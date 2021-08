Humanoidní robot od Tesly, metaverzum jako noční můra a Tálibán na WhatsAppu

Niantic CEO: Metaverzum by mohla být „dystopická noční můra“. Vlastně je dost dobré potkat šéfa služby, která má k metaverzu blízko (Pokémon Go) a dívá se na to realisticky a s obavami. Hodně zajímavý rozhovor. A užitečné související čtení je v Metaverzum. Co to je a proč se o tom mluví.

Před 25 lety Microsoft uvedl Internet Explorer 3.0 a začala válka prohlížečů. Netscape Navigator měl tehdy 95% podíl na trhu. Hadi Partovi byl tehdy v týmu devíti lidí, kteří se postarali o neuvěřitelné. A vzpomíná na to ve skvělém vláknu na Twitteru.

Americký T-Mobile byl hacknut a na prodej mají být data desítek milionů zákazníků. Společnost útok potvrdila a po prověření ohlásila, že unikla data více než 47,8 milionu zákazníků. 7,8 milionu aktivních, přes 40 milionů dřívějších či budoucích, kteří u T-Mobile zažádali o kredit. Uniklá data zahrnují jména, příjmení, data narození, rodná čísla, čísla řidičských průkazů či jiného osobního dokladu. 850 tisíc zákazníků na předplacenkách dopadlo hůře, útočníci získali telefonní čísla a PIN pro přístup k účtu. T-Mobile má za sebou sérii úniků (2018, 2019, 2020 a jeden již na počátku 2021). Tento poslední je ale bezkonkurenčně největší. Detaily i v T‑Mobile Shares Additional Information Regarding Ongoing Cyberattack Investigation.

TELEgraficky

Equifax kupuje Appriss za 1,8 miliardy dolarů ■ nestflix.fun ■ Widelands (GitHub) ■ Roblox koupil Guilded ■ Visual Studio 2022 ■ Serenity OS ■ Pop.com ■ Eternals ■ Foundation/Nadace ■ LibreOffice 7.2 je venku ■ Windows 11 ISO image je venku

WEBDESIGN, INTERNET

Posíláte smajlíky? Emotikony? Pozor na to, že pro různé lidi ten samý smajlík znamená něco jiného. A není to jen o dvou lidech, ale i o věkových skupinách. Generace Z si například smajlíky vysvětluje jinak než starší lidé. Klasický 🙂 může znamenat „šťastný“, „dobrá práce“, ale může mít i desítky dalších významů. Pro ty mladší je ale tento smajlík povýšenecké či pasivně agresivní chování. Mladí ho používají jako sarkasmus.

Wikipedia byla zasažena vandalismem, stránky celebrit někdo doplnil o svastiky. Via Uh, Wikipedia was filled with enormous swastikas this morning a Wikipedia pages briefly vandalized with swastikas.

Twitter slibuje opravu zpackaného redesignu své webové verze. Vedle obtížně čitelného vlastního fontu „Chirp“ tam najdete i perly jako tlačítko pro sledování, které má barevně obrácený význam a vede k ukončování sledování.

OnlyFans od 1. října zakáže obsah vyjadřující sexuálně explicitní chování. Což bude dost zajímavé, protože právě na možnosti tohoto obsahu je celá služba dost postavena.

HARDWARE

Evropská komise příští měsíc předloží legislativu pro jednotné nabíjecí konektory. Pro Apple by to znamenalo nutnost opustit Lightning a přejít na USB-C u iPhone/iPadu. V roce 2019, když se EU poprvé pokusila zavést jednotný konektor, byla polovina telefonů s USB-micro-B, 29 % s USB-C a 21 % s Lightning konektorem. Od té doby se ale právě USB-C masově rozšířil na telefonech s Androidem.

Matter, standard pro konektivitu chytré domácnosti, byl odložen do roku 2022. Nový standard podporuje Apple, Amazon, Google i další. Původně měl dorazit na konci roku 2021.

PineNote je e-ink „tablet“ založený na Quartz64 jednodeskovém počítači s Linuxem:

Budoucí Apple Watch by mohly mít senzor hydratace organismu. Svědčí pro to i nový Applem získaný patent.

