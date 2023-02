Konec ambiciózního stablecoinu burzy Binance?

Ještě pořádně neutichly dozvuky sporu Komise pro cenné papíry s burzou Kraken ohledně z pohledu regulátora nelicencované nabídky takzvaných stakingových produktů (burza zastavila program pro americké uživatele a souhlasila s tučnou pokutou) a už je tu další rána.

Newyorský úřad pro finanční služby (NYDFS) donutil Paxos zastavit vydávání stablecoinu BUSD, na dolar navázaného tokenu, pod kterým je podepsaná největší centralizovaná krypotměnová burza současnosti, Chengpeng Zhaova Binance. Kvůli BUSD se navíc na Paxos chystá posvítit, respektive podat žalobu i americký SEC. Jde prý o neregistrovaný cenný papír.

BUSD si po poměrně agresivní expanzivní politice Binance vydobyl pozici mezi třemi největšími stablecoiny světa co se tržní kapitalizace týče. Zásoba před pondělním oznámením činila přes 16 miliard dolarů. Stablecoin je využíván hlavně na burze samotné a v rámci jí budovaného ekosystému DeFi aplikací. To ale konec konců není na věci to hlavní. Podstatný je potenciální dopad na celý stablecoinový trh a druhotně pak na samotnou kapitalizaci jednotlivých kryptoměn, protože stablecoiny tvoří podstatnou část jejich dnešní likvidity.

Autor: The Block

Trh zatím reagoval hlavně na samotnou událost. Ihned poté, co se začala pondělní zpráva o tom, že Newyorský úřad pro finanční služby nařídil společnosti Paxos Trust (s platností od 21. února), aby přestala vytvářet další BUSD, začala hodnota BUSD vůči Tetheru (USDT) na Binance prudce klesat. I nyní, kdy se situace trochu uklidnila, zůstává USDT vůči BUSD s mírnou přirážkou. Paxos již v souvislosti s výběry dolarových prostředků za BUSD spálil tokeny za 684 milionů dolarů.

Paxos následně trh ujistil, že bude akceptovat všechny odkupy BUSD nejméně do února příštího roku, to nicméně obchodníkům nezabránilo v tom, aby se začali najednou nepohodlného stablecoinu ve velkém zbavovat již teď, a to i za cenu nemalých ztrát. Objemy na páru BUSD-USDT na Binance se během hodiny bezprostředně po zveřejnění zprávy vyšplhaly na téměř půl miliardy dolarů.





Navzdory loňské agresivní politice ze strany Binance se BUSD zatím na burze neprosadil jako hlavní stablecoin a měnové páry s ním tvoří jen okolo 35 procent objemů obchodů na Binance. Většinu, tedy asi 58 %, tvoří stále Tether. Páry BUSD mají podle Chengpenga zůstat i nadále aktivní, Binance ale má upustit od jeho prosazování coby preferované volby pro obchodování.

Autor: Kaiko

Ještě v září 2022 přitom burza uzavřela na své platformě stablecoinové trhy USDC, TUSD a USDP právě ve prospěch BUSD, což vícero hlasů z trhu označilo za antikonkurenční chování. Na burze tak vedle vlastního stablecoinu, nad kterým se nyní pomalu smráká, zůstal decentralizovaný DAI, se kterým se provádí jen nepatrný zlomek obchodování, a Tether.

V současné chvíli to tedy vypadá na velké vítězství právě pro Tether, realita ale může nakonec vypadat úplně jinak. Na burzu se může například vrátit jeho silný rival v podobě USDC od Circle, nebo si Binance také může najít pro svůj stablecoin nového emitenta.

Ať tak či tak, všechna hypotetická řešení mohou být jen pověstným odstraňováním příznaků. Uvedené scénáře by totiž měly jen mizivý dopad na likviditu na kryptoměnovém trhu. Vzhledem k sílícímu regulatornímu tlaku by se ale také mohlo stát, že současní držitelé BUSD nevymění své prostředky za jiné stablecoiny, ale přemigrují je zpátky do klasické fiat měny. To by ruku v ruce s dalšími opatřeními proti vydavatelům stablecoinů mohlo vést k dalšímu poklesu zájmu o stablecoin a tím také k propadu jejich kapitalizace, což by pro změnu mohlo znamenat pořádné vyfouknutí kryptotrhu.

Faktem je, že americké regulační orgány mají dlouhodobě zálusk na zkrocení trhu se stablecoinovými produkty. A stratégové z Morgan Stanley si myslí, že právě teď je přesně ta doba, kdy by širší kryptoekonomika měla přestat brát zatím nezrealizované výhružky ohledně budoucnosti stablecoinů na lehkou váhu.

„Klesající tržní kapitalizace stablecoinů znamená také klesající likviditu samotných kryptoměn a oslabování pákového efektu,“ napsali Sheena Shah a Kinji Steimetz v reakci na pondělní událost. O tom, že regulatorní tlak nejen nepřestane, ale že se z nich nyní stane také populární téma v americkém Kongresu, prakticky nepochybují a vysvětlují také proč: „Stablecoiny dnes hrají zásadní roli v obchodování kryptoměn a paralelně potenciálně konkurují fiatovému bankovnímu systému.“

„Myslíme si, že emitenti stablecoinů se budou muset registrovat a prokázat, že drží dostatečný objem likvidních aktiv, aby mohli vydávané stablecoiny podpořit,“ napsali analytici Morgan Stanley dále s odkazem na analýzu společnosti DataFinnovation, která tvrdí, že BUSD nebyl v minulosti vždy plně krytý.

Jestli se obavy nakonec vyplní, uvidíme, polévka se málokdy jí tak horká, jako se vaří. Jindy z povahy věci nudné stablecoiny ale evidentně čekají zajímavé časy.