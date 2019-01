 »  Jiří Bigas, Zdeněk Princ (Vortex): V Česku mají hry a produkce na YouTube určité stigma

Jiří Bigas a Zdeněk Princ mimo jiné působili jako šéfredaktoři webu Hrej.cz. Zhruba před rokem společně s kolegy rozjeli nový projekt nazvaný Vortex. Nejdříve začínal čistě jako kanál na YouTube a nedávno se rozšířil také o web na adrese Vortex.cz.

Pro oba herní novináře jde nyní o práci na plný úvazek, která je možná i díky tomu, že do Vortexu jako investoři vstoupili Jirka a Petr Královi (viz také náš rozhovor Jak jsem pomáhal vytvořit a „zabít“ úspěšného youtubera).

Princ a Bigas v rozhovoru pro Lupu popisují, proč v dnešní době dává smysl na českém trhu rozjíždět herní médium, s jakým přístupem Vortex přichází nebo jak je to s inzercí.

Jaký smysl má v zemi, kde zřejmě existuje ještě více herních webů, než kolik je webů o chytrých telefonech, dělat další herní web?

Jiří Bigas (JB): Říct si, že se do svého nápadu nemáme pouštět kvůli obsazenosti trhu, podle nás není správné. Kdyby si to řekl každý, nikdy nevznikne žádný nový projekt a nikdo by se o nic nemohl pokusit. Zároveň ale víme, že nemá smysl pokoušet se dělat to samé, co dělají naši kolegové. Od začátku se snažíme nabídnout alternativu. To jsme si vyzkoušeli už na videu. Ukázalo se, že zájemců o alternativní herní obsah je více, než jsme si mysleli.

Začali jste s videi na YouTube a nedávno jste k tomu spustili web. Vidíte zde nějakou pěknou konverzi konzumentů vašeho obsahu?

Zdeněk Princ (ZP): Celý náš projekt je hodně autorský. Není to případ pouze nás dvou, ale také našich dalších spolupracovníků, což jsou Petr Strecker, Honza Konfršt a Tomáš Krajča. To se odráží i v tom, jaké web může mít reálné ambice. Nechtěli jsme omezit videotvorbu a zároveň jsme chtěli mít možnost někam publikovat obsah, který videem nejde dobře zpracovat. Případně webem můžeme rozšířit to, co jsme rozdělali videem. Je logické, že sledovanost na YouTube v současné době přesahuje čtenost webu, ale postupem času určitě konverze lidí nastane. Jak velká, aktuálně nedokáži odhadnout.

JB: Obě média by se měla doplňovat. Je třeba těžké ve videu zpracovat komentář, ke kterému nemáš žádné doprovodné materiály a podobně. Stávající diváky potřebujeme přesvědčit o tom, že text není nic druhořadého a že to není doplněk na druhé koleji. Naopak dokáže nabídnout jiný exkluzivní obsah. Navíc tento obsah můžeme nabídnout i tam, kde video není dostupné – třeba v metru, kde není signál. Důvodů, proč se textu věnovat, je hodně. Jinak co se týče konverze, web se samozřejmě zatím rozjíždí. Ale co nás překvapilo, je loajalita fanoušků. V rámci týdne se nám na web zaregistrovalo asi tisíc lidí.

Na jak velkou diváckou a čtenářskou základnu cílíte?

ZP: Podobným projektem je u nás Indian, který má na YouTube asi 170 tisíc odběratelů. Nejde to ale porovnávat zcela přesně, zaměření jsme každý trochu jinak. Každopádně se nám daří přidávat zhruba tisíc nových odběratelů měsíčně a potenciál zde stále je. Věřím, že jsme schopní videem oslovit lidi, kteří vůbec nečtou weby. Ale strop toho, kde se můžeme zastavit, lze velice těžko odhadovat.