Elon Musk představil Tesla Bot. Humanoidního robota chce uvést na trh někdy příští rok. Na pódiu se, samozřejmě, předváděl pouze tanečník. Detaily například v Elon Musk says Tesla is working on humanoid robots:

Glukometr na pásku „Apple Watch“ a v budoucnu možná i přímo v hodinkách. Nevyžaduje odběr krve a umí měřit i některé další zdravotní ukazatele. Tvůrci jsou Rockley Photonics.

SOFTWARE

Dobrá zpráva. HBO (Max) chystá zcela novou aplikaci. Snad se to tedy dotkne i té současné (HBO/HBO GO). Aplikace pro HBO dlouhodobě patří k nejproblematičtějším, a to nejenom z hlediska použitelnosti (tam by stačilo se poučit u Netflixu), ale i v tak prostých věcech jako nepadavost, schopnost udržet uživatele přihlášené a podobně. HBO navíc do aktualizací pravidelně zanáší nepříjemné chyby.

Castlevanie: Grimmoire of Souls míří do Apple Arcade:

Cisco spouští Vidcast, asynchronní videokomunikační nástroj. Říkají k tomu, že „asynchronní videozprávy … dávají uživatelům svobodu zachovat si vlastní rozvrh a zároveň zajišťují efektivní komunikaci a spolupráci v rámci celého týmu.“ Skutečnost je ta, že právě tohle už poměrně dlouhé roky dělají mladí na Instagramu a v dalších nástrojích, které umožňují nahrávat videa a posílat si je. Ať už 1:1, nebo ve skupinách.

Salesforce po dokončení akvizice nasazuje integraci Slacku. Dorazilo propojení se Sales Cloud, Service Cloud, Marketing Cloud a Tableau.

Nová verze (12.5) iCloudu for Windows doplňuje správce hesel i synchronizaci hesel napříč zařízeními. Užitečné pro někoho, kdo primárně používá Klíčenku na iPhone/Mac a chce mít hesla i na Windows. Hesla může dostat i do Google Chrome a Microsoft Edge s pomocí rozšíření.

Apple NeuralHash používaný pro hlídání dětského porna má zásadní problém. Digitální otisk fotografií není jednoznačný, snadno se dá vytvořit obrázek se stejným otiskem jako jiný. Podle Apple o nic nejde a bylo to očekávatelné.

Call of Duty: Vanguard:

Microsoft ve Windows 11 (opět) znesnadňuje změnit prohlížeč. Na řadě míst i ignoruje nastavení. Nastavení vyžaduje manuální změny pro konkrétní typy soubor (HTML, HTML, PDF, SHTML, atd) a protokoly (FTP, HTTP, HTTPS).

Facebook spustil Horizon Workrooms, chat ve „VR“. Něco jako Google Lively před mnoha lety (neprorazilo a už dlouho neexistuje) či Second Life. V případě Facebooku se ovšem počítá hlavně s využitím Oculus brýlí.

Plex redesignuje rozhraní. Modern UI podoba je zapnutelná, takže pokud nevyhovuje, nemusíte ji použít (jak dlouho to tak bude, je otázka). Osobně si nejsem moc jistý tím, že bude dobře fungovat nezobrazování názvu filmu nebo seriálu. Prý má stačit obrázek.

V Microsoft Store najdete nově Quake za 9,99 USD pro Xbox a Windows.

MARKETING A KOMUNIKACE

Alexa je v nemilosti. Jako jméno. Jde o vedlejší efekt toho, že Amazon pojmenoval svůj chytrý reproduktor Alexa. Logické.

BEZPEČNOST, SOUKROMÍ, PRÁVO

Messenger nově používá koncové šifrování pro hlasové a video volání. Podrobnosti v Messenger Updates End-to-End Encrypted Chats with New Features.

Clubhouse se dohodl s TheClubhouse. Problémem bylo známkové právo a bez dohody by vše mířilo k soudu. Clubhouse si přitom vůbec otázku známky a neřešil a dodnes nepodal registraci.

Utajovaný přehled teroristů a „no fly“ osob byl nalezen na internetu. Objevil se na nezabezpečeném Elasticsearch clusteru. Jde o seznam skoro dvou milionů osob, které USA řadí mezi teroristy a/nebo jsou nežádoucí v letecké přepravě. Via Secret terrorist watchlist with 2 million records exposed online.

Tinder se zavázal, že začne ověřovat účty ve snaze zamezit (sňatkovým) podvodníkům, kteří ve velkém zaplavují tuto (jednu z nejrozšířenějších) seznamek. Nijak rychle to asi ale nasazovat nebude. Detaily v Tinder Commits to ID Verification for Members Globally, a First in the Dating Category.

Čínský špionážní nástroj Tetris využívá zranitelnosti na desítkách navštěvovaných webů. Poučné čtení v Chinese espionage tool exploits vulnerabilities in 58 widely used websites ukazuje na velmi široké možnosti nejen pro napadání počítačů, ale i sběr informací z nich i ze všeho, kam je napadený uživatel přihlášený.

Zdravotní úzkost vyvolaná chytrými hodinkami vedla k 916 ECG měřením za rok. Vhodné připomenout, že zdravotní funkce chytrých zařízení mohou vyvolat či podpořit zdravotní úzkost. Podrobnosti v této studii (PDF).

SOCIÁLNÍ SÍTĚ

Facebook znemožnil výzkumníkům z AlgorithmWatch zkoumání algoritmů Instagramu. Poslal na ně právníky, takže byli nuceni projekt ukončit. Další příklad, kdy se Facebook nehodí, když někdo odhaluje nedostatky. Detaily v AlgorithmWatch forced to shut down Instagram monitoring project after threats from Facebook a Facebook shut down German research on Instagram algorithm, researchers say.

Lajkování a sdílení učí vyjadřovat více vzteku online. To proto, že vztek je více odměňován lajky a sdíleními. Ukazuje to čerstvá studie týmu z Yaleské university.

Yik Yak se vrátil do App Store a stále je to anonymní síť. Což bylo jedním ze zásadních problémů, na platformě se dařilo pomlouvání, harašení a vůbec všemu špatnému. V roce 2017 skončili, takže návrat je o to zajímavější. Třeba i tím, že není jasné, komu vlastně současný Yik Yak patří. Podrobnosti v Remember Yik Yak? Well, it's back and still anonymous.

WhatsApp nemůže zasáhnout proti Tálibánu, šifrování brání jeho nalezení. Tálibán přitom používá WhatsApp pro šíření informací k obyvatelům Afghánistánu. Použití WhatsAppu osobami i organizacemi v tomto případě podléhá sankcím. Facebook po tlaku nakonec zablokoval kanály tálibánské linky pomoci na WhatsApp, včetně dalších skupin. Linku pomoci Tálibán na WhatsApp zprovoznil pro ohlašování násilí, rabování a dalších problémů.

Revue nově umožňuje newsletter ukázat přímo na profilu na Twitteru s aktivací odběru – stačí zapnout v Nastavení Revue (což je služba na tvorbu a posílání newsletterů koupená Twitterem a postupně integrovaná). Zapnutí pod Account Setting −> Integrations −> Twitter, kde je i možné vybrat, zda po kliknutí na Subscribe ukazovat „ukázkové“ číslo, či nikoliv.

Facebook testuje Reels v USA. Fungovat budou ve skupinách a na osobních profilech a navazuje tak na testování v Mexiku a Kanadě. Instagramové Reels jsou okopírovaný TikTok a Facebook je teď považuje za zásadní. Zda se mu podaří stejný úspěch jako u Příběhů (zkopírovaných ze Snapchatu), zatím jisté není. Detaily v In growing battle with TikTok, Facebook to test ‘Facebook Reels’ in the U.S.

MOBILNÍ APLIKACE

FlickType klávesnice to vzdává a po mnoha odmítnutích od Applu končí. Vývojář Ashley Eleftheriou se proslavil i žalobou na Apple s ohledem na záplavu podvodných aplikací. Detaily i v After multiple rejections from Apple, the FlickType keyboard app for Apple Watch is being discontinued.

STARTUPY A EKONOMIKA

Disney+ má (po necelých dvou letech) 116 milionů předplatitelů (za 7 USD měsíčně nebo 80 USD ročně). V ESPN+ je předplatitelů 14,9 milionu a v HULU 42,8 milionu.

Čína zavádí nová striktní nařízení týkající se kyberbezpečnosti a hlavně kritické informační infrastruktury. Detaily v Beijing passes critical cybersecurity regulations a Translation: Critical Information Infrastructure Security Protection Regulations (Effective Sept. 1, 2021).

