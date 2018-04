 »  Jako cukrárna pro geeky a kutily. V Praze otevírá komunitní dílna FutLab

Pražská ulice Pod Kapličkou poblíž nákladového nádraží vás dovede k datovému centru Nagano a při zatáčce kolem Rádia Svobodná Evropa také k datacentru Casablanca. Na ulici je blízko Nagano Parku bývalé sídlo společnosti Eclipse Print zabývající se velkoformátovým tiskem, která se přestěhovala do nového. Největší hala prozatím zůstává prázdná, ve druhém patře už se ale usadili noví nájemníci.

Jedním z nich je hackerspace brmlab, který funguje už několik let a nyní se usazuje v nových prostorách. Naproti přes chodbu se pak na 152 metrech čtverečních postupně zabydluje úplně nový projekt. Jde o takzvaný makerspace nebo také komunitní (DIY, udělej si sám) dílnu pojmenovanou FutLab.

FutLab i brmlab měly původně sídlit v Praze 9, nakonec se ale nedohodly s majitelem objektu. Vlastník současné budovy už nastavil přijatelné podmínky a je otevřen tomu, aby se v objektu sdružovaly i případné další podobné projekty. Což by teoreticky mohlo být zajímavé z hlediska promíchání různě (i když částečně podobně) zaměřených komunit. Z brmlabu už ostatně kolegům přišli nainstalovat router Turris od CZ.NIC.

Z vlastních zdrojů

Zatímco brmlab už má vybudovanou základnu, FutLab je teprve na začátku. Dílna aktuálně vstupuje do jakéhosi pilotního provozu. Prostor jedné haly už je zaplněn tak, aby se v něm dalo pracovat na řadě projektů, další vybavení je ale ještě na cestě.

Jak vypadá FutLab:

Koncepce komunitních dílen je taková, že do nich mají přístup platící členové, kteří mohou využívat všech dostupných zařízení. Není nutné si kupovat často drahé a prostorově náročné vybavení. V ceně členství není materiál (typicky náplně do 3D tiskáren), laboratoř ale může pro členy objednávat se slevou. Společné prostory jsou zajímavé mimo jiné v tom, že se mohou doplňovat lidé z různých oborů a vzájemně se tak učit nebo vymýšlet společné projekty. Běžné jsou přednášky či workshopy.

Přístroje, které v současné době nabízí FutLab, ze svých zdrojů nakoupil zakladatel Daniel Gottwald, který vše dává dohromady se svojí přítelkyní. „Spolu jsme vymýšleli vlastní rockovou značku oblečení. Jednou jsme chtěli použít velkou nášivku na záda, ale zjistili jsme, že je nutné si vždy objednat větší množství. Postupně jsme hledali možnosti, jak si takové věci dělat doma, a najednou byl byt plný 3D tiskáren a podobně,“ popisuje Gottwald pro Lupu to, co za myšlenkou FutLabu stálo.

Ženská stopa je zde viditelně přítomná. V jednom koutě jsou k dispozici šicí stroje a potřebné materiály. Vyrobit si lze třeba i vlastní tričko s potiskem – využít můžete plotter na potisk v kombinaci s termolisem.

3D tiskárny a spol.

Rozjezd FutLabu na vlastní triko byl finančně poměrně náročný a další peníze ještě bude třeba investovat. I proto by brzy měla být spuštěna kampaň na crowdfundingové služby HitHit, kde chce Gottwald vybrat 80 tisíc na CNC přístroj X-Carve. „Pokud to nevyjde, koupím ho stejně,“ říká s tím, že investuje peníze ze svého podnikání v rámci společnosti ByznysLab orientované na weby a online prostředí.



Autor: Jan Sedlák Daniel Gottwald, spoluzakladatel FutLabu

Žižkovský makerspace má v této chvíli deset 3D tiskáren. Většina z nich je od Průši s tím, že se počet přístrojů ještě bude rozšiřovat. K dispozici je také laserový plotter LaserBot od Makeblock, vrtačky a další tradiční nářadí, základní elektrodílna s pájkami nebo Raspberry Pi, základní stroje na dřevo, pracovní stoly, co-working, odpočinková zóna a na cestě je také CO 2 laser 900 × 600 milimetrů s 90 W. Více o vybavení zde.

FutLab minimálně prozatím nemá být vybavený „špinavými“ a velkými stroji, typicky pro vážnější práci se dřevem. Do budoucna ale v případě rozšiřování ani toto není vyloučené.

Důležité nyní bude vše řádně nastartovat. Gottwald říká, že vložené investice nepotřebuje nutně hned zpátky. Spíše jde o to, aby se zaplatil běžný měsíční provoz. Pro pokrytí těchto nákladů by mělo stačit asi dvacet platících členů, přičemž část musí využít nejvyšší tarif. FutLab nabízí tři druhy členství. Vstup jednou týdně vyjde na 500 korun měsíčně, třikrát týdně (plus nějaké bonusy) na tisíc korun a šestkrát týdně s vlastním stolem a židlí na tři tisíce měsíčně.



Autor: Jan Sedlák

Finance by do budoucna mohlo přinést také to, čemu Gottwald říká „3D alchemy lab“. V ní chce pracovat s různými materiály v rámci 3D tisku a také dělat zakázkové projekty.

Pražská konkurence

FutLabu každopádně brzy v Praze přibude konkurence. Na druhém konci metropole se v holešovickém sídle Prusa Research otevře PrusaLab. Firma ji označuje za „nejlepší makerspace ve městě“. Nabídne více než dvojnásobný prostor (350 metrů čtverečních) a drahé stroje, jako je počítačem řízený soustruh HAAS TL-1.

Obdobných aktivit lze v hlavním městě najít více. Na Vinohradech například funguje prostor The Cave, který se specializuje na elektroniku. Je zde i již zmíněný IT prostor brmlab a z aktivit kolem 3D tisku pak třeba 3D Aréna, kde fanoušci vytvořili i vlastní tiskárnu.

Gottwald věří, že je zde díky kombinaci možností stále prostor. Prezentovat se mimo jiné chce na prvním ročníku pražské verze světové akce Maker Faire. Jedná rovněž s vysokými školami, které by pro některé aktivity mohly FutLab rovněž využít.

První zájemci už se objevují, pomáhají se startem a jeden z nich se podílí i na financování jedné části vybavení. Při běžném provozu se pak chce zaměřit zejména na elektrodílnu a 3D tiskárny a vytváření robotů.

Sám Gottwald by pak mimo jiné rád ve svém makerspace začal vytvářet věrné repliky zbraní z jeho oblíbené série videoher Fallout. Na jednom ze sloupů FutLabu ostatně visí obrázky objektů, které se ve Falloutu objevují. Modely zbraní z postapokalyptického světa je možné najít na webu Thingiverse, kde tvůrci zdarma své výtvory sdílí.