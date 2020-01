 »  Představujeme Disney+. Podívejte se, jaké nabízí funkce a rozhraní

Každý z pěti přímých vstupů do hlavních katalogů (Disney, Pixar, Marvel, Star Wars, National Geographic) při aktivaci přejetím nebo klepnutím přehraje krátkou animaci na pozadí a dojde k přebarvení loga.

Společné jsou vždy tři hlavní věci: upoutávka při horní straně zobrazovače (dynamicky se mění cca pět motivů), dále pět přímých vstupů do hlavních sekcí, každý s krátkou animací v aktivním stavu, a nakonec seznam obsahu ve formě dlaždic s motivem a názvem pořadu, který lze procházet horizontálně.

Start služby hlavně na domácím trhu provázel tak značný zájem diváků, že docházelo i k výpadkům a nebylo možné se přihlásit. Výpadky byly hlavně na území tzv. „původní třináctky“, tedy v hustě zalidněné oblasti zahrnující státy na atlantickém pobřeží včetně hlavního města, s přesahem nahoru až za kanadské hranice a dolů až k oběma Karolínám a Floridě. Čím více bychom směřovali do vnitrozemí směrem k řece Mississippi, tradiční dělicí čáře „východních států“, tím méně výpadků bychom na různých mapách dostupnosti viděli.

Další „den D“ společnost plánuje na 31. březen 2020, na který ohlásila spuštění služby v západní Evropě. Konkrétně vyjmenovala Velkou Británii a Irsko, Německo, Francii, Itálii a Španělsko. Výčet zemí se ale ještě zřejmě do zmíněného data rozšíří (alespoň podle tweetu společnosti Disney ). Nabídka filmů a seriálů se však v každé zemi může mírně lišit.

Disney+, dlouho očekávaná internetová videotéka korporace The Walt Disney Company, se chystá do dalších států. Nejprve byla spuštěna 12. listopadu 2019 ve Spojených státech amerických, Kanadě a Nizozemsku , 19. listopadu následovalo spuštění služby v Austrálii, na Novém Zélandu a Portoriku .



Autor: Petr Faistauer Vstupy do sekcí ve výchozím a v animovaném stavu

I zde, stejně jako u většiny konkurenčních služeb, je každá dostupná položka prezentována dedikovanou kartou pořadu s vlastním ovládacím menu.



Autor: Petr Faistauer Karta seriálu v Disney+



Autor: Petr Faistauer Karta filmu v Disney+

Pod každým uživatelským účtem lze vytvořit až sedm různých profilů, včetně speciálních dětských, které mají odlišné nastavení a grafické prostředí. Poměr dětských a dospělých profilů v rámci celkových sedmi není nijak omezen, lze je nastavit dle osobních požadavků majitele účtu.

Majitel účtu má možnost nastavit pro každý profil avatara s motivy velkého množství postav z tvorby všech studií Walt Disney Company.

Účty mohou být použity na více než 10 kompatibilních zařízeních. V jednom účtu lze v základním nastavení spustit až čtyři souběžné datové streamy.

Služba nabízí dva druhy předplatného. Pouze Disney+ (6,99 USD měsíčně), nebo výhodný balíček Disney+/Hulu/ ESPN+ (12,99 USD měsíčně). Jak jsme už zmínili v předchozích článcích, klienti společnosti Verizon získají při určité kombinaci služeb Disney+ na 1 rok zdarma.

Obsah v kvalitě UltraHD/HDR není na rozdíl od konkurence extra zpoplatněn, užijete si ho tedy v rámci běžného předplatného.

Dále si ukážeme různé varianty uživatelského rozhraní služby, které se mírně liší umístěním menu a ovládacích prvků podle zařízení, na kterém je služba aktuálně spuštěna.



Autor: The Walt Disney Company Aplikace Disney+ pro Smart TV



Autor: The Walt Disney Company Mobilní aplikace Disney+



Autor: Petr Faistauer Varianta služby Disney+ pro prohlížeč

Jak už jsme zmínili, obsah služby můžete procházet různými způsoby. Buď otevřete přednastavené sekce na hlavní straně, nebo si vyberete tvorbu jednoho z pěti studií. Na stránce vyhledávání je kromě klasického textového vyhledávání přidán další blok přímých odkazů na kolekce filmů a seriálů („Explore“). Oproti testovací verzi byla nabídka v sekci Explore podstatně rozšířena.



Autor: Petr Faistauer Nabídka testovací verze Disney+ (mobilní aplikace)



Autor: Petr Faistauer Nabídka po spuštění služby Disney+

Dále lze z hlavní strany vstoupit do nabídky „Disney Originals“, do katalogu filmů a do katalogu seriálů. Postupně si vše podrobněji představíme.

Sekce na hlavní straně

Přímé studiové odkazy s animacemi

Produkce Walt Disney Studios:

Produkce studia Pixar:

Pro fanoušky Marvel Universe:

A pro nadšence do Star Wars…

Dokumenty National Geographic

Vyhledávání a sekce Explore

Soudě podle diváckých komentářů na facebookové stránce Disney+ se největší oblibě těší kolekce s názvem „Disney Through the Decades“, představující nejslavnější filmy značky Disney od začátků studia až do současnosti.

Disney Originals

Nejznámější položkou této sekce je The Mandalorian, hraný seriál z prostředí Star Wars, natáčený exkluzivně pro službu Disney+.

Katalog filmů

Katalog filmů lze třídit dvěma způsoby – abecedně, anebo podle doporučení. Dostanete se z něj i do sekce „Originals“ a do žánrové podsekce. Základ zůstává u standardní i mobilní verze totožný, pouze jsou jinak poskládány položky menu. Fotogalerie pochází z verze pro tablet s abecedním tříděním.

Katalog seriálů

Podobně jako filmy můžete také seriály třídit více způsoby (podle abecedy, doporučení, nebo podle žánrových kritérií včetně podsekce „Disney Channel“). Základ zůstává i zde u standardní i mobilní verze totožný, pouze jsou jinak poskládány položky menu. Podrobnější náhled na katalog opět v galerii níže – verze pro tablet s abecedním tříděním.

Menu nabízí ještě dva další odkazy. Prvním je „Home“, volba rychlého návratu na hlavní stránku služby. Druhým je „Watchlist“, což je uživatelsky nastavitelný seznam uložených položek k odloženému nebo opakovanému zhlédnutí.

Do seznamu můžete pořady přidávat kliknutím na ikonu + (na kartě filmu nebo seriálu pod jeho názvem). Totéž naznačuje stejná ikonka u odkazu v hlavním menu.



Autor: Petr Faistauer Možnost přidání pořadu do seznamu k dalšímu zhlédnutí

Pokud už pořad v seznamu je, barva ikonky se změní na zelenou.



Autor: Petr Faistauer Uživatelský seznam pořadů k dalšímu zhlédnutí (watchlist) v Disney+

Pro dětské profily je k dispozici vlastní hlavní strana s přístupem pouze do dětských sekcí.



Autor: Petr Faistauer Disney+ Kids

Vzhledem k masivnímu navyšování uživatelských účtů už v prvních dnech po spuštění, a rovněž pokud služba udrží přislíbený trend, má velmi dobře nakročeno k tomu být zdatnou konkurencí dosud prakticky majoritnímu Netflixu.

Na závěr si ještě ukážeme další dvě služby z nabízeného výhodného balíčku, kterými jsou videotéka Hulu a sportovní ESPN+.



Autor: Petr Faistauer Uživatelské rozhraní Hulu