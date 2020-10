Jeden pás, jedna stezka. Čína v Česku staví obří e-commerce centrum pro Evropu

U obce Pavlov severozápadně od Prahy stojí přepravní areál vhodný pro náročnější logistické operace. Jde o takzvaný cross dock, který má velké množství nakládacích ramp na obou stranách budovy a zároveň disponuje dostatečným množstvím odstavných ploch. Nájemník na tyto prostory v druhé polovině roku 2018 uzavřel smlouvu na deset let. „To je na skladovací nemovitosti nadstandardní,“ popisuje pro Lupu pronajímatel areálu, společnost Panattoni.

Subjektem, který oblast u Pavlova osídlil, je čínská společnost Europe Huajie Development, zkráceně Huajie. Ta začala koncem roku 2018 v České republice sérii různorodých investic, které jsou mimo radar širší veřejnosti a které zároveň patří mezi hrstku skutečně realizovaných investic z Číny, jež před několika lety začal oznamovat prezident Miloš Zeman. Huajie u nás zaměstnává české i zahraniční občany a má otevřeno několik nových pozic.

Číňané si plochu o rozloze 25 tisíc metrů čtverečních pronajali s tím, že chtějí z Prahy udělat evropské centrum pro své e-commerce aktivity. Dlouhodobý projekt se postupně buduje v několika fázích. Původní plány například počítají s rozšířením lokality u Prahy na celkových 95 tisíc metrů čtverečních. Huajie si lokalitu pro e-commerce aktivity vybralo strategicky. Je blízko dálnice D6, pražského okruhu, letiště Václava Havla a hlavního města. Nedaleko v Dobrovízi má ostatně distribuční centrum Amazon.

Čínská e-commerce základna v Česku

Krátce po rozjezdu logistického a skladovacího centra začali čínští investoři osidlovat také prostory v Karlíně v centrum Rustonka u stanice metra Invalidovna. Vybudovali tam takzvané Zhejiang Silk Road Center, tedy jednu z poboček novodobé hedvábné stezky. Centrum slouží částečně jako showroom pro předvádění výrobků, ale také jako kanceláře a prostory pro obchodní jednání a další aktivity.



Autor: Panattoni Logistické centrum Huajie u Pavlova

„Tento projekt má řadu subprojektů, jako je výstava produktů z provincie Zhejiang, technologický výzkum a vývoj, obchodní konference, umělecké výstavy, kulturní výměny a další. Cílem projektu je vybudování evropského výstavního centra pro špičkové výrobky z provincie Zhejiang a vybudování komplexní platformy služeb, které umožní malým a středním podnikům z čínského Zhejiangu exportovat do Evropy a evropským společnostem vstoupit na čínský trh,“ uvádí Huajie.

Souhrnně řečeno, Huajie se stala prostředníkem čínské provincie Zhejiang, kterou obývá necelých 60 milionů obyvatel, v exportu tamních výrobků do Evropy, a to přes online kanály. Nejznámějším produktem provincie je hlavní město Hangzhou, kde například sídlí společnost Alibaba Group, jeden z největších e-commerce hráčů na světě a vůbec největší v Asii.

Největší velkoobchodní tržiště světa

Důležitou metropolí je ale také Yiwu, což je s 1,2 milionu obyvateli na čínské poměry malé město. Yiwu se ovšem po ekonomických reformách Deng Xiaopinga odstartovaných po roce 1978 stalo jednou z prvních oblastí s volným trhem (v čínském kontextu, neboli v rámci socialismu s čínskými specifiky). Díky tomu zde vyrostlo největší velkoobchodní offline tržiště na světě Yiwu International Trade City. V něm působí přes 75 tisíc prodejců a ročně do města láká velké množství obchodníků z celého světa.



Autor: Jan Sedlák Zhejiang Silk Road Center v Karlíně

Prodejci z Yiwu přes Huajie prodávají do Evropy své výrobky. Spuštěno pro ně bylo online tržiště Chinagoods, ke kterému nedávno přibyly mobilní aplikace. Chinagoods nabízí ke koupi vše, co zmiňovaných 75 tisíc velkoobchodníků z Yiwu nabízí – elektroniku, sportovní vybavení, nářadí, potraviny a řadu dalších věcí.

Skrze Huajie se rovněž jde dostat ke spolupráci s Alibabou (ta už u Prahy skrze 4PX Express provozuje distribuční centrum). Směrem z Evropy a Česka do Číny pak byl spuštěn projekt ICMall, který slouží k importu zdejších výrobků do Číny. Provincie Zhejiang označuje ICMall jako součást strategie pro rozšíření importu.

Jeden pás, jedna stezka

Tržiště v Yiwu je součástí větších plánů Číny a spadá pod čínskou vládní strategii One Belt, One Road, která je v češtině známá jako Jeden pás, jedna stezka. Tento termín často používal prezident Zeman s tím, že by se Česká republika mohla stát evropským centrem této novodobé hedvábné stezky. Společnost Huajie se tyto plány za provincii Zhejiang snaží naplňovat.