitom budou mít pouze k souborům, které na úložiště sami nahráli.





„Soubory nebude možné sdílet veřejnosti ani adresně prostřednictvím odkazu,“ dodává Uloz.to v tiskové zprávě.





Vypadá to, že tedy nebude dál možné používat Uloz.to ke sdílení pirátských kopií audia či videa, jak to bylo v řadě případů možné dosud. Jasné to ale bude až v okamžiku, kdy bude možné změnu reálně vyzkoušet. Uloz.to změnu popisuje jako svou reakci na evropskou regulaci Akt o digitálních službách (DSA).

„Uživatelé se samozřejmě nemusí bát, že by přišli o své vlastní soubory. Vše na cloudovém úložišti zůstává, obsah bude však přístupný pouze těm uživatelům, kteří ho na úložiště nahráli,“ slibuje Uloz.to.

„Pokud za nových podmínek nebudou mít platící uživatelé zájem službu nadále využívat, mohou své účty ukončit, nebo převést na bezplatnou verzi. V takovém případě jim budou vráceny zbylé předplatné či kredity,“ dodává.

Oznámení na webu Uloz.to Autor: screenshot, Lupa.cz

Úložiště bylo kvůli šíření pirátského obsahu dlouhá leta trnem v oku hudebním vydavatelstvím a filmovým distribučním společnostem. Ty se s provozovatelem serveru několikrát soudily, aby jej přiměly zastavit sdílení pirátských kopií filmů – viz. např. Uloz.to musí zabránit stahování pirátských kopií šesti filmů, rozhodl soud. Může to být zásadní precedens.

Ke změně nakonec Uloz.to přiměly až změny zákonů. Začátkem letošního roku tak server svou službu začal prezentovat jako cloudové úložiště typu Dropbox nebo OneDrive. Zároveň zrušila vlastní vyhledávání v uložených souborech a zpřístupnila hledání přes externí službu Gozo (popisovali jsme to v článku Ulož.to se chce vyhnout osudu Hellspy. Tvrdí, že uživatelům poskytuje cloudové úložiště).