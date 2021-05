Konec Windows 10X, data Microsoftu neopustí EU, povinné dvoufaktorové ověřování u Googlu

Vždy v pátek připravuje reportér Jan Sedlák výběr zajímavých zpráv ze světa IT. Co se událo v tomto týdnu?

Microsoft ukončil podporu Windows 10 ve verzi 1909, která ještě minulý měsíc byla na 11 procentech zařízení s tímto systémem. Verze 1909 již nebude dostávat měsíční aktualizace. Doporučuje se aktualizovat na nejnovější verzi. Tento týden také vyšly nové kumulativní updaty.

Microsoft s největší pravděpodobností ukončuje vývoj Windows 10X. Mělo jít o verzi desítek s rozhraním přizpůsobeným pro nové formáty zařízení, například ty se dvěma dotykovými displeji a podobně. Systém měl primárně spouštět UWP verze aplikací a zároveň se stát alternativou k Chrome OS. Projekt byl odložen na neurčito a ZDNet říká, že je to konečná. Po Windows RT jde o další neúspěšný vývoj odlehčených a úspornějších Windows. Microsoft také 10. září ukončí službu Azure Blockchain Service. Důvody neuvádí.

Data u služeb Microsoftu by nikdy neměla opustit Evropskou unii. Alespoň to tvrdí samotný Microsoft, který chce tohoto cíle dosáhnout do roku 2022. Firmy a veřejný sektor si budou moci zvolit, zda chtějí vše držet pouze na našem území. Jde mimo jiné o reakci na stupňující se tlaky Evropské unie v ochraně dat.

Google bude povinně vyžadovat dvoufázové přihlašování k jeho účtu. Prozatím je dobrovolné. Příliš mnoho dalších detailů ale Google prozatím neuvádí.

FragAttacks jsou sbírka nových zranitelností Wi-Fi včetně WPA3. Jde o bezpečnostní díry, které jsou součástí standardu Wi-Fi. Lze je tedy zneužít proti běžným zařízením na trhu. Výzkumníci ovšem uvádí, že to prakticky není tak jednoduché. Tento web rozvádí řadu detailů včetně ukázek útoků.

Intel zveřejnil novou metodu generování fotorealistické grafiky. Prezentována je na hře GTA 5. Používá se deep learning pro analýzu framů generovaných hrou a následné generování nových framů z datasetu reálných obrázků.

VMware vybral nového generálního ředitele, stal se jím Raghu Raghuram. Ve firmě působí sedmnáct let, naposledy na pozici provozního šéfa pro produkty a cloudové služby. Raghuram nahradí Pata Gelsingera, který se stal ředitelem Intelu. VMware je majoritně ovládaný Dellem, který zvažuje uvedení firmy na burzu.

HTC vydává VR headset Vive Pro 2. K dispozici je rozlišení 5K (4896 × 2448 pixelů), konkrétně 2,5K (2448 × 2448 pixelů) na každé oko, pozorovací úhel 120 stupňů a frekvence 120 Hz. Této frekvence lze dosáhnout pouze přes kabel, s bezdrátovým adaptérem lze dosáhnout na 90 Hz. High-end brýle vyjdou na 739 eur, balení s ovladači a spol. na 1399 eur.

Nedostatek konzolí PlayStation 5 potrvá minimálně do příštího roku, píše Bloomberg s odvoláním na finančního ředitele Sony. Během prvních dvou kvartálů se prodalo 7,8 milionu kusů PS5. Své konzole se nedočkali ani všichni ti, kdo udělali předobjednávky už loni. Sony, stejně jako zbytek světa, doplácí na nedostatek čipů. Odebírá CPU i GPU od AMD, výroba se tedy řeší u TSMC.

Zájem o procesory AMD je značný, firmě ale oproti Intelu opět začal klesat podíl. Je to dáno tím, že AMD kvůli externí výrobě u TSMC nedokáže uspokojovat poptávku. Daří se růst v serverech, kde AMD dosahuje k deseti procentům. Více analyzuje Tom’s Hardware.

Prodeje čipů letos vygenerují tržby 522 miliard dolarů, odhaduje IDC. Jde o téměř jedenáctiprocentní růst oproti loňsku (464 miliard dolarů). Letošní číslo by mohlo být ještě větší, kdyby byly větší výrobní kapacity.

Také výroba čipů potřebuje čipy. TSMC bude pro výrobu čipů pro AMD využívat čipy od AMD. Více to analyzuje HPCwire.

Vznikla nová vlivná polovodičová lobbistická skupina. The Semiconductors in America Coalition (SIAC) zahrnuje 65 největších hráčů v oboru včetně Intelu, AMD, Applu, Googlu, Nvidie, Qualcommu, Xilinxu, ARMu a řady dalších. Vedle amerických firem se připojily také TSMC, SK hynix, Samsung nebo evropské firmy jako NXP, Infineon či ASML. Skupina chce pomoci protlačit program CHIPS for America Act, který navrhuje americký prezident Joe Biden. V rámci něho se má na podporu čipového ekosystému alokovat 50 miliard dolarů. South China Morning Post rozebírá, že nové uskupení stojí proti Číně, která v čipech vyvíjí vlastní snahy. I proto se připojily silné podniky z Tchaj-wanu.

Samsung navýší investice do nepaměťových čipů na 151 miliard dolarů. Reaguje tím na kroky vlády Jižní Koreje, která pro polovodičový sektor nabídne vyšší daňové úlevy a program půjček s balíkem 883 milionů dolarů. Více píše Reuters.

Plánované americké sankce vůči Xiaomi nakonec nevstoupí v platnost. Bidenova administrativa plánované kroky Donalda Trumpa stopnula. Čínská společnost se nařčením z napojení na čínskou armádu a podobně bránila soudně.

Nvidia uvedla mobilní čipy GeForce RTX 3050 a 3050 Ti. Slabší verze má 2047 CUDA jader, 16 RT jader a 64 jednotek Tensor. Ti verze to povyšuje na 2560, 20 a 80. Takty v boostu jsou 1740, respektive 1695 MHz. TGP je v rozmezí 35 až 80 wattů. Paměti je 4 GB GDDR6. Notebooky s těmito kartami se objevují od 800 dolarů.

Intel zase ukázal 10nm mobilní procesory Tiger Lake-H s osmi jádry. Mají dvacet linek pro PCI Express 4.0, spotřebu 35 až 45 wattů a v turbo režimu se mají dostat až na 4,5 GHz. Integrovaná grafika Xe-LP má 32 EU a frekvenci až 1450 MHz. Jedenáctá generace mobilních Tiger Lake se dle všeho kromě notebooků bude objevovat také v malých úsporných počítačích.

HyperX vydává paměti DDR4 na frekvenci 5333 MHz. Jde o efektivní frekvenci, reálný takt je na polovině. K dostání jsou i verze s 5133 a 5000 MHz. K dispozici jsou pouze 8GB moduly. Cena za 16GB kit je vysokých 1245 dolarů.

Supermicro začíná nabízet dvě základní ATX desky se dvěma sloty pro Intel Xeon. X12DPL-NT6 a X12DPL-i6 podporují Xeony generace Ice Lake-SP.

NÚKIB a Vojenské zpravodajství pracují na novém způsobu, jak odhalit původce kybernetických útoků. Vycházet má ze systému atribuce, píše Aktuálně.cz.

SpaceX se spojuje s Google Cloudem. Ten bude sloužit jako pozemská infrastruktura pro Starlink, satelitní internet SpaceX.

AWS jako open source vypouští AWS SaaS Boost. Jde o nástroj usnadňující převod on-premise aplikací na cloudové SaaS programy.

IBM spustilo AutoSQL pro přístup, integraci a spravování dat. Více se na tuto technologii dívá ZDNet.

Cisco koupilo dvě firmy – Socio Labs a Sedonasys Systems. Odkup Socio Labs navazuje na koupi slovenského Slido a posílí WebEx, konkrétně umožní živé streamování velkých akcí. Druhý odkup je primárně kvůli Hierarchical Controlleru a platformě NetFusion.

Tento týden se odehrály ještě dvě akvizice. ServiceNow si pořídilo Lightstep (monitoring aplikací) a Jamf za 400 milionů dolarů získává firmu Wandera. Jamf je dodavatel Applu, Wandera dělá cloudový software pro zero trust.