Je ether cenným papírem, nebo komoditou? Zapeklitá otázka pro vrchního amerického regulátora

Americký výbor pro finanční služby Sněmovny reprezentantů pořádal slyšení o dohledu nad Komisí pro cenné papíry a burzy (SEC). Z jindy nudné akce se stala ostře sledovaná podívaná, republikánští politici při ní totiž takzvaně grilovali šéfa SEC Garyho Genslera. Musel mimo jiné vysvětlovat, jak se to má s etherem.

A nutno dodat, že šlo o ten druh proslovu, kterým se jindy výřečný šéf Komise pro cenné papíry a burzy rozhodně chlubit nebude. Šlápl totiž do vosího hnízda seznamem 50 nových regulačních návrhů, kterými chce SEC zatížit americký byznys.

Návrhy sahají od řešení klimatických změn a diverzity ve správních radách, přes aktualizaci pravidel pro nejlepší realizaci a platby za tok objednávek, více informací o soukromých fondech a jejich poradcích až po zveřejňování informací o shortsellingu a zkrácení cyklu vypořádání cenných papírů či kybernetickou bezpečnost. Byznysová lobby si tak zjevně došlápla na své kongresmany a ti zas na Genslera.

Došlo také na kryptoaktiva. Gensler musel odpovídat na to, jak to vidí s regulací stablecoinů (úřad si v současnosti nárokuje nad tímto segmentem dohled), byl nucen zdůvodňovat nedostatek aktivity SEC před pádem burzy FTX, vysvětlovat, jestli jsou kryptoburzy burzami cenných papírů, jestli je XRP cenný papír a jak je na tom v tomto ohledu z pohledu SEC ether. Zajímavým signálem bylo, že měl předseda SEC problém dát na dané otázky, s výjimkou stablecoinů, jasnou odpověď.

Gensler před výborem čelil otevřené kritice zejména v okamžiku, když se ho předseda výboru zeptal, zda považuje kryptoměnu ether za cenný papír. Gensler nejprve opakoval své předchozí výroky o množství digitálních aktiv a tokenů, které existují ve zjevném rozporu se zákonem o cenných papírech.

„Nikdy jsem neviděl oblast, která by byla v takovém rozporu se zákony sepsanými Kongresem a opakovaně potvrzenými soudy, jako právě digitální aktiva,“ prohlásil Gensler. „Hovoříme s krypto firmami o tokenech a o tom, jak se mohou registrovat.“

Když se ani po opakovaných pokusech nepodařilo získat jasnou odpověď, rozčílil se předseda výboru Patrick McHenry a zatlačil na Genslera aby se alespoň vyjádřil k tomu, zda je ether cenný papír nebo komodita. Americké regulační orgány a státní zástupci na to mají různé názory, někdy tvrdí, že ether je cenný papír (newyorský generální prokurátor), jindy že jde o komoditu (CFTC), případně že v minulosti komoditou byl (ředitel SEC pro podnikové finance William Hinman dříve uvedl, že ether ani bitcoin nebyly v roce 2018 cennými papíry).

„Je zřejmé, že aktivum nemůže být zároveň komoditou i cenným papírem. Tato situace je nepřehledná. Souhlasíte alespoň s tím?“ zeptal se McHenry. Gensler odpověděl, že zákony o cenných papírech jsou jasné a že SEC prosazuje zákony o cenných papírech, které vyžadují zveřejňování informací pro investory o investičních nástrojích. Celá úvodní konverzace ale připomínala spíš absurdní drama.

„Vlastně všechny ceniny jsou komodity podle zákona o komoditách a burzách. Ale souhlasil bych s tím, že cenný papír nemůže být zároveň vyloučenou komoditou a zahrnutou komoditou, omlouvám se předsedajícímu, měli bychom mluvit přesněji o Zákonu o komoditních burzách,“ snažil se z otázky vybruslit Gensler. McHenry naopak působil dojmem, že jej odpověď nepřesvědčila ani v nejmenším.

„Znovu vás žádám, abyste z titulu své funkce podle platných zákonů posoudil: je ether zboží, nebo cenný papír?“ reagoval McHenry.

„Aniž bych zmínil konkrétní…“ začal Gensler, ale byl ihned přerušen.

„Opakovaně jste konkrétní kryptoměnu zmiňoval: bitcoin. Takže vás žádám, abyste se teď vyjádřil k té s druhou největší tržní kapitalizací,“ přerušil ho McHenry.

„Když mluvíme o tokenech, kterých je deset až dvanáct tisíc, pokud existuje skupina podnikatelů…“ vyhnul se jednoduché odpovědi Gensler.

„Ptám se vás na konkrétní věc, pane předsedo Genslere. Mluvili jsme o tom mezi čtyřma očima, takže by pro vás nemělobýt překvapení, že se na to ptám. Je ether komodita, nebo cenný papír?“

„A opět, záleží na faktech a zákonech, zda existuje skupina osob…“ pokračuje Gensler.

„Já se ale ptám na fakta a zákony, a na úsudek, který vynášíte z titulu své funkce,“ kontruje McHenry.

„Pane předsedo, myslím, že byste nechtěl, abych předjímal…“ odpovídá Gensler, McHenryho ale taková odpověď neuspokojuje a reaguje: „Ale vy jste v této věci předjímal. Přijal jste padesátku donucovacích opatření. Zjišťujeme to ale za pochodu s tím, jak podáváte žaloby a jak lidé dostávají úřední vyrozumění o tom, co je podle vás a podle vaší agentury cenný papír. Ptám se vás na velmi jednoduchou otázku týkající se druhého největšího digitálního aktiva. Jaký je váš postoj?“

Gensler opět odmítl jednoznačně odpovědět. Na to konto to McHenry vzdává.

Pod vedením Genslerova republikánského předchůdce Jaye Claytona SEC prohlásila, že téměř všechny tokeny jsou podle zákonů cennými papíry, ale uvedla, že malý počet tokenů by mohl přestat být považován za cenné papíry, pokud by byl dostatečně decentralizovaný.

William Hinman v roce 2018 řekl, že ether dosáhl hranice, kdy je natolik decentralizovaný, že již nevidí smysl v uplatňování zákonů o cenných papírech. Hinman byl tehdy ochoten ponechat stranou, že se kryptoměna dostala na svět formou ICO a odstartovala tím boom dalších podobných nabídek, kvůli kterým se musel SEC začít o krypto průmysl více aktivně zajímat.

Gensler však později prohlásil, že ether a jakákoli jiná kryptoměna, u níž dochází k dosahování konsensu prostřednictvím proof-of-stake, by mohla být považována za cenný papír. Předseda konkurenční agentury Komise pro obchodování s komoditními futures Rostin Behnam celou záležitost ještě více zamotal, když ether prohlásil za komoditu spadající pod jeho jurisdikci. Newyorská generální prokurátorka Letitia Jamesová naopak prohlásila ether za neregistrovaný cenný papír, a to v rámci donucovacího opatření přijatého proti burze KuCoin.

