 »  Kmitočty Jaromíra Nováka: Druhá šance na konci roku 2019?

Státní správa a soukromá sféra mají jiný rytmus, jiná pravidla, ale v jednom se podobají. Oba sektory ke konci roku finišují své úkoly. Prosinec je krátký, ale na události „výživný“ (pro mě o to víc, že jsem oslavil čtyřicáté narozeniny).

Ministerstvo pro místní rozvoj vypustilo do mezirezortního připomínkového řízení návrh nového stavebního zákona (který, pokud to čteme my i operátoři dobře, způsobí, že se sítě budou stavět ještě pomaleji než doteď) a Ministerstvo průmyslu a obchodu vypustilo do mezirezortního připomínkového řízení (termín je 31. ledna 2020) novelu zákona o elektronických komunikacích, která implementuje EU Kodex pro elektronické komunikace. Jde o velkou porci regulace, která určí pravidla pro fungování telco trhu na dalších deset let, než Evropská komise spustí novou revizi regulatorního rámce. A jak jsem již psal na Twitteru, i „skladník ve šroubárně může poslat své připomínky“.

Finalizace podmínek aukce

Aukce kmitočtů vzbuzuje pozornost telekomunikačního trhu, veřejnosti, politiků a úředníků. Tým, který ji připravuje, je samozřejmě pod velkým tlakem. I proto si myslím, že jsme odvedli dobrou práci. Proč? Jedním z cílů aukce je podpora konkurence na trhu mobilních služeb. Pod heslem čtyři-infrastrukturní-hráči-jsou-více-než-tři jsme s dostatečným množstvím dat připravili parametry aukce, kde jedním z cílů je podpora konkurence.

Dosavadní vývoj indikátorů cenové úrovně mobilních služeb a jejich srovnání se státy EU indikují prostor pro prohloubení hospodářské soutěže. I když ceny mobilních služeb klesají, tak Česko stále patří mezi 20 % zemí s nejvyšší cenovou hladinou mobilních služeb (viz graf). Správně nastavená aukce podpoří konkurenci mezi hráči na trhu. Prohloubení hospodářské soutěže mezi nimi bude v důsledku i nástrojem na snižování cen pro koncové uživatele na českém trhu. Každý nový infrastrukturní hráč musí nabrat kritickou masu zákazníků. Aby získal kritickou masu zákazníků, musí se podbízet cenově. Je to prosté, milý Watsone.

Jak jsme pracovali s nastavením aukce tak, aby přilákala nového operátora a podpořila konkurenci na trhu? Klíčové opatření je přímé vyhrazení kmitočtů v pásmu 700 MHz pro nového celoplošného operátora. Co přímé vyhrazení přinese?

po spuštění nového operátora zvýšení intenzity konkurence založené na infrastruktuře, a to celoplošně – to znamená pro všechny potenciální zákazníky v dosahu,

po spuštění nového operátora dlouhodobé řešení s dopadem na velkoobchodní i maloobchodní úrovni,

již před samotným vstupem nového operátora pozitivní vliv ve formě nabídky existujících operátorů pravděpodobně přinese snížení cen ještě před samotnou aukcí, může mít například podobu snahy operátorů snížit atraktivitu českého trhu pro nového hráče.

Zároveň pro urychlení dopadů na trh mobilních služeb a zajištění replikovatelnosti nabídky je nezbytná kombinace se závazkem národního roamingu. Současní operátoři budou muset – za předem určených podmínek – umožnit novému hráči využívat svoje sítě pro 2G, 3G a 4G služby.

Tým Úřadu při přípravě aukce odvedl skvělou práci. Když se podíváte na vypořádání připomínek, které jsme obdrželi ve veřejné konzultaci, objektivně jsou pravidla aukce vyvážená s cílem podpořit hospodářskou soutěž a zajistit rozvoj 5G v ČR.

Úřad se při stanovení podmínek aukce výrazně věnoval i podpoře soutěže v oblasti služeb a rozšířil závazek velkoobchodní nabídky, který je flexibilní a je nastaven i pro nejčastěji se vyskytující model virtuála v ČR (tzv. light). Současně v podmínkách aukce rozšiřujeme transparentnost na velkoobchodním trhu nastavením cenových očekávání pro různé varianty virtuálních hráčů.

Parametry aukce a jejich provázaná kombinace ve výsledku způsobí, zda aukce bude úspěšná. Pochopitelně ovlivní i to, zda nebude právně napadnutelná a Česko se (pokud by se realizoval černý scénář) v důsledku toho nestane izolovaným ostrůvkem bez 5G.

Kandidáti na čtvrtého operátora

Jistě jste, stejně tak jako Úřad, slyšeli: “ale vždyť sem žádný velký operátor jít nechce, ptali jsme se…”. Srovnáním se zbytkem Evropy a nahlédnutím na posledních deset let uvidíte, že v Evropě se v posledních deseti letech stali čtvrtým operátorem vesměs významní lokální operátoři a vstup „významných hráčů“ na nový trh byl v posledních 10 letech uskutečněn výhradně prostřednictvím akvizice existujícího operátora.