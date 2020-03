 »  Je Bitcoin legitimní pojistkou proti geopolitické nejistotě? A co další kryptoměny?

Na první pohled by to mohlo vypadat, že čím delší historii za sebou kryptoměna má, tím více cenových skoků. Neplatí to ale absolutně. Jako nejdivočejší se totiž ukázal Litecoin (80 skoků, tedy 3,38 % z celkového počtu měřených dnů), druhé skončilo XRP (74, resp. 3,26 %) a Bitcoin se nalézá až na třetím místě (71, resp. 3 %).

Co je to přesně GPR index Jedná se o index, který vytvořili ekonomové Dario Caldara a Matteo lacoviello (oba jsou členové Federal Reserve Boardu Fedu). Index geopolitických rizik se počítá z počtu článků s tématem geopolitických rizik v 11 národních a mezinárodních denících za každý měsíc a to coby jejich podíl z celkového počtu za tu dobu ve stejných médiích publikovaných článků (nově index existuje i v lokálních variantách pro vybrané země). Podrobnosti (v angličtině) lze nalézt zde . Index poměrně dobře odráží napětí mezi zeměmi a další geopolitické hrozby a je často citovaný nejen v akademickém prostředí.

Seriozní akademické zkoumání na toto téma dlouho chybělo. Ekonomické oddělení University of Pretoria ale teď publikovalo – a nutno říci, že si k tomu nemohlo vybrat příhodnější dobu – studii (jejími autory jsou Elie Bouri a Rangan Gupta z University of Pretoria a Xuan Vinh Vo z University of Economics v Ho-Či-minově městě), která seriózně srovnává pohyby v GPR indexu (investorském indexu geopolitického rizika) a dává je do souvislosti s pohyby a diskontinuitami u největších kryptoměn.

Sami autoři tento jev dávají do souvislosti s dlouhodobou tržní dominací Bitcoinu v celkovém tržním podílu (aktuálně 65 %) v rámci krypto trhu, tuto tezi ovšem poněkud nabourává fakt, že se tentýž jev nijak pozitivně neprojevil u Etherea (aktuálně 10 %). Samotná metrika tržní kapitalizace kryptoměn je navíc přinejmenším dost problematická.

Autoři studie mají nicméně jasno: „Skutečnost, že cenové skoky u Bitcoinu jsou závislé na výkyvech v GPR, ukazuje na rostoucí význam Bitcoinu jako útočiště v dobách nejistoty a funkční alternativy k neefektivnosti tradičních ekonomických a finančních systémů v době zvýšeného geopolitického rizika,“ tvrdí. Jako příklady uvádějí geopolitické události jako Brexit, americké sankce vůči Venezuele a Íránu či napětí mezi USA a Čínou.

Druhým závěrem pak je, že lze z pohybů GPR predikovat nebližší vývoj ceny Bitcoinu, ne však ostatních kryptoměn. To poněkud nabourává starší teorie o tom (například Bouri, E., Roubaud, D., & Shahzad, S. J. H.: Do Bitcoin and other cryptocurrencies jump together?. The Quarterly Review of Economics and Finance, 2019), že cenové skoky u Bitcoinu jsou dlouhodobě v přímém vztahu k pohybům zbylých dominantních kryptoměn.

Každopádně bude zajímavé porovnat cenu Bitcoinu a hodnoty GPR indexu na konci tohoto měsíce. Zatím to vypadá, že po únorovém oddechu (leden dosahoval extrémních hodnot) by mohl březnový index opět proletět komínem, cena Bitcoinu nicméně zatím setrvale pomalu padá (a nic na tom nemění ani fakt proběhlého výprodeje peněženek nejmenovaného globálního scamu)

Potvrdí se teze autorů studie o Bitcoinu coby bezpečném investorském útočišti v dobách globální ekonomické nejistoty i tentokrát? Nechme se raději překvapit